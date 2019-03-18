Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)

Вчера на «Мосфильме» прошел первый съёмочный день телевизионного сериала «12 стульев», который уже в августе перекочует в Архангельск.
Разбили о штатив камеры тарелку с именами членов съёмочной группы… всё, как положено.
Снимали эпизод «В городе N», где, как известно из знаменитого романа, бывший предводитель уездного дворянства Киса Воробьянинов (актёр Дмитрий Назаров), смирившись до поры до времени с приходом советской власти, работает в ЗАГСе в отделе регистрации смерти и браков. Именно там он узнаёт тайну стульев своей тёщи мадам Петуховой.
Остап Бендер (актер Дмитрий Нагиев) в этом эпизоде не появляется.
Съёмки проходили непосредственно на территории киноконцерна «Мосфильм» в декорациях на натуре. В начале нулевых их построили для фильма «Всадник по имени Смерть» режиссёра Карена Шахназарова, и с тех пор использовали в десятках фильмах и сериалов про дореволюционную российскую жизнь.
Съёмочная смена длилась с 6.30 утра до 21.00… обычный рабочий график для сегодняшнего кинематографа.
Напомним, неделю назад творческая группа сериала посетила Архангельск по вопросу выбора натуры и переговоров по проведению съёмок. Главный интерес для кинематографистов представляет «Николай Гоголь» - единственный пароход-колесник в России, оставшийся на ходу. Кроме него внимание творцов привлекли Марфин дом, Банковский переулок, а также Чёрный Яр (район Малых Корел), где летом будут строиться декорации.
Съёмки в Архангельске намечены на вторую половину августа этого года.
Массовка и групповки будут набираться из местных жителей.
Кроме того, продюсерская компания, осуществляющая съёмки сериала, готовит целый инвестиционный проект под Архангельскую область. В её планах съёмки нового сериала из жизни Михаила Ломоносова.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с первого съёмочного дня: