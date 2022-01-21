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В Котласе компания с патриотичным названием "РАШ" погорела на капремонте

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищных прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Установлено, что подрядной организацией ООО «РАШ» в срок, предусмотренный договором с НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в 2021 г. не выполнены в полном объеме работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах по ул. Невского д. 16, д. 25 и пер. Чкалова д. 8.

К капитальному ремонту систем теплоснабжения названных домов ООО «РАШ» не приступало, чем не исполнило свои договорные обязательства, что привело к расторжению договора и переносу выполнения названных работ на 2022 г., но уже другой подрядной организацией.

В результате несоблюдения сроков исполнения договора на проведение капитального ремонта нарушены жилищные права граждан, причинен существенный вред охраняемых законом интересам общества и государства, выразившимся в недостижении целей и задач региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области.

В этой связи в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных договором с причинением существенного вреда охраняемых законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влекут уголовной ответственности), по результатам рассмотрения которого должностное лицо подрядной организации оштрафовано судом на 128 512,87 рублей.

11 апрель 11:05 | : Скандалы

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