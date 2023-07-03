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В Архангельской области пройдет съемки затяжного телепроекта

 Стартовали съемки нового сезона проекта «Горизонт приключений». Они пройдут в Вологодской и Архангельской областях.

Это будет уже пятый (!) сезон проекта о путешествиях по России собственного производства телеканала HDL. Его телевизионная премьера запланирована на осень 2023 года. 

В этом году команда проекта отправилась на исследование легендарного Русского Севера, туда, где когда-то началась история нашей великой страны. Это – земля сказаний и легенд, великих городов и крохотных деревень, непроходимых лесов, чистых рек, озер и таинственного Белого моря. Программа путешествия насыщена яркими событиями, встречами и впечатлениями. 

«Горизонт приключений» преодолеет маршрут в сотни километров, побывает в старинных русских городах, пройдет под парусом по реке Шексне, переночует в лесу в шалаше и проверит – может ли жизнь в нем считаться «раем», а также посетит знаменитые Холмогоры. 

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»: «На съемки юбилейного пятого сезона «Горизонта приключений» мы отправляемся в Поморье — землю бескрайних лесов, сказочных озер и величественных рек. Уверена, что каждый выпуск нового цикла подарит зрителям незабываемые эмоции, ведь Русский Север — это неисчерпаемый источник идей для путешествий и приключений».

 

24 июль 12:16 | : Культура

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