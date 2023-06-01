Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Arctic open вошел в реестр международных кинофестивалей РФ

Министерство культуры РФ выпустило обновленный перечень международных кинофестивалей, проводимых на территории России в 2023 году. Отметим, что в предыдущей версии перечня было указано 123 наименования, в новой уже представлено 189 мероприятий. Arctic open одни из них.

Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей каждый год утверждает Министерство культуры РФ. Архангельский Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN неизменно входит в этот реестр.

Окончательный список, проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей в 2023 году, опубликован на сайте Минкульта РФ 30 июня 2023 г. и подписан министром культуры Рф Любимовой О.Б.

Количество международных кинофестивалей, проводимых в разных регионах на территории нашей страны в 2023 году - 189.

 Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.


12 июль 16:00 | : Культура

Главные новости


Пифан и другие
«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (126)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20