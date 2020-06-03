В Архангельской области у одинокой матери забрали сына-инвалида из-за жилищных условий

29 июня 2020 года в сети Интернет размещена публикация «Дети в беде» из содержания которой следует, что у матери-одиночки из Котласского района Архангельской области забрали сына-инвалида и выселили ее из квартиры. По мнению женщины, ребенка забрали, так как они проживали в ветхом доме, который малопригоден для проживания, а после решения суда об ограничении ее в родительских правах администрация муниципального образования отказалась с ней продлевать договор социального найма, и она фактически оказалась на улице. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям должностных лиц и по результатам проверки принять процессуальное решение.