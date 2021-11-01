В Архангельской области еще один государев слуга подозревается в коррупции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Котласского межтерриториального отдела инспекции Государственного строительного надзора Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности).
По версии следствия, при осуществлении итоговых проверочных мероприятий на объекте капитального строительства жилого многоквартирного двухсекционного дома по улице Ушинского в городе Котласе выявлены нарушения при производстве строительных работ, которые не устранены застройщиком. Вместе с тем, подозреваемый, в нарушение действующего законодательства, имея основания для отказа в выдаче заключения о соответствии построенного дома требованиям проектной документации, заведомо зная, что строительно-монтажные работы, предусмотренные проектной документацией, на объекте выполнены не в полном объеме, и он не может быть введен в эксплуатацию, внес в заключение ложные сведения о том, что построенный указанный дом соответствует требованиям проектной документации.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных Котласской межрайонной прокуратурой, и результатов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
Следствие ведет Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.