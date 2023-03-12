В благотворительном туре по России премии «Жить вместе» участвует архангельский проект

Организаторы национальной премии «Жить вместе» приглашают всех желающих в виртуальный тур по России, где можно познакомиться с прошлогодними финалистами премии и посмотреть, где и как они живут.

В акции участвует проект «Фолк кемп на Русском Севере» из Архангельской области - это первый образовательный лагерь для городской молодежи в деревне на Русском Севере. Участники живут в старинных поморских избах, поют народные песни, хороводят, общаются с местными жителями. Участники проекта имеют возможность увидеть Русский Север не как туристы из окна экскурсионного автобуса, а изнутри ощутить особое очарование и уникальность этого дивного края.

В апреле-июле 2023 года премия «Жить вместе» приглашает отправиться в виртуальное тематическое путешествие по стране и принять участие в благотворительной акции “Тур по России”. С 2020 года премия «Жить вместе» объединяет людей и сообщества, которые своими

силами решают социальные проблемы, восстанавливают культурные традиции и историческое наследие в разных уголках России.

Путешествие рассчитано на 12 недель и уже имеет разработанный маршрут. Участники тура смогут посетить 12 мест в разных регионах страны, там, где живут номинанты премии “Жить вместе” - каждый вторник новое место. Несмотря на то, что путешествие будет виртуальным, погружение в него будет полным: и места, и те, кто в них живет – самые что ни на есть настоящие, живые и яркие.

На маршруте будут следующие остановки:

-Кострома, где можно будет познакомиться с молодежным православным движением «Агапа»;

-Калининград, где волонтеры проекта “Хранители руин” расчищают заброшенные кирхи;

-cело Давыдово Ярославской области, в котором работает Центр сопровождаемого проживания для особых людей;

-город Нягань из далекого Ханты-Мансийского автономного округа, где проводятся филармонические сезоны классической музыки и куда приезжают известные музыканты.

И другие пункты назначения до самого востока страны.

Андрей Васенев, руководитель премии «Жить вместе»:

«Мы создали премию “Жить вместе”, чтобы найти тех, кто делает свой город или деревню местом красоты и силы. В 2022 годы таких людей было 513 из 77 регионов. Хороших проектов у нас много, а вот людей, способных объединиться на общем ценностном основании - гораздо меньше. Меж тем как и русская народная мудрость, и наша история, и даже простой здравый смысл говорит: вместе - это лучше чем порознь. В современной России, несмотря на всю сложность и внутреннего и внешнего нашего положения, с каждым днём возникает всё больше именно таких настоящих объединений. Где люди не просто проводят вместе досуг, но всерьёз вкладываются в общую жизнь, пусть и через какое-то маленькое, но благородное дело”.



