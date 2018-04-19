В Архангельской епархии прошел крестный ход по местам захоронения жертв политических репрессий

Этот крестный ход для Архангельской епархии уже стал традиционным. Молитвенное шествие «От пересылки до пересылки и дальше — в Лявлю» возглавил протоиерей Димитрий Макаров, настоятель храма новомучеников и исповедников земли Архангельской.

«Собрались более ста человек, после литии в храме на привокзальной площади мы через Жаровиху отправились к скорбным местам в сторону Уймы и дальше, — рассказал отец Димитрий. — По традиции мы не шли пешком, ехали на трех больших автобусах и на своих машинах. За три часа молитвенного пробега совершили семь кратких заупокойных богослужений. Завершили всё в Успенском храме Лявли — там послужили благодарственный молебен и пообщались за чаепитием».

По словам отца Димитрия, среди крестоходцев были жители не только Архангельска, но и гости из Новодвинска и Северодвинска.

«В основном собрались люди, которые ежегодно в конце июля собираются на этот крестный ход, но были и те, кто пошел впервые. Несколько моих прихожан участвовали в ходе первый раз, для них это оказалось познавательно и поучительно. На местах массовых расстрелов, где стоят поклонные кресты, крестоходцы не только молились, но и слушали рассказы о печальной истории этих мест», — рассказал отец Димитрий.

Священник отметил, что мы — наследники героев духа, до конца стоявших за православную веру: «Многие из новомучеников могли бы сохранить себе жизнь, отказавшись от Православия, предав Христа. Но эти люди перед лицом бесчеловечных мучителей не отступили от веры, не испугались исповедовать Бога. Такая внутренняя сила, такое бесстрашие должны вдохновить и нас, современных людей. Память соединяет нас с новомучениками, питает нашу веру, придает внутренних сил. Через молитву мы — земная Церковь — соединяемся с Церковью Небесной, где пребывают все герои духа, принявшие смерть за Христа».

Организовал крестный ход глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров) при помощи группы компаний «Автодороги».

Молитвенное шествие по местам расстрелов проводится в регионе ежегодно. Десять поклонных крестов в районах крупных захоронений жертв массовых репрессий были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинка, Малые Карелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», на псаревском кладбище, а также на островах Красном и Ельничном.

Отметим, что сохранением памяти новомучеников, репрессированных под Архангельском, занимался Николай Васильевич Суханов. Он отошел в Вечность в августе 2016 года. Именно он инициировал поисковые работы на предполагаемых местах массовых расстрелов.

Краевед организовал Архангельское православное братство, опубликовал материалы о людях, пострадавших за веру в советские годы. Его детищем был музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской, который открылся в Новодвинске в октябре 2014 года. Виртуальная версия музея (www.arhispovedniki.ru) была создана на средства конкурса «Православная инициатива». Николай Васильевич был бессменным администратором сайта.

Николай Васильевич имел попечение о захоронениях на кладбищах столицы Поморья. Он разработал и проводил авторскую экскурсию по Ильинскому некрополю. Небольшим тиражом на свои деньги издал брошюру «Ильинское кладбище».

Особое место в его работе занимала тема Соловков. Николай Васильевич организовывал экспедиции на место гибели последнего соловецкого настоятеля — преподобномученика Вениамина (Кононова) и одним из первых написал о «Потаенных Соловках» — скитской жизни сосланных в архангельскую тайгу монахов. И последним днем его жизни стал день празднования Собора Соловецких новомучеников и исповедников.

Фото Валентины Цаплиной.