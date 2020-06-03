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Идиот. Донской в центре Москвы развернул портрет Гитлера

Таким образом бывший мэр Архангельска, по его же словам, решил проверить реакцию жителей столицы на изображение самого страшного человека в истории ХХ века.

- — Я просил прохожих делать все, что они хотят, с гигантской картиной Гитлера. Многие кидались яйцами, рисовали баллончиками, выливали алкоголь. До приезда полиции на картину положили Библию и детские игрушки. А что бы ты сделал с портретом фюрера? – такая запись появилась на странице Александра Донского в социальной сети Инстаграм.

Прибывшая на место «арт-акции» полиция только попросила шута-миллионера убраться восвояси вместе с картинкой.  А жаль…

Напомним, вчера в нашей стране прошел День памяти и скорби – 22 июня 1941 года развязал войну тот сам персонаж с картинки Донского…

(фото со страницы А. Донского в Instagram)

23 июнь 18:19 | : Скандалы

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