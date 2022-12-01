Телеканал "Спас" снимает сюжет в Архангельске

Команда федерального телеканала «Спас» во главе с журналисткой Яной Истоминой снимет в Архангельской епархии выпуск специального проекта «Вернем жизнь храму». Съемки пройдут в Антониево-Сийском монастыре и в Холмогорах.
Благословил работу митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.
«Вернем жизнь храму» — специальный проект телеканала «Спас» о восстановлении порушенных святынь по всей России. Это серия репортажей о том, как восстанавливают порушенные святыни по всей России. В каждом сюжете рассказывается о судьбе отдельного храма, а также о способах пожертвования.
Православные храмы сегодня как никогда требуют внимания. Статистика пугающая — еще в 1914 году в Российской Империи было 54 174 церкви, а к 1987 году их осталось всего 6 893. В годы лихолетья многие святыни были разрушены, осквернены и использовались под самые разные нужды. Специальный проект телеканала «Спас» призван обратить внимание на проблему, сплотить неравнодушных православных верующих и вместе помочь вернуть жизнь разрушенным храмам.
(по материалам Архангельской епархии)