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В Москве на выставке "Россия" презентовали кинофестиваль Arctic open

15 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках культурной программы Форума национальных достижений: культура прошла презентация Международного кинофестиваля Arctic open—международного социокультурного проекта, реализуемого с 2017 года в Архангельской области. 

Кино и Север объединяют, считают организаторы фестиваля, и это не простые слова, ведь в числе участников показов находятся не только арктические страны. В конкурсной программе седьмого по счету фестиваля в 2023 году свои работы представили 17 государств— Китай, Иран, Турция, Индонезия, Узбекистан, Азербайджан, Мексика и другие. События и мероприятия масштабного киноархипелага проходят на протяжении 11 месяцев не только в Поморье, но и в других регионах России. В общей сложности на площадках проекта в прошлом году было показано 57 фильмов.

«В дни проведения фестиваля в 2023 году у нас стояли настоящие арктические морозы, но мы стараемся всех согреть  нашими кинообъятиями», — рассказала исполнительный директор кинофестиваля Arctic open Мария Нестеренко

Важной частью кинофестиваля Arctic open является всенародный IT-квест «Создай свое кино»: любой желающий может подготовить видеоролик о себе и своем личном Севере. Все, что для этого нужно — смартфон, подписка на чат-бот квеста в Telegram и творческий взгляд на родной регион. В прошлом году в инициативе приняли участие свыше тысячи человек, которые сняли более шестидесяти фильмов, а пятеро финалистов получили подарки от предпринимателей Севера. 

Кинофестиваль Arctic open— это не только кино, но и обширная деловая, культурная и образовательная программа. 

«Наши юные мультипликаторы участвуют в мультсменах, которые мы проводим совместно с киностудией "Союзмультфильм". Кроме того, каждый год в нашей программе — кинолаборатория для молодых режиссеров, сценаристов и других талантливых представителей творческих профессий. И, конечно, каждый год мы придумываем новую концепцию проекта и новую деловую и культурную программу как для участников, так и для зрителей, приглашаем известных деятелей кино и культуры, чтобы наш зритель всегда находился в эпицентре масштабных культурных событий нашей страны», — отметила Мария Нестеренко

В рамках презентации состоялся кинопоказ короткометражного игрового фильма «Макушка земли» (Якутия, киностудия «Сахафильм»). Он рассказывает о молодом человеке, который попал на крайнем Севере в пургу в Ледовитом океане. Странный старик в оленьей дохе спас его, а затем привез на самую «макушку» Земли—на Северный полюс. Там он провел шаманский ритуал спасения Земли. После него главный герой узнал о том, что странный старик—его прадед. Фильм стал обладателем специального приза «За лучшее раскрытие Арктических образов». По завершении показа зрители обсудили увиденное с драматургом, автором сценария этой якутской философской притчи Семеном Ермолаевым. 

«Фильм рассказывает о народе, который способствовал исследованиям Северного полюса, о его особой душе и характере. Я сам с Севера, постоянно бываю в море Лаптевых, и все мои родственники — тоже с этой земли. Фильм был снят рядом с городом Якутск, на реке Лена, при температуре минус 40, что считается довольно теплым для этих мест»,— рассказал Семен Ермолаев.


16 февраль 08:37 | : Культура

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