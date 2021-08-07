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В Северодвинске идет борьба с бракованной тротуарной плиткой

После вмешательства активистов регионального отделения Народного фронта власти Северодвинска решили заменить бракованную тротуарную плитку, использованную при благоустройстве дворовой территории дома № 89 на улице Ломоносова. Ранее местные жители, опасающиеся, что недочеты реконструкции двора так и останутся неисправленными, обратились за помощью к общественникам.

Летом текущего года дворовая территория многоквартирного дома на улице Ломоносова, 89, благоустраивалась по программе «Формирование комфортной городской среды», но подрядчик вовремя объект не сдал. К тому же жители дома зафиксировали, что подрядная организация укладывает тротуарную плитку производства ОАО «ККСКМ» с браком лицевой поверхности на пешеходных дорожках. Всего около 280 плиток на сумму 360 тыс. руб. Жители провели строительно-техническую экспертизу плитки, которая подтвердила, что она не соответствует ГОСТ 17608-2017, следовательно, и проекту.

Однако заказчик – администрация Северодвинска – не счел уместным заметить этот факт, и подрядчик уложил бракованную тротуарную плитку. Позже чиновники решили провести свою экспертизу, которая также подтвердила, что партия бетонных изделий – бракованная, и в конце октября направила требование подрядчику о ее полной замене. Но подрядчик замечаний не признает и исправлять недостатки отказывается.

Активисты Народного фронта встретились с жителями и представителями администрации Северодвинска и оценили благоустройство.

«Плитка действительно некачественная – это видно и без экспертизы. Сроки производства работ вышли за рамки контракта. Чиновники оперативно не отреагировали на сигнал о помощи. Считаем, что пора заканчивать с практикой «пофигизма», когда на кону – реализация приоритетного национального проекта. Нужно слышать людей и быть с ними в тесном контакте. Проблема качественного исполнения контрактов подрядчиками существует почти во всех муниципалитетах региона. Необходимо усиливать претензионную работу, контролировать ход работ и более грамотно подходить к составлению муниципальных контрактов», – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.

На встрече с жителями дома представители администрации заверили, что проблема будет решена. В следующем году всю тротуарную плитку в этом дворе заменят на соответствующую ГОСТу.

«Замена бетонной тротуарной плитки в полном объеме остается на контроле Народного фронта. Этот вопрос обозначен на заседании областной межведомственной комиссии по реализации федерального проекта. Стоит отметить, что отношение чиновников к программе ФКГС по большому счету индифферентное. Люди ждут благоустройства, внедряются с головой в этот процесс, а ответной реакции не получают. Наши города только тогда станут красивыми, когда мы все вместе этого захотим, ведь средства выделяются огромные», – прокомментировал активист Народного фронта в Архангельской области Игорь Калеминцев.

Как сообщили Народному фронту в администрации Северодвинска, процедура приобретения плитки переносится на январь-февраль 2022 г.

16 ноябрь 11:57 | : Скандалы

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