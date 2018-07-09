Питер пал. В городе, пережившем блокаду, правят бал зверофашисты

«…отвечаю зоофилке. Прямо. Мне пох на ваших собак. Моя цель вы – ушлепки, твари…»
Антон Елфимов, кличка «Гамлет». Живодер, администратор живодерских сайтов. СПб.
«Ложь, сказанная сто раз, становится правдой»
Йозеф Геббельс.
Спустя 74 года после блокады город герой на Неве позорно капитулировал перед фашистами.
9 октября Правительство Санкт-Петербурга без борьбы позорно сдалось на милость профашистстких организаций, получивших в современном мире определение «догхантеры».
Кучка фашиствующих отбросов с подставной уткой в виде психически неуравновешенной гражданки, администратора догхантерского сообщества в социальных сетях, выступившей в роли истца в судебном процессе, без длительной осады уничтожила последний оплот гуманизма.
Правительство города, в лице Управления ветеринарии, радостно сдалось «на милость победителя».
9 октября городской суд Санкт-Петербурга под председательством судьи Белоногого по ходатайству прокурора полностью удовлетворил иск некой гражданки С.Б. Антоновой, выступившей против Постановления правительства Санкт-Петербурга от 20 сентября 2005 г. N 1383 «О концепции отношения к безнадзорным животным в Санкт-Петербурге», принятой в целях «сохранения эпизоотического благополучия по карантинным и особо опасным болезням животных и недопущения жестокого обращения с животными, противоречащего принципам гуманности».
За все время действия Концепции общественность дала положительную оценку работе по гуманному регулированию бездомных животных в городе.
Однако истица, выражая интересы преступного сообщества, указала в своем иске, что данный документ «существенно нарушает» её права на благоприятную окружающую среду и безопасность проживания».
Здесь представляет интерес несколько аспектов: КТО стоит за истцом, ЧЬИ интересы выражает никому не известная гражданка из поселка Металлострой? Насколько правомерным было принятие дела к производству? И, наконец, какие личности используются для подачи подобных исковых заявлений?
«Любой, кто произнесет «Зеленый террор»,- должен быть арестован и расстрелян».
Е. Щербаков, Курск.
«Сегодня внутри нашего общества имеет место быть проблема, связанная с существованием так называемых «зоозащитных» движений и организаций..»
ООД «Живая Россия», Архангельское отделение.
Вот собственные слова истицы, которые как-то не вяжутся с высказанным в иске доводом, что принципы гуманного отношения нарушают ее личные права: «Пусть Александр Кулагин скажет куда и что писать…куда еще писать»?...»
Упомянутый гражданин Кулагин (г. Москва) является так называемым «экспертом-консультантом» Центра правовой зоозащиты, он же - идеолог и вдохновитель догхантинга, единомышленник Свена Нордина (Гейндриха), администратора группы в социальных сетях «Альянс автономных антропоцентристов», активно использующего фашистскую символику и присвоившего себе имя государственного и политического деятеля нацистской Германии Рейнхарда Гейндриха.
Вот чего добиваются сторонники Кулагина-«Гейндриха»:
Сайт Центра правовой зоозащиты пестрит призывами к насилию над домашними животными – компаньонами, призывами расправ над волонтерами, приютами и т.п. Показательны названия разделов сайта: «Истребление бродячими собаками фауны», «Гибель людей от нападений бродячих собак», «зооэкстремисты» и т.п.
Отдельные разделы посвящены Программе ОСВВ, которая названа не иначе, как «уголовным преступлением» и «мошеннической схемой».
Сообщество в социальной сети Вконтакте, которое администрирует истица, «Мешают бродячие собаки? Тебе к нам!» (оно же Запретим ОСВВ), так же как и ряд мелких живодерских групп, является официальной группой Вконтакте Центра правовой зоозащиты.
Даже беглый взгляд говорит о том, что исковое заявление С.Б. Антоновой копирует тезисы, продвигаемые идеологами Центра – А. Кулагиным, С. и Е. Ильинскими об якобы «преступности» программы по гуманному регулированию численности бездомных животных.
А вот и вишенка на торте: А. Кулагин входит в персональный состав Совета Общероссийского общественного движения «Живая Россия» под руководством зам. председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды В. Бурматова Николая Валуева, известного любителя поохотиться на бобров-медведей.
Именно со страниц участников и сторонников этого движения, основной целью которого, согласно Уставу, является «содействие сохранению природного, исторического и культурного наследия России, а также повышения уровня экологической (!!!) культуры и укрепления экономической (????) безопасности Российской Федерации», под соусом защиты этих самых интересов льется оголтелая ложь, грязь, призывы к расправам и т.п. на сторонников гуманизма.
Вот что можно прочитать на странице в социальной сети отделения ООД «Живая Россия» по Архангельской области: «Сегодня внутри нашего общества имеет место быть проблема, связанная с существованием так называемых (!!!) «зоозащитных» движений и организаций, которые, прикрываясь добродетелью,(!!!) целенаправленно (!!!) действуют на очернение и даже уничтожение общепринятой общественно-хозяйственной деятельности как традиционного уклада».
Ничего не напоминает: «в Гуманном и Справедливом государстве, - любой кто произнесет «Зеленый террор», - должен быть арестован и расстрелян в течение двух часов. Родственники уголовных преступников (!!!!) должны быть перемещены в концлагерь, имущество конфисковано в пользу государства. Только такое государство, может называться гуманным» (Евгений Щербаков, курский маньяк и серийный убийца).
