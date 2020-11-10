Северодвинск в стиле «ню»

Очередной скандал с обнаженкой в Интернете разгорается в городе корабелов.
Совсем недавно сообщалось о северодвинском полицейском, страдающим «дзюбоманией» - человек в погонах рассылал несовершеннолетним девочкам фотографии своего мужского достоинства. Позже он сознался в неблаговидных деяниях и был помещен под домашний арест.
Кто-то решил на подобных вещах делать деньги…
Как сообщают наши партнеры по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал» с ссылкой на собственные источники в местном ОМВД, трое молодых северодвинцев, общаясь в соцсети, познакомились с девушками. В ходе переписки обменялись с ними телефонными номерами для общения с помощью приложений «ВАЙБЕР» или «WhatsApp». В видео чате отправляли девушкам свои интимные фото и видео. В ответ получали такие же фото от девушек. На некоторых фото были видны лица молодых людей.
Через некоторое время мужчинам на их личные страницы «ВКонтакте» поступили сообщения с требованием заплатить определенную сумму денег за неопубликование в соцсетях их фото и видео в обнаженном виде.
Уже возбуждены уголовные дела. Как по распространению в Сети непотребству, так и по вымогательству.