Архангельск прирастает новыми спортивными плавсредствами

Три спортшколы Архангельска специализируются на водных видах спорта. В последние два года проводится масштабное переоснащение их материальной базы. О результатах и планах работы по данному направлению сегодня рассказал глава города Дмитрий Морев.



- Соревнования под парусом и гребля – популярные среди ребят спортивные направления, и они связывают юное поколение с морской историей нашего города. Поэтому мы целенаправленно занимаемся переоснащением городских спортивных школ, - подчеркнул Дмитрий Морев.



В парусный центр «Норд» в этом году поступило 6 новых яхт класса «Луч». Лодки уже прошли первые испытания, на них тренируются участники межрегиональных регат. В прошлом году в эту спортшколу уже закупили 8 новых лодок класса «Оптимист». В планах на ближайшее время – приобретение двух парусных яхт-одиночек олимпийского класса.



Обновление базы спортивной школы «Искра» позволило воспитанникам подготовиться к сдаче нормативов: 6 ребят в свои 13-14 лет получили первые взрослые разряды. Для тренировок и соревнований были приобретены 3 современных байдарки-двойки.



Хорошие новости есть и для спортшколы имени Соколова: плавбаза пополнится двумя тренировочными лодками для слалома и пятью – для гребли на байдарках. Финансирование этой закупки обеспечено.



Сезон занятий на воде прошел в этом году успешно. Сейчас спортсмены сосредоточены на теории и общефизической подготовке. Спортшколы Архангельска начинают готовиться к следующей навигации и новым победам!



