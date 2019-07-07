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Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл на Соловецкий архипелаг

Святейшего Патриарха на соловецкой земле встречали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, наместник Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Порфирий, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, председатель Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков, главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев и глава муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Татьяна Клишова.


По традиции визит Святейшего на Соловки проходит в дни памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. 

В рамках визита Предстоятель Русской Православной Церкви 20 августа осмотрит реставрируемые объекты Спасо-Преображенского монастыря, проведет заседание Патриаршего попечительского совета, где будут обсуждаться вопросы восстановления монастырского комплекса, в том числе реставрации объектов культурного наследия, развития инфраструктуры сельского поселения.

В этот же день в Свято-Троицком храме Соловецкого монастыря пройдет всенощное бдение, а 21 августа – Божественная литургия.

21 августа Святейший Патриарх Кирилл побывает в Онежском районе, где осмотрит храмовые комплексы в Ворзогорах и Подпорожье. 

Источник: http://dvinanews.ru/-swswfr6h

20 август 06:30 | : Верую

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