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Киеву передали информацию о сотрудниках ЧВОК «МАР», ранее задержанных в Минске

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Белоруссия передала украинской стороне сведения о задержанных 29 июля в Минске россиянах. Группу подозревают в вероятной причастности к массовым беспорядкам.

Как заявил Кулеба, среди задержанных есть граждане Украины - всего 7 человек. Правоохранительные органы в настоящий момент занимаются проверкой информации об участии задержанных в боевых действиях на стороне народных республик Донбасса.

Всего сообщалось о задержании группы из 32 человек в Минске. Еще одного россиянина задержали на юге РБ (Республика Беларусь). Первые допросы, проведенные КГБ Белоруссии, показали, что группа полностью состоит из граждан РФ, сотрудничающих с частным военно-охранным предприятием «Мар». 30 июля МИД России заявил, что оснований для дальнейшего удержания россиян нет. Также внешнеполитическое ведомство РФ потребовало объяснений от белорусской стороны.

Как сообщил телеканал 360, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев объяснил, что российские граждане намеревались вылететь в Стамбул.


Источник https://newdaynews.ru/moscow/698981.html

31 июль 17:58 | : Скандалы

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