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Успенский храм Архангельска приглашает книголюбов к дискуссии

    Архангельский Успенский храм приглашает всех желающих на встречи книжного клуба «Мириобиблион». Название — калька с греческого Myriobiblíon — множество книг.

    Очередную встречу книголюбы посвятили обсуждению повести «Поллианна» писательницы Элинор Ходжман Портер.

    «Участники встречи смогли поделиться своими впечатлениями после прочтения книги. Основная мысль, вокруг которой шел ход рассуждений — умение радоваться и находить в жизни поводы для радости. При этом поднимались вопросы об уместности радости в тех или иных обстоятельствах жизни, место радости в духовной жизни христианина», — прокомментировал встречу настоятель храма священник Кирилл Кочнев.

    Он отметил, что книжный клуб нужен гостям храма и прихожанам: «Это видно, прежде всего, по увеличению количества участников очных встреч. Сердечная благодарность Максиму Тропичеву и всем, кто принимает участие в организации встреч клуба».

    Напомним, встречи клуба проходят ежемесячно. Следующая встреча запланирована на 26 апреля.

    Подробнее о повести «Поллианна» можно почитать здесь: https://foma.ru/polianna-detskaya-kniga-kotoraya-potryasla-mir-zadolgo-garri-pottera.html 

25 март 09:19 | : Культура / Верую

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