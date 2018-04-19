В Архангельской области пройдет Крестный ход по местам захоронений жертв репрессий

Традиционный крестный ход «От пересылки до пересылки и дальше — в Лявлю» по местам захоронений жертв политических репрессий пройдет в Архангельской епархии 28 июля.

Богомольцы соберутся в 12:00 в храме Новомучеников и исповедников земли Архангельской (пл. 60-летия Октября, 1, напротив железнодорожного вокзала). Затем верующие на своих машинах и приходских автобусах отправятся далее.

Первая остановка будет на площадке в Черном Яре перед поклонным крестом в память о раскулаченных Северного края. Затем возле еще одного креста напротив опытной базы САФУ состоится лития в память о расстрелах 1937-38 годов. Далее крестный ход пройдет до поклонного креста у Псаревского кладбища, где совершат литию в память о расстрелах 1943-1950 годов. Завершится крестный ход молебном новомученикам около Успенской церкви в деревне Новинки.

Молитвенное шествие по местам расстрелов проводится в регионе ежегодно. Десять поклонных крестов в районах крупных захоронений жертв массовых репрессий были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинка, Малые Карелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», на псаревском кладбище, а также на островах Красном и Ельничном.

Отметим, что сохранением памяти новомучеников, репрессированных под Архангельском, занимался Николай Васильевич Суханов. Он отошел в Вечность в августе 2016 года. Именно он инициировал поисковые работы на предполагаемых местах массовых расстрелов.

Краевед организовал Архангельское православное братство, опубликовал материалы о людях, пострадавших за веру в советские годы. Его детищем был музей Новомучеников и исповедников земли Архангельской, который открылся в Новодвинске в октябре 2014 года. Виртуальная версия музея (www.arhispovedniki.ru) была создана на средства конкурса «Православная инициатива». Николай Васильевич был бессменным администратором сайта.

Николай Васильевич имел попечение о захоронениях на кладбищах столицы Поморья. Он разработал и проводил авторскую экскурсию по Ильинскому некрополю. Небольшим тиражом на свои деньги издал брошюру «Ильинское кладбище».

Особое место в его работе занимала тема Соловков. Николай Васильевич организовывал экспедиции на место гибели последнего соловецкого настоятеля — преподобномученика Вениамина (Кононова) и одним из первых написал о «Потаенных Соловках» — скитской жизни сосланных в архангельскую тайгу монахов. И последним днем его жизни стал день празднования Собора Соловецких новомучеников и исповедников.

На фото — раскопки 1989 года в центре Архангельска (ул. Гайдара). Автор снимка Алексей Сухановский.