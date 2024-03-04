В Архангельске пройдет Форум кинокомпозиторов «Свидание с Россией. Территория музыки»

2 ноября в 16:00 в Архангельском колледже культуры и искусства впервые в рамках IV Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства»пройдёт Форум кинокомпозиторов «Свидание с Россией. Территория музыки».



Международный медиапроект «Свидание с Россией» является инициатором Форума и намерен продвигать тему музыки в кино, поощрять кинокомпозиторов и способствовать появлению творческих союзов между режиссёрами и композиторами.



С этого года на всех фестивалях, которые проходят в рамках медиапроекта «Свидание с Россией», вводится новая номинация – «За лучшую музыку в кино», и композиторы будут полноправными участниками киносмотров.

На Форуме помимо обсуждения актуальных вопросов киномузыки и музыки в киноиндустрии, зрители увидят фрагменты кинопроизведений участников форума известных саундтреков.

Участники Форума:

Александр Ильин – президент Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», руководитель Международного медиапроекта «Свидание с Россией», режиссёр, продюсер;

Григорий Гладков – заслуженный деятель искусств РФ, член Союза

композиторов и Союза кинематографистов России, композитор, музыкант, автор музыки ко многим анимационным и художественным фильмам;

Вадим Буликов – композитор, член Союза композиторов РФ, автор музыки к документальным, игровым, анимационным фильмам, театральным постановкам, член жюри конкурса документальных фильмов IV Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства»;

Андрей Батурин – композитор, продюсер, президент Союза композиторов Евразии, член правления Гильдии композиторов Союза кинематографистов РФ, заслуженный артист Республики Ингушетия, Почётный деятель искусств города Москвы, академик Петровской Академии наук и искусств;

Вячеслав Шаинский – композитор, продюсер фестиваля «Шаинский Фест – 2024»;

Александр Герасимов – продюсер, директор Открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздальфест»;

Роман Исаев – продюсер, член правления Ассоциации владельцев кинотеатров;

Олег Юмов – режиссёр, художественный руководитель Буряад театра (Улан-Удэ);



Ксения Ильина - директор Международного медиапроекта и кинофестивалей «Свидание с Россией», Лауреат Всероссийских и Международных музыкальных конкурсов, кинопродюсер.