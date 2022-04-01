В Новодвинске повторно осудили мошенника-адвоката

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 49-летнего адвоката Новодвинской городской коллегии адвокатов виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах).
Установлено, что осужденный, являясь адвокатом и вызывая особое доверие у граждан, с мая 2014 г. по март 2018 г. под предлогом развития своего лесного производства, путем обмана и злоупотребления доверием знакомых совершил хищение принадлежащих им денежных средств на общую сумму более 28 млн. рублей, которые брал под предлогом займа.
Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 9,7 млн. рублей. Осужденным причиненный материальный вред возмещен частично.
Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее он осуждался тем же судом за эти деяния, но ему назначалось условное осуждение к лишению свободы.
Прокуратура области последовательно отстаивала позицию о необходимости назначения более сурового наказания. Третий кассационный суд общей юрисдикции 13.07.2021 удовлетворил кассационное представление исполняющего обязанности прокурора области с доводами о несправедливости назначенного наказания и направил уголовное дело на новое рассмотрение, результатом которого стало вынесение обвинительного приговора с реальным наказанием.
Приговор в законную силу не вступил.