Беспредел! В Архангельской области начались увольнения под маркой коронавируса

Об этих вопиющих фактах сообщила на своей странице в соцсети вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова, представляющая в нижней палате российского парламента интересы Архангельской области.
К ней стали обращаться жители региона с жалобами на то, что начальство, ссылаясь на трудности, связанные с эпидемией, заставляет писать заявления по собственному желанию или уходить в неоплачиваемые отпуска.
При этом чаще происходит подобное в организациях бюджетной сферы, а не в частном бизнесе.
Депутат напоминает, что по закону в подобных ситуациях сотрудников переводят на удаленный режим работы, или отправляют в отпуска с сохранением денежного содержания.
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