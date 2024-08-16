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Архангельский колледж культуры представляет своего Питера Пена

«Мой папа — Питер Пэн» — это театрализованное представление о детстве и о важности верить в чудеса даже в самые трудные и, казалось, беспросветные будни.

 Рядом с человеком всегда есть магия и волшебство, даже если она скрыта от глаз, ее можно найти в близких людях. История мальчика Дани, который всем сердцем верит в своего отца, продолжает жить.

 Вместе с героями представления вы отправитесь в увлекательное путешествие по миру фантазий и грёз. Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебства и детства! Скажите сказке — «ДА!».

 Дата и время: 27 сентября в 17:00

 Место проведения: пр-кт Троицкий 95, камерная сцена.

 Вопросы о билетах по ссылке : vk.cc/cu0F7D

11 сентябрь 14:27 | : Культура

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