Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл на Соловецкий архипелаг

Святейшего Патриарха на соловецкой земле встречали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, наместник Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Порфирий, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, председатель Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев и глава муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Татьяна Клишова.
По традиции визит Святейшего на Соловки проходит в дни памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
В рамках визита Предстоятель Русской Православной Церкви 20 августа осмотрит реставрируемые объекты Спасо-Преображенского монастыря, проведет заседание Патриаршего попечительского совета, где будут обсуждаться вопросы восстановления монастырского комплекса, в том числе реставрации объектов культурного наследия, развития инфраструктуры сельского поселения.
В этот же день в Свято-Троицком храме Соловецкого монастыря пройдет всенощное бдение, а 21 августа – Божественная литургия.
21 августа Святейший Патриарх Кирилл побывает в Онежском районе, где осмотрит храмовые комплексы в Ворзогорах и Подпорожье.
Источник: http://dvinanews.ru/-swswfr6h