Архангельская область замерла в ожидании исторического кроссворда

7 октября 2023 года в Архангельской области и еще на 400 площадках в 63 регионах России для всех любителей истории в пятый раз пройдет просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд», которая будет посвящена Году педагога и наставника. Московский городской педагогический университет – автор идеи увлекательной проверки знаний и самого кроссворда – представит задания, связанные с интересными фактами про образование, событиями из жизни известных педагогов, а также ребусы и неожиданные вопросы про школу.

2023 год объявлен Годом педагога и наставника, а образование вообще и школа в частности – неисчерпаемый кладезь сюжетов и личностей, которые оставили свой след в истории. Для того, чтобы успешно ответить на вопросы кроссворда, специальные знания не потребуются. Достаточно того, что было изучено в школе. А вот что точно пригодится, так это общая эрудиция, логика и азарт. Отвечая на занимательные вопросы и задания, участники смогут проверить, насколько их представления об исторических событиях в контексте образования и педагогики соответствуют реальным фактам и документам.

Архангельская область стала самым северным регионом, где будет написан «Исторический кроссворд». Акция также в первый раз пройдет в библиотеках, школах, колледжах и вузах Санкт-Петербурга, Тулы, Чувашии, Югры, Ненецкого автономного округа. А вот Москва, Самарская, Ярославская и Новгородская области участвуют в «Историческом кроссворде» все пять лет его существования. На 400 площадках по всей стране отвечать на вопросы будут более 12 тысяч участников. Стоит отметить, что в необычной проверке знаний в этом году примут участие 63 региона – на 14 больше, чем в прошлом.

«В истории есть место не только событиям, но и смыслам. А смыслы во многом заложены культурой и образованием. В Год педагога и наставника мы решили вспомнить о том, как образование на протяжении всей нашей истории служило подспорьем для развития страны, как оно влияло на дух и поступки людей той или иной эпохи, как оно закладывало тот духовный базис, который и лег в основу истории нашей родины и ее народа», – отмечает кандидат исторических наук, доцент МГПУ Татьяна Апостолова.

Площадки, где можно написать «Исторический кроссворд» в Архангельской области: Архангельск, Каргополь, Новодвинск, п. Плесецк, с. Ильинско-Подомское.