Архангельск 70-го. Вглядитесь внимательно в лица (видео)

Послесловие к материалу «Николай Рубцов. Вспоминая родину».

Последняя встреча Николая Рубцова с Архангельском произошла за три месяца до ухода поэта в мир иной. С 11 по 16 октября 1970 года в столице Поморья проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР во главе с С.В. Михалковым. Событие запечатлено и в кинохронике.

К сожалению, на кадрах нет лица Рубцова, который приехал в Архангельск в составе делегации вологодских писателей. Зато можно увидеть непривычно пустынный центральный городской проспект с трамваями, архангелогородцев, гостей заседания, детей. Кто-то, возможно, узнает себя или своих родных, близких.