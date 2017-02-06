Нижний храм Михаило-Архангельского собора сделают максимально светлым

Разработан проект интерьера нижнего храма Михаило-Архангельского кафедрального собора. Убранство выполнят в русском стиле в белых тонах, пространство будет максимально светлым.
— Нижнюю часть стен облицуют мрамором, предусмотрены места для размещения кивотов, икон, а верх стен украсят росписью, — рассказал архитектор собора Дмитрий Яскорский. — Такое же решение предусмотрено и для притвора, отличаться оно будет только цветовым оформлением.
По словам Дмитрия Яскорского, стилевое решение интерьера подчинено вектору, уже заданному во всем оформлении собора.
— Это русский стиль православной церковной архитектуры, который был очень популярен в начале XX столетия. Он основан на заимствовании народных традиций с применением классических приемов, — пояснил архитектор.
Росписи в интерьере главного храма области можно будет увидеть не ранее, чем через три года, полагает Дмитрий Яскорский.
— Стены намокшие, они должны высохнуть. Минимум три года нужно отапливать собор, тогда здание просохнет, влажностный режим стабилизируется, и только после этого можно будет приступать к росписям, иначе они будут испорчены, — сказал он, сообщили в пресс-службе Архангельской епархии.
Фото https://vk.com/albums-127267864?z=photo-127267864_456245379%2Fphotos-127267864