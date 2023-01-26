Актер Антон Макарский поделился впечатлениями о Соловках

В эфире телеканала «Спас» в цикле передач «Святыни России» вышла программа, посвященная северным монастырям и храмам. Автор и ведущий проекта — певец, актер Антон Макарский в сентябре 2022 года рассказал редактору «Вестника митрополии» Елизавете Поповой о том, как за десять дней он прикипел сердцем к Северу, какие особенности духовной жизни здесь заметил, чему удивился и на какие вопросы нашел ответы.

— Антон, вы уже бывали в Архангельске с концертом. Расскажите, путешествие с духовной миссией как-то по-другому открывает местность, нежели светская поездка? Что нового вы открыли для себя в нашем городе?

— Можно сказать, что до этой поездки я одновременно был и не был в Архангельске. С одной стороны, несколько лет назад у нас с Викой состоялся здесь концерт, но с другой — наша поездка ограничивалась маршрутом: аэропорт — гостиница — концертная площадка — гостиница — аэропорт. И только в этот раз мы открыли для себя историю и красоту этого уникального cеверного региона! А то, что мы увидели с духовной точки зрения, восхищает и заставляет влюбиться в Архангельскую область ещё больше!

— За время проекта вы познакомились с множеством российских святынь, скажите, чем северные монастыри отличаются от них? И отличаются ли?

— Можно много говорить о внешних различиях в иконописи или архитектуре, но мне гораздо интереснее обращать внимание на особенности духовной жизни. На севере она, как бы это сказать, наверное, более сконцентрирована, что ли… Может, этому способствует суровый климат и, как следствие, трудности выживания в этих краях. Но святые северного региона мне представляются какими-то гигантами и богатырями духа! И путешествуя по этим местам я часто повторял, чуть изменив, цитату классика: «богатыри не мы»...

— «Да, были люди в то время», хочется продолжить также измененной цитатой Михаила Лермонтова… Антон, какое место вас особенно зацепило, поразило?

— Конечно же, Соловецкие острова!

— Что этому способствовало?

— Я давно туда мечтал попасть, и вот, наконец, это свершилось! И, к удивлению многих наших сопровождающих, мы смогли побывать на Анзере! Один батюшка даже сказал: «Удивительно, как Анзер вас "принял" с первого раза, лично у меня получилось туда попасть только с четвертого!»

— Может быть приключилась с вами какая-нибудь любопытная или промысловая история во время поездки?

— Не идет из головы история про «утешительного батюшку» на Секирке.

— Поделитесь?

— В самом эпицентре лагерного ада он утешал тех, кто находился рядом с ним, проповедуя Евангелие! Как это важно в наше время — не распространять вокруг себя ненависть, а поделиться любовью и добротой с ближними в любых обстоятельствах! Как сказал Апостол: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».

— Если бы вас попросили продолжить фразу: «Главное богатство Севера — это..?», что бы вы ответили?

— Люди. Очень отзывчивые и заботливые.

— Почему именно так?

— Может быть, опять же, это следствие непростых климатических условий, но как я заметил, взаимовыручка здесь в порядке вещей. По дороге в Суру, на родину Иоанна Кронштадтского, на, скажу очень мягко, не совсем хорошей дороге, у нас подспустило колесо, и мы заехали в сервис. И нам не только устранили все технические неполадки, но и снабдили всей необходимой информацией и телефонными номерами, подстраховав со всех сторон в случае непредвиденных ситуаций.

— Быть ведущим православной программы — это актерская работа или личная история, требующая «духовного отжимания» (упражнения)?

— Тут я, вообще, ни разу не актер. И даже не ведущий, а как сам себя называю — ведомый. Путешествовать по местам духовных подвигов, узнавать о святынях нашей необъятной страны и делиться этими знаниями со зрителями — счастье для каждого из нашей съемочной команды! И как вы правильно сказали, «духовные отжимания» здесь неизбежны. Даже не всегда умышленные. Сопоставление своей жизни с делами подвижников, про которых мы узнаем — лучшее средство для понимания собственной духовной немощи…

— Что самое сложное для вас в этой программе?

— Расставания с семьей. Мы сняли программу про святыни Ивановской области всей семьей вместе с детьми! Но началась школа, Ваня у нас пошел в первый класс, а Маша в четвертый. И мы с Викой приняли волевое решение разделиться на период съемок. В некоторые регионы поедет она, а в какие-то — только я один. Постараемся сделать так, чтобы рядом с детьми постоянно был кто-то из родителей.

— Что лично вам дает участие в проекте «Святыни России»? Может быть он позволяет вам найти ответы на свои вопросы?

— Конечно, это так. Лично мне этот проект помогает утверждаться в вере и в очередной раз подтверждает правоту слов Блаженного Августина: «Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем».

— Если не секрет, на какие вопросы вы нашли ответы на Севере?

— Север, а особенно, Соловки научили меня, что человеком можно и нужно оставаться в любых обстоятельствах! Вот только есть сомнения, что лично у меня получится так, как это правильно… Но «невозможное человекам возможно Богу», поэтому остается только не просто произнести вслух, но и пожелать всей своей душой: «не моя воля, но Твоя да будет!»

— Скажите, Антон, а куда бы вам хотелось вернуться, чтоб без спешки, не по работе, простым паломником?

— Конечно, на уже неоднократно упомянутые выше мной, Соловецкие острова! И желательно, всей семьей! Один добрый человек, который помогал нам в этой поездке, провожая нас на корабль, сказал: «Разницу жизни на островах и на материке вы поймете только вернувшись домой». И вот сейчас, кажется, я начал понимать правоту его слов… И уже скучаю по Русскому Северу, к которому я сумел «прикипеть сердцем» всего за десять дней.

Беседовала Елизавета Попова

(по материалам Архангельской епархии)