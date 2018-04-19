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Честная книга о гражданской войне и интервенции в Виноградовском районе будет издана Плесецкой епархией

Книгу с размышлениями о Гражданской войне и интервенции 1917-1922 годов планируют издать в Плесецкой епархии. Как сообщает пресс-служба Архангельской епархии, ее авторами стали благочинный Виноградовского района протоиерей Димитрий Гордиенко и главный епархиальный миссионер протоиерей Дионисий Грушко.

«По территории Виноградовского района проходила линия противостояния между белыми и красными, — напомнил отец Димитрий. — Здесь погиб Павлин Виноградов, у нас до сих пор находят снаряды тех времен, но по сей день всё это не описано и не рассказано взвешенно. На события тех лет преобладает лишь одна общепринятая точка зрения, которую разделяют большинство краеведов и историков. Советская агитационная машина работала очень эффективно, но пришло время по-другому взглянуть на события столетней давности. Просто сказать, что красные били белых и победили. Но ведь это не так — никто не победил! И никто ничего не добился!»

По словам отца Димитрия, в книгу войдут не только тексты, но и фотографии крестного хода, посвященного 100-летию начала Гражданской войны и интервенции, прошедшего в Виноградовском районе в середине июля.

Крестоходцев встречали главы поселений, сотрудники сельских библиотек. У памятников павшим воинам проходили митинги, заупокойные литии по всем погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

«Это уникальное шествие, которое инициировал глава района Алексей Таборов, надо осмыслить, чтобы оно осталось в памяти, — отметил протоиерей Димитрий Гордиенко. — Этому и послужит книга, которую издадим небольшим тиражом и раздадим в библиотеки района».

На фото — епископ Плесецкий и Каргопольский Александр во главе крестного хода в Виноградовском районе.

31 июль 10:52 | : Верую

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