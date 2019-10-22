Патриотизм из пробирки. Россия не прошла моральный допинг-тест

Кто-то в детстве тырил по карманам –
Что его, сейчас тащить на суд?
Ваш мочи анализ нафига нам,
Если ясно: русские не ссут!
(Орлуша)
Вот уж скандал так скандал – Россию не допускают на Токийскую Олимпиаду и вообще дисквалифицируют!
То есть, допускают, но не страну, а спортсменов. Которые, если захотят приехать, поучаствовать в главных играх четырёхлетия (а много ли их на короткий спортивный век), должны будут пройти под Олимпийским флагом.
Вы представляете, как выглядит такой флаг? Белое полотнища с тонкими кольцами… типа – «сдаёмся на милость победителя». Это для нас, для которых футбольный матч с каким-нибудь Сам-Марино сродни Сталинградской битве! Не по значению, по пафосу, уж если выиграем, неделю будем трещать об очередной победе русского духа.
Стоп, ведь совсем недавно было нечто подобное? Точно, перед Олимпиадой в Рио. И что, опять?! Опять… видимо, не вняли, спортсмены продолжают глотать стероиды, анаболики или как эта дрянь у них называется. Лично я уверен, что весь современный профессиональный спорт держится на каких-то добавках, при деньгах, что там гуляют, по-другому и быть не может (плюс у нас помножено на гипертрофированное чувство патриотизма). Просто кто-то попадается, а кто-то нет. Например, азиатские спортсмены, те же китайцы, их тигровые пенисы, заваренные вместо чая, ни один допинг-контроль не определит.
Собственно, то, что российские спортсмены что-то там принимают, кроме кефира на завтрак, не отрицают даже наши чиновники. Дело в массовости явления. Если, скажем так, «отдельные несознательные товарищи» - один разговор. Ибо неигровые виды спорта – штука сугубо индивидуальная, где каждый за себя. Как за кинематографической премией может выйти половина съёмочной группы, и это никому не покажется странным, а за Нобелевской по литературе - только один-единственный лауреат. Но, если приём анаболиков-стероидов стал системой в российском спорте, что, конечно, нуждается в тщательнейшем расследовании, тогда нужно наказывать по всей строгости. Так ведь наказывали, снимали, а они опять. Значит, проблема глобальная. Как в старом анекдоте про сантехника-антисоветчика, предлагавшего жильцам не унитаз менять, а всю систему.
Проще свалить всё на политику. Мол, это происки Вашингтона и прочих Брюсселей, нам никак Крым простить не могут. Но вот заявление Генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса – «Виновата политика? Что, кто-то из-за бугра к нам приехал и начал с базами мутить? Это чушь. Эти изменения в базе данных не только откатили наш спорт на четыре года, а то и больше, но и подорвали доверие к власти. Наш президент поставил две задачи: развитие массового спорта и формирование спортивного резерва. В том числе - восстановление ВФЛА. Они выполнены? Нет. Только хуже стало».
Из чего делаем вывод – бразильский урок даром прошёл. И более ранний тоже даром. Помню, я очень удивлялся успехам нашей олимпийской сборной в Сочи – то ничего-ничего, и вдруг целая корзина медалей! Неужели родные стены так помогли? Помогли… мухлевать с пробами на допинг.
А уж кто мешает спорт с политикой, так это наши депутаты. Сидит этакая курица-Роднина на Охотном ряду и квохчет – «ради чувство собственного достоинства можно Японию и пропустить». Хорошо ей рассуждать с американской пропиской… да в том здании половина таких.
В то, что наши спортсмены все поголовно святые, я не верю и не поверю никогда. Потому что в относительно чистые советские времена я знал людей, искалеченных спортом высоких достижений. Пока выступают, вроде ничего, а как бросают, так сразу всё и повылазило. Помните популярную в 80-х актрису больших размеров? Она мне лично рассказывала, что разносить её стало через несколько месяцев после того, как сектор для метания променяла на сцену ГИТИСа. А уж эксперименты с половой идентификацией, сёстры Пресс… тьфу, вспоминать тошно.
Но, в конце концов, выступающие спортсмены жертвуют своим здоровьем и своими жизнями, понимая, что за сравнительно кучерявую жизнь в молодости придётся расплачиваться в старости. А вот наше оборзевшее чиновничество, которое по номенклатурному принципу бросают со спорта на строительство и обратно… тут разговор о нравственных принципах просто неуместен. Замечу, даже президент Путин, естественно, недовольный решением WADA, тяжело вздохнул и махнул рукой – «пусть кто хочет, тот под тем и выступает». Это шелупонь, окружающая его трон, продолжает громко скулить – да как они посмеют?! Из серии «сытый голодного…».
И всё-таки это только спорт, пусть и большой. Опять стоп! Неужели кето-то действительно думает, что психология чиновников отличается от министерства к министерству. То же самое и в медицине, и в строительстве, и в культуре… вплоть до внешней политики. Санкции на пустом месте не возникают (как и катастрофы на полигоне в Нёноксе). Государство должно наказывать тех, кто идёт на подлог и обман ради любых высоких целей, а не поощрять.
А вместо того… Наши старшаки завели разговор о проведении альтернативной Олимпиады. То есть, где-нибудь в Казани или Сочи (что-то подсказывает мне, это будет не Архангельск) соберутся большие друзья России и давай бегать-прыгать-метать. Кто именно? КНДР, Белоруссия, Казахстан, Венесуэла (если к этому моменту там не случится проамериканский переворот), парочка арабских государств и те островные территории, что признали независимость Абхазии. И начнётся братание в ущерб спортивным результатам. Помните клоунаду на Московской Олимпиаде, где советская сборная обставила всех (ГДР, кажется, тогда поддалась)? Вы её получите в реставрированном виде.
Справедливости надо сказать, что и Олимпиада в Лос-Анжелесе без участия СССР и её самых верных сателлитов стала одной из самых скучных в истории спорта, такова диалектика.
Собственно, сейчас мы расплачиваемся и за прошлые обманы. Допинг допингом, но посылать советских профессионалов, пусть они и числились кто офицером, кто инженером, на Олимпийские игры против сборной американских студентов (даже по лицам была видна разница в возрасте), тот же обман. И ведь при этом иногда ухитрялись проигрывать, вот где позорище. Что тогда не краснели, что сейчас, твердя как мантру - «у советских собственная гордость».
И что же делать в подобной ситуации? Извлекать уроки. Но слабо верится…
Леонид Черток