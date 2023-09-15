Архангельский священник вошел в жюри международного кинофестиваля

Руководитель епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев вошел в состав жюри III Международного кинофестиваля «Свидание с Россией». Конкурс прошел в Архангельске с 31 октября по 4 ноября.

«Я был членом жюри специальной номинации "Час мужества", в которой было представлено восемь документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, специальной военной операции, а также подвигу врачей в борьбе с ковидом. Один фильм рассказывал об Александре Шмореле, основателе "Белой розы" — антифашистского движения сопротивления в нацистской Германии. Кстати, Александр был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью Заграницей», — отметил отец Кирилл Кочнев.

Отметим, что в этом году зрителями очных показов на фестивале стали почти десять тысяч человек. Состоялось 453 кинопоказа, а в онлайн-формате фильмы фестиваля посмотрели более 196 тысяч человек из 29 регионов России. Показы прошли не только в кинозалах, но и в школах и учреждениях профессионального образования.

Главная тема работ — единение народа, многообразия культур, сохранения исторического наследия России.

Традиционным для фестиваля стал и конкурс работ документального, игрового полнометражного и игрового короткометражного кино. Всего в список фильмов конкурсных номинаций фестиваля вошли 43 картины.

(по материалам Архангельской епархии)