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"Послание к человеку" пришло в Архангельск. Программа показов Эха кинофестиваля

«Послание к человеку» — один из главных международных кинофестивалей в России. В программу 34-го «Послания к человеку», состоявшегося в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября, вошли 218 фильмов из 54 стран мира. За десять дней «Послания» в Санкт-Петербурге прошли 178 культурных и деловых мероприятий — это яркие премьеры и специальные показы, открытие выставки, посвященной Рустаму Хамдамову, индустриальные круглые столы, питчинги кинопроектов, мастер-классы, лекции и практическая Лаборатория нейросетевого фильма «Киберглаз». В этом году мероприятия фестиваля посетило более 14 тысяч зрителей, а членами  жюри и участниками стали профессионалы кино и искусства со всех континентов Земли.

 Фестиваль не ограничивается только площадками Санкт-Петербурга.  Уже второй год «Послание к человеку» проводит «Эхо фестиваля» в разных городах России. В 2024 году таких городов будет уже пять. Это Якутск (23-24 ноября), Выборг (23-24 ноября), Екатеринбург (24-25 ноября), Архангельск (28-29 ноября) и Москва (22-30 ноября).

 Площадками «Эха фестиваля» в регионах станут кинозалы и культурные институции  «Лена» (Якутск), «Выборг Палас» (Выборг), «Ельцин Центр» (Екатеринбург), «Титан Арена» (Архангельск).

 После существенного перерыва Эхо фестиваля «Послание к человеку» пройдет также в Москве. С 22 по 30 ноября зрители смогут увидеть главные картины фестиваля в кинотеатрах «Художественный», «Москино Салют» и в Музее современного искусства «Гараж». 

 В программу «Эха» вошли призеры 34-го «Послания к человеку», конкурсные фильмы, картины из спецпрограмм. Среди фильмов «Эха» — обладатель Гран-при «Послания» и приза Локарно — фильм «Ночь темна. Прощай здесь и везде» известного французского документалиста Сильвана Жоржа и фильм классика британского киноавангарда  Бена Риверса «Боганклох».

 Кроме того, будут показаны крупные международные триумфы из специальных программ фестиваля, например, картина «Шамбала» Мина Бааудура Бама, участвовавшая в Берлинале 2024 и выдвинутая на Оскар (программа «Двойные вершины»); «Изгоняющая любовниц» Элизабет Ло, хит Венецианского фестиваля этого года (программа «Панорама.doc»); и «Мусорщик» Ахмада Бахрами, получивший приз за художественные достижения в Шанхае (программа «Новые голоса»).

 Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского Фонда Культурных инициатив.

 Программа Эха «Послания к человеку» включит следующие фильмы:

 Призеры 34-го МКФ «Послание к человеку»
 

НОЧЬ ТЕМНА. ПРОЩАЙ ЗДЕСЬ И ВЕЗДЕ (Obscure Night – Goodbye Here, Anywhere), 2023, Сильван Жорж (Франция, Швейцария) — обладатель Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм

 СЫРА ЗЕМЛЯ (The Damp Ground), 2024, Максим Кужба (Россия) — «Серебряный Кентавр» за лучшую режиссуру с формулировкой «За мощную и тонкую постановку, которая превращает историю ребенка в размышление о самой природе человека»

 БОГАНКЛОХ (Bogancloch), 2024, Бен Риверс (Великобритания, Германия, Исландия) — «Серебряный Кентавр» за художественное видение

 У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА (The Wind Has No Tail), 2024, Иван Власов, Никита Сташкевич (Россия) — «Золотой Кентавр» за Лучший документальный фильм Национального конкурса. Приз имени Александра Расторгуева с формулировкой «За смелость говорить о судьбе исчезающих народов, за способность авторов зачерпнуть нефть жизни из вечной мерзлоты»

 НЕВЕСТА (Wife to be), 2024, Инна Омельченко (Россия) — Диплом Жюри Национального конкурса с формулировкой «За нежность, жесткость и дистанцию». Диплом Студенческого жюри с формулировкой «За создание архаичного образа с аутентичным культурным кодом»
 

