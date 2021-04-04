Новый прокурор Архангельской области сделал для себя много открытий

Об этом Николай Хлустиков откровенно рассказал сегодня журналистам на первом своём расширенном брифинге.
Первое, что поразило Николая Николаевича, это то, что старые дома сходят с фундаментов и это обычное для них состояние. Плюс количество ветхого и аварийного жилья в целом по области.
Второе – отвратительное качество питьевой воды, с которым он в своей прежней деятельности еще не сталкивался. И это в регионе, пронизанном водными артериями! Названы были и конкретные районы.
Впрочем, прокурор похвалил областное руководство за рвение решить самые острые проблемы и предупредил, что на своем посту он будет уделять особое внимание выполнению задач, заложенных президентом в национальных проектах.
Напомним, Николай Хлустиков сменил на посту прокурора Архангельской области Виктора Наседкина в конце июня текущего года. До этого служил в Липецкой и Владимирской областях, а также в Республике Крым.
В связи с чем наши наблюдатели задаются вопросом – неужели там положение с водой и жильём лучше, чем у нас?!