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Нижний храм Михаило-Архангельского собора сделают максимально светлым

Разработан проект интерьера нижнего храма Михаило-Архангельского кафедрального собора. Убранство выполнят в русском стиле в белых тонах, пространство будет максимально светлым.

— Нижнюю часть стен облицуют мрамором, предусмотрены места для размещения кивотов, икон, а верх стен украсят росписью, — рассказал архитектор собора Дмитрий Яскорский. — Такое же решение предусмотрено и для притвора, отличаться оно будет только цветовым оформлением.

По словам Дмитрия Яскорского, стилевое решение интерьера подчинено вектору, уже заданному во всем оформлении собора.

— Это русский стиль православной церковной архитектуры, который был очень популярен в начале XX столетия. Он основан на заимствовании народных традиций с применением классических приемов, — пояснил архитектор.

Росписи в интерьере главного храма области можно будет увидеть не ранее, чем через три года, полагает Дмитрий Яскорский.

— Стены намокшие, они должны высохнуть. Минимум три года нужно отапливать собор, тогда здание просохнет, влажностный режим стабилизируется, и только после этого можно будет приступать к росписям, иначе они будут испорчены, — сказал он, сообщили в пресс-службе Архангельской епархии.

Фото https://vk.com/albums-127267864?z=photo-127267864_456245379%2Fphotos-127267864

 

04 май 12:58 | : Верую

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