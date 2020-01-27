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Беспредел! В Архангельской области начались увольнения под маркой коронавируса

Об этих вопиющих фактах сообщила на своей странице в соцсети вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова, представляющая в нижней палате российского парламента интересы Архангельской области.

К ней стали обращаться жители региона с жалобами на то, что начальство, ссылаясь на трудности, связанные с эпидемией, заставляет писать заявления по собственному желанию или уходить в неоплачиваемые отпуска.

При этом чаще происходит подобное в организациях бюджетной сферы, а не в частном бизнесе.

Депутат напоминает, что по закону в подобных ситуациях сотрудников переводят на удаленный режим работы, или отправляют в отпуска с сохранением денежного содержания.

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23 март 12:35 | : Скандалы

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