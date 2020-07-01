Киеву передали информацию о сотрудниках ЧВОК «МАР», ранее задержанных в Минске

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Белоруссия передала украинской стороне сведения о задержанных 29 июля в Минске россиянах. Группу подозревают в вероятной причастности к массовым беспорядкам.
Как заявил Кулеба, среди задержанных есть граждане Украины - всего 7 человек. Правоохранительные органы в настоящий момент занимаются проверкой информации об участии задержанных в боевых действиях на стороне народных республик Донбасса.
Всего сообщалось о задержании группы из 32 человек в Минске. Еще одного россиянина задержали на юге РБ (Республика Беларусь). Первые допросы, проведенные КГБ Белоруссии, показали, что группа полностью состоит из граждан РФ, сотрудничающих с частным военно-охранным предприятием «Мар». 30 июля МИД России заявил, что оснований для дальнейшего удержания россиян нет. Также внешнеполитическое ведомство РФ потребовало объяснений от белорусской стороны.
Как сообщил телеканал 360, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев объяснил, что российские граждане намеревались вылететь в Стамбул.