  • ГИДРОЭЛЕКТРОСЧАСТЬЕ (Hydroelectric Joy), 2024, Александр Марков (Франция) — Специальный приз Жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За авторское видение человеческой истории». Приз генерального партнера, компании «Илим»
     
  • «ВЕЧНО ЖИВОЙ» (Still with Us), 2024, режиссер Алексей Ханютин (Россия) — Приз Жюри прессы с формулировкой «За доброжелательный юмор и удачно  выбранный ракурс, который становится  ключом к разговору на  сложную тему». Приз Почетного президента МКФ «Послание к человеку» кинорежиссера Михаила Литвякова.
     
  • БЕРЕГИ СВОЙ ДОМ (пойми правильно) (PROTECT YOUR HOME (Interpret It Well)), 2022, Фрэнк Хит (США) — Приз «Золотой Кентавр» за лучший экспериментальный фильм

 ТРИ ТАЙНЫХ КЛЮЧА ОТ ЛЮБОВНОЙ ТОСКИ (Three Secret Clues of Longing), 2023, Женя Казанкина (Швейцария) — Диплом Жюри Конкурса экспериментальных фильмов In Silico с формулировкой  «За пластичное высказывание о любви и о телевидении эпохи кинопленки»

 ДОРОГАЯ МА (Dear Ma’), 2024, Оливье Граншер-Мартель (Канада) — Специальный приз Жюри Конкурса экспериментальных фильмов In Silico и диплом с формулировкой «За умение смешно и трогательно выразить человеческие чувства в ситуации смешения искусственных миров»

 ДЕШИФРОВКА (Decryption), 2023, Майя Зак (Израиль) — Диплом Студенческого жюри с формулировкой «За цельность высказывания»

В программу «Эха» также вошли:

 Фильмы-участники Международного конкурса
 

  • ПОД СИНИМ СОЛНЦЕМ (Under A Blue Sun), 2024, Дэниэл Манн (Франция, Израиль)
  • ПЛАМЯ, ПЛАМЯ, ПЛАМЯ (Fire Fire Fire), 2024, Полин Жанбуркен (Швейцария)

 

Фильмы Национального конкурса
 

  • #подногами (#underfoot), 2024, Алексей Федорченко (Россия)
  • НИКАКИХ НОВОСТЕЙ (Without News), 2024, Денис Шабаев (Россия)

 

Фильмы из специальных программ 
 

  • ИЗГОНЯЮЩАЯ ЛЮБОВНИЦ (Mistress Dispeller), 2024, Элизабет Ло (США) — «Панорама.doc»
  • МУСОРЩИК (The Wasteman), 2024, Ахмад Бахрами (Иран) — «Новые голоса»
  • ШАМБАЛА (Shambhala), 2024, Мин Баадур Бам (Непал, Франция, Норвегия, Гонконг, Турция, Тайвань, США, Катар) — «Двойные вершины»
  • ЯКУТИЯ — МЕЖДУ МИРАМИ (Yakutia — Between The Worlds), 2024, Владимир Кочарян (Россия, Армения) — «Якутское кино: Здесь и сейчас»

 

А также короткометражные фильмы-участники Международного конкурса и Экспериментального блока фестиваля (Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico, спецпрограммы «Футурум» и «Киберглаз»). 

 За сеансами Эха «Послания к человеку» можно следить на сайте фестиваля: https://message2man.com/2024-echo

 А также на сайтах площадок:

 Кинотеатр «Художественный»: https://cinema1909.ru

Музей современного искусства «Гараж»: https://garagemca.org

«Москино Салют»: https://mos-kino.ru/cinema/moskino_salyut

Ельцин-центр: https://yeltsin.ru

Кинотеатр «Титан Арена»: https://www.mirage.ru/arh/cinema/19

Кинотеатр «Лена»: https://cinemalena.com

Кинотеатр «Выборг Палас»: https://vyborgpalacecinema.ru

28 ноябрь 08:00 | : Культура

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