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День крещения Руси в Архангельской епархии отметят колокольными звонами и архиерейской службой

В День Крещения Руси, 28 июля, в храмах Архангельской епархии будут звонить в колокола. Колокольный звон можно будет услышать в 12:00. Праздничная акция проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба епархии.

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в этот день совершит Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Богослужение начнется в 8:30.

Напомним, что впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана в 2012 году. Она прокатилась по нарастающей от самых восточных рубежей России (Чукотка, Камчатка), и ежечасно к ней присоединялись храмы следующих часовых поясов. В 12.00 по киевскому времени (в 13.00 – по московскому) акция увенчалась единогласным благовестом пяти Святых Лавр Руси – Киево-Печерской, Троице-Сергиевой, Успенской Почаевской, Александро-Невской и Успенской Святогорской и всех православных храмов, принявших участие в колокольной волне.

Согласно «Повести временных лет», в 6496 году от сотворения мира (то есть приблизительно в 988 году нашей эры) киевский князь Владимир Святославич принял решение креститься от Константинопольской Церкви.

Начальная русская летопись передает историю — посланные князем послы были у магометан, затем у немцев, совершавших службу по западному обычаю, и, наконец, пришли в Царьград к грекам. После последнего рассказа послов Владимир принял решение избрать христианство из Византии. Так звучит эта история в переводе на современный русский язык.

Послы Владимира пришли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил их — зачем пришли? Они же рассказали ему все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и сотворил им честь великую в тот же день. На следующий же день послал к патриарху, так говоря ему: «Пришли русские испытывать веру нашу. Приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила возожгли, и устроили пение и хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о служении богу своему. Они же (то есть послы) были в восхищении, дивились и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Константин, и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили их с дарами великими и честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними». Послы так рассказали о Византии: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Мы не можем забыть той красоты, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

С тех пор христианство постепенно стало укрепляться на Руси. Значение крещения огромно не только в духовном, но и в культурном смысле. Принятие христианства содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых ее формах, проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.

26 июль 09:38 | : Верую

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