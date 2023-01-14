Община архангельского храма почтила память новомучеников от большевиков

Община архангельского храма Новомучеников Церкви Русской совершила паломничество в Новодвинск. Гости посетили музей новомучеников, расположенный в местном Православном культурном центре.

Группу сопровождал настоятель храма протоиерей Димитрий Макаров.

«Здесь своя атмосфера! Благодарим руководителя паломнической службы "Архангел" Ольгу Воронову за рассказ об исповедниках, пострадавших за Христа на северной земле. Кажется, случилось это давно, и как бы не с нами. Но именно мы должны помнить, говорить о страшных годах нашей истории и не допустить повторения», — отметила супруга настоятеля Елена Макарова.

Также гости побывали в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Экскурсию для них провел новодвинский священник Андрей Мезенцев. На обратном пути архангелогородцы смогли помолиться во второй городской церкви — в честь Святого Духа.

«Домой мы ехали в сосредоточенном настроении. Понравилось ли нам? Каждый увидел и услышал, что мог воспринять», — заключила Елена Макарова.

Напомним, музей новомучеников и исповедников земли Архангельской на базе православно-культурного центра Новодвинска открылся в 2014 году, инициатором его создания был краевед Николай Васильевич Суханов. В 2020 году благодаря гранту «Православной инициативы» удалось обновить экспозицию, в новом зале особую атмосферу создают приглушенный свет, металлические терновые венцы, фотографии исповедников с картами и QR–кодами, наведя смартфон на которые, можно получить подробную информацию о жизни и подвиге святого.

(по материалам Архангельской епархии)