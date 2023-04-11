В Устьянском районе злодеи влезли в квартиру и похитили жильцов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Устьянского района в возрасте 21 и 30 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), один из них также подозревается по п. «ж» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц).

По версии следствия, 3 июня 2023 года вечером подозреваемые, разбив окно, незаконно проникли в квартиру в поселке Октябрьский Устьянского района, в которой проживали 18 и 19-летний потерпевшие. При этом один из подозреваемых применил к потерпевшим физическую силу и потребовал проследовать с ними на улицу, затолкал потерпевших в салон автомобиля и вывез в лесной массив, где связал ноги тросом, привязал их к автомобилю и протащил по проезжей части. Потерпевшим удалось освободиться и скрыться, после чего они обратились за медицинской помощью.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, проводится сбор доказательственной базы. Потерпевшие пояснили следователю, что ранее оказывали подозреваемым помощь в разгрузке кирпичей и чистке рыболовных сетей.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.