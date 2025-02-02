Чем функциональная грамотность отличается от умения читать и писать

Екатерина Бунеева – доктор педагогических наук, автор школьных учебников по русскому языку и литературному чтению, редактор, создатель Домашней онлайн-школы грамотности

Сначала – история из жизни. Наше издательство долго и безуспешно искало хорошего литературного редактора. Разговаривая с соискателями, я задавала привычные вопросы: где учились, что закончили, какой опыт работы, с какими текстами предпочитаете иметь дело, что умеете и пр. Один из многочисленных претендентов (в итоге взяли именно его) на все мои вопросы отвечал одинаково: «Я умею читать и писать!» С некоторым раздражением я заметила, что мы все это умеем, но в ответ прозвучало: «Я умею читать и писать, если вы понимаете, что я имею в виду».

Владение навыками и умениями чтения и письма называется грамотностью. Современный словарь синонимов включает это слово в такой синонимический ряд: грамотность, осведомлённость, компетентность, знание (чего), знакомство (с чем). И, соответственно, синонимами слова «грамотный» являются слова осведомлённый, сведущий, компетентный, знающий, наслышанный (о чём), сильный (разг.). Возникает закономерный вопрос: если грамотность – это уже умение читать и писать, компетентность, осведомлённость, то что же добавляет к этому понятию слово «функциональная»? Что понимается под функциональной грамотностью и почему о ней так много пишут и говорят?

Сошлёмся на определение доктора психологических и педагогических наук академика Алексея Алексеевича Леонтьева (в статье «Педагогика здравого смысла», 1999 г.) Функциональная грамотность, по А. А. Леонтьеву, это способность человека свободно использовать навыки и умения чтения и письма для получения информации из текста, то есть для её понимания, сжатия, преобразования и т.д. (чтение) и для передачи такой информации в реальном общении (письмо). С этой точки зрения, человек, который, например, видит в тексте только то, о чём говорится в явном виде, не умеет вычитать подтекст, выделить главное в прочитанном, сжато изложить содержание текста, составить простейшую схему, план или таблицу, не может считаться грамотным».

Вряд ли нужно кого-то убеждать в том, насколько важны умения читать и работать с информацией: без них нельзя не только успешно осваивать школьные и вузовские программы, получить приличную работу и продвигаться по карьерной лестнице, но и быть умелым пользователем сети Интернет, адекватно общаться с окружающими.

Каков же минимальный набор умений чтения и работы с информацией, позволяющий человеку считать себя функционально грамотным?

Их не так много, но каждое из этих умений чрезвычайно важно, причём все умения между собой тесно связаны. Ответив на каждый вопрос из предложенных ниже, вы сможете углубиться в содержание понятия, а подсчитав количество ответов «да» и «нет», приблизительно определить уровень своей функциональной грамотности. Если ваши дети готовятся к ВПР, ОГЭ или ЕГЭ, им полезно пройти этот тест.

1. Обращаете ли вы внимание на то, как вы читаете?

2. Знаете ли вы о том, что любой текст содержит, как правило, три уровня информации: фактуальную (то, о чём в тексте сказано в явном виде, напрямую), подтекстовую (то, о чём напрямую не сказано, но можно прочесть «между строк») и концептуальную (это основная идея текста, его главные смыслы, которые читатель формулирует самостоятельно)? О полном понимании текста можно говорить только в том случае, если читатель осваивает (вычитывает) все три уровня текстовой информации.

3. Умеете ли вы вычитывать все три уровня текстовой информации?

4. Знаете ли вы, что все тексты нельзя читать абсолютно одинаково?

5. Знаете ли вы о том, что существую разные виды чтения, например, просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефлексивное, - и у каждого вида чтения есть свои приёмы?

6. Владеете ли вы приёмами разных видов чтения? Какими именно?

7. Умеете ли вы менять стратегию и тактику чтения в зависимости от цели чтения и вида текста или всегда читаете одинаково?

8. Умеете ли вы до начала чтения и во время чтения прогнозировать дальнейшее содержание текста и проверять себя?

9. Видите ли вы в тексте скрытые авторские вопросы? Если да, то пытаетесь ли прогнозировать ответы на них и затем проверять себя по ходу чтения – то есть вести так называемый «диалог с автором»?

10. Умеете ли вы устно и письменно передавать содержание текста подробно и сжато? А выборочно?

11. Умеете ли вы находить в тексте ключевые слова?

12. Умеете ли вы представить текстовую информацию в ином виде (например, составить на основе прочитанного текста план, таблицу, схему, тезисы, конспект, простейший график или диаграмму)? А наоборот: составить связный текст на основе таблицы, схемы, плана, тезисов?

Все эти умения чтения и письма и есть функциональная грамотность. Она очень нужна и для успешной учёбы и экзаменов, и для работы, и в повседневной жизни. Можно этому научиться? Конечно.

Екатерина Бунеева