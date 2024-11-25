Под Архангельском открылась выставка старинной мебели

Экспозиция «На том сидим!», размещенная на территории музея деревянного зодчества «Малые Корелы», представляет малоизвестную широкой публике коллекцию мебели для сидения рубежа XIX-XX веков

На выставке можно увидеть и крестьянскую мебель, и городскую. Подробности от издания «Регион 29»:

— Проект объединил около 120 экспонатов и позволяет по-новому взглянуть на хорошо знакомые предметы, — отметил куратор выставки, заместитель заведующего научно-экспозиционным отделом Денис Данилов, — лавки, скамьи, складную мебель, детскую мебель и венские стулья.

Так, например, у каждой лавки в крестьянской избе было своё название. Лавка, расположенная вдоль лицевой стены дома, называлась «бабья» или «передняя» — считалась женским местом, где занимались женской работой: пряли, шили, вязали. А мужскую лавку около входных дверей называли «коником», здесь было рабочее место хозяина. Под «коником» хранились инструменты, необходимые для плетения лаптей и корзин, починки конской упряжи, вязания рыболовных сетей.

Отдельный экспозиционный комплекс посвящён деревянному креслу петербургского мебельного мастера середины XIX века В. П. Шутова. Его кресла относят к «русскому» стилю в городском интерьере, их можно было встретить как в домах аристократов, так и простых горожан. Одно из кресел мастера стояло даже в кабинете императора Александра III. На выставке в «Малых Корелах» представлено кресло, спинка которого напоминает дугу конской упряжи, а подлокотники оформлены в виде топоров.

В выставочном пространстве предусмотрена и фотозона, где посетители смогут сделать фотографию на память.

Выставка «На том сидим!» будет работать по 22 апреля.