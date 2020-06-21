Пенсионера из Санкт-Петербурга отправили к психиатру за пост о взрыве в Архангельске

Еще один пострадал за оправдание действий студента техникума Михаила Жлобицкого. Устроенный последним взрыв в здании ФСБ в столице Поморья он назвал «героической борьбой с иудейским игом».
68-летнего пенсионера из Петербурга Александра Коваленко был задержан еще в ноябре 2019 года и отправлен под домашний арест. Вскоре ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Уголовное дело на Коваленко завели из-за поста на его странице в соцсети «Вконтакте», где он публиковался под ником Stalinskiy Sokol.
В посте, написанном спустя месяц после взрыва в УФСБ, 9 декабря 2018 года, Коваленко называл подорвавшегося 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого «героем новой России, освобожденной от ига иудейского», и благодарил его за борьбу с «сионистскими прихвостнями» и «самоотверженность при разоблачении коллаборационистской и компрадорской политики Путина против русского народа в г. Архангельске у здания СионоФСБ-филиала Моссада».
На днях 1-й Западный окружной военный суд СПб отправил «сталинского сокола» на амбулаторное лечение к врачу-психиатру. Кроме того, у пенсионера диагностировано онкологическое заболевание.