Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Грефнулись? Почти треть россиян поддержала отмену школьных экзаменов

Выступая на Восточном экономическом форуме, Герман Греф призвал отменить школьные экзамены (читайте об этом в материале «Грефнулся»). По его словам, экзамены лишают желания учиться. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, поддерживают ли они инициативу председателя правления Сбербанка. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 

Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%). Инициативу Германа Грефа поддерживает лишь чуть более четверти респондентов (28%).

Среди женщин перспектива отмены экзаменов для школьников вызвала несколько больше одобрения, чем среди мужчин: 31 и 24% соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников инициативы Германа Грефа: 32% среди россиян моложе 34 лет и 18% среди тех, кто старше 45 лет.

Комментируя свой ответ, сторонники отмены экзаменов говорят о том, что это серьезный стресс для детей. Особенно много нареканий к ЕГЭ. Противники инициативы говорят о том, что проверка знаний необходима, однако, возможно, стоит пересмотреть ее форму, вернув отлично зарекомендовавшую себя советскую систему проверки знаний.

06 сентябрь 08:09 | : Скандалы

Главные новости


"Ангел" и ад. Древарх как новый герой Поморья
СРОЧНО: В Архангельск приходит новый владыка. Митрополит Даниил переведен в Курганскую область
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (50)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20