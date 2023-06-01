Arctic open вошел в реестр международных кинофестивалей РФ

Министерство культуры РФ выпустило обновленный перечень международных кинофестивалей, проводимых на территории России в 2023 году. Отметим, что в предыдущей версии перечня было указано 123 наименования, в новой уже представлено 189 мероприятий. Arctic open одни из них.



Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей каждый год утверждает Министерство культуры РФ. Архангельский Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN неизменно входит в этот реестр.

Окончательный список, проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей в 2023 году, опубликован на сайте Минкульта РФ 30 июня 2023 г. и подписан министром культуры Рф Любимовой О.Б.

Количество международных кинофестивалей, проводимых в разных регионах на территории нашей страны в 2023 году - 189.



Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.



