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Архангельск прирастает новыми спортивными плавсредствами

Три спортшколы Архангельска специализируются на водных видах спорта. В последние два года проводится масштабное переоснащение их материальной базы. О результатах и планах работы по данному направлению сегодня рассказал глава города Дмитрий Морев.

- Соревнования под парусом и гребля – популярные среди ребят спортивные направления, и они связывают юное поколение с морской историей нашего города. Поэтому мы целенаправленно занимаемся переоснащением городских спортивных школ, - подчеркнул Дмитрий Морев.

 В парусный центр «Норд» в этом году поступило 6 новых яхт класса «Луч». Лодки уже прошли первые испытания, на них тренируются участники межрегиональных регат. В прошлом году в эту спортшколу уже закупили 8 новых лодок класса «Оптимист». В планах на ближайшее время – приобретение двух парусных яхт-одиночек олимпийского класса.

 Обновление базы спортивной школы «Искра» позволило воспитанникам подготовиться к сдаче нормативов: 6 ребят в свои 13-14 лет получили первые взрослые разряды. Для тренировок и соревнований были приобретены 3 современных байдарки-двойки.

 Хорошие новости есть и для спортшколы имени Соколова: плавбаза пополнится двумя тренировочными лодками для слалома и пятью – для гребли на байдарках. Финансирование этой закупки обеспечено.

 Сезон занятий на воде прошел в этом году успешно. Сейчас спортсмены сосредоточены на теории и общефизической подготовке. Спортшколы Архангельска начинают готовиться к следующей навигации и новым победам!


11 октябрь 15:48 | : Культура

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