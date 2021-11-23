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Мэр Северодвинска: У нас растет беспамятное поколение

В Северодвинске два малолетних хулигана потушили Вечный огонь. Об этом написал глава городской администрации на своей страничке в социальной сети.

По его словам, действия зафиксированы видеослежением, «проказников» уже ищут полицейские.

Игорь Скубенко полагает, что ответственность за подобные правонарушения (они периодически происходят по всей стране), прежде всего, лежит на взрослых:

- Друзья, учите детей проходить мимо этого места с трепетом и с высоко поднятой головой. И цветы не только по праздникам возлагайте, а каждый раз, когда вспоминаете своих близких, фотографии которых в ровных строях Бессмертного полка несёте… И обязательно делайте это со своими детьми, сколько бы лет им не было.

В свою очередь, наши наблюдатели считают, что подобные проступки являются отголосками новой «моды» - наряжать на 9 мая малышей в военную форму со всеми регалиями фронтовиков. В неокрепшем сознании святой праздник превращается в дешевое шоу… «почему бы и не потушить?».

 

23 январь 09:09 | : Скандалы

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