Налицо все признаки геббельсовской пропаганды: размах, концентрация, полное отсутствие правды: «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой». «Пропаганда должна быть простой и без конца повторяющейся»: «Истребление бродячими собаками фауны», «Гибель людей от нападений бродячих собак», «Бродячая собака укусила мальчика», «Спасите от бродячих собак», «В одном из городов…разгуливает стая собак», «Стая бездомных собак загрызла девочку», - социальные сети и СМИ заполнены подобного рода заголовками, которые при ближайшем рассмотрении оказываются проплаченной ложью, скрывающей преступления людей и нежелание полиции работать.
«Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!»
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Л. Гайдай.
«…видя в зале суда абсолютнейшие человеческие отбросы, у которых руки в крови по локоть, которые принесли людям СМЕРТИ от инфарктов после гибели животных, которые принесли столько страдания людям в мирное время я со стопроцентной уверенностью могу сказать – недалек тот день, когда точно так же придут в зал суда ПЕДОФИЛЫ и будут отстаивать свои права с адвокатом…»
Из комментариев по поводу судебного заседания от 9 октября.
«Мы за праФФа людей»
С. Антонова, истец.
Само судебное заседание представляло собой фарс, спектакль, разыгранный между профашиствующими группировками в лице Истца и Ответчиком в лице Управления Ветеринарии, выступающим от лица Правительства Санкт-Петербурга.
Начнем с небольшого пояснения. Согласно ч. 1 ст. 208 Кодекса административного судопроизводства «административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим…вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы».
Ни на предварительном судебном заседании, состоявшемся 12 сентября, ни первом, 25 сентября, истец не смог предоставить ни одного официального документа, из которого бы следовало, что в «месте её проживания» нарушены ее права.
Более того, по словам жителей одного с истцом поселка, они вообще не наблюдают бездомных стерилизованных собак, а саму С.Б. Антонову, по ее же собственному признанию, собаки никогда не кусали что, кстати, противоречит фразе из искового заявления: «Истец сама пострадала от бездомных животных».
Таким образом, согласно ГПК РФ в ст. 134 истцу должны были вернуть заявление как поданное от лица, оспаривающего акты, не затрагивающие его прав.
Уже первое судебное заседание выявило такие нарушения, как: непредоставление на предварительном заседании доказательств как со стороны истца, так и со стороны ответчика, не заявлены ходатайства, не приведены доводы. А, главное – не принят во внимание факт отсутствия доказательств, что нарушены права истца.
Первое открытое заседание выявило слабую позицию ответчика, во всем подыгрывающего истцу, у которого вообще не было никакой позиции.
Известно, что в период между 25 сентября и 9 октября на электронную приемную Управления Ветеринарии поступило более 150 просьб к ответчику о ходатайстве перед судом о вызове в качестве свидетелей. Они были зарегистрированы в установленном порядке.
Сотни писем людей, компетентных и разбирающихся в вопросе: волонтеров, представителей общественных организаций, юристов, обладающих информацией, способной повлиять на ход судебного разбирательства были оставлены без внимания.
Им было заявлено, что «наши» (т.е. Управления ветеринарии) юристы не видят причин вызывать вас в качестве свидетеля».
В результате на суде не прозвучало множество фактов, лежащих в основе предмета судебного разбирательства, а сведения, способные повлиять на исход судебного заседания, оказались не только не озвучены, но и, по сути, скрыты.
«Ее увезли спецтранспортом с заднего хода здания суда…»
То, что истец С.Б. Антонова не только не выступает в «защиту людей», но наоборот, выражает интересы определенной группировки граждан, именуемых «догхантерами», действует по их заказу и в их интересах, общеизвестен.
Факт администрирования ею догхантерского сообщества «Мешают бродячие собаки? Тебе к нам!» официально подтвержден ответом из правоохранительных органов.
И это не считая того, что сама Антонова с гордостью вещает о своей принадлежности к живодерам.
Даже беглый взгляд говорит о том, что в этом Сообществе нарушались, нарушаются и будут нарушаться как Правила пользования социальной сетью, административное и уголовное законодательство РФ, так и нормы человеческой этики и морали.
Как вам: отрубленные собачьи головы с грязными надписями, как вам: в качестве НОРМАЛЬНОГО использования животного такие примеры, как: живая мишень (тренажер для тренировок по стрельбе), использование собачьего мяса и жира в пищу, «использование» собаки в качестве сексуального партнера человека (!!!!).
«Живая Роосия», Комитет по экологии и охране окружающей среды – вот ЭТО вы пропагандируете в качестве «традиционных ценностей», а пропагандой убийства настоящих зоозащитников вы защищаете «экономические интересы России»??!!!
Позор 78 телеканалу, который назвал С. Антонову и её подельников-серийных убийц «зоозащитниками», ратующими за то, чтобы у «каждой собаки был дом»!
Что касается самой истицы, то у многих возникали вопросы в связи с ее дееспособностью, в связи с чем ответчику были отправлены, также оставшиеся без реакции, просьбы о ходатайстве перед судом о психиатрической экспертизе С.Б. Антоновой.
Блеявшая на камеру о «защите людей» С.Б. Антонова, на почве ненависти к бездомным животным, отметилась в июле нападением на женщину посреди бела дня, в связи с чем ей было вынесено определение об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ.
При этом без надзора остались два ее малолетних ребенка, один из которых был брошен в коляске возле мусорных баков, а второй бежал за матерью с криками «Мама не надо, не надо!» и был послан осатаневшей мамашей.
На суд истца пришли поддержать известные питерские догхантеры: Павел Мезь, убийца собак, отметившийся призывами к свержению законной действующей власти на территории РФ; Антон Елфимов, по кличке «гамлет», разработчик идеологии догхантеров, модератор нескольких сайтов, закрытых постановлением суда СПб. еще в 2014 году, где распространял материалы с изображением жестокого обращения с животными,
в том числе убийствами собак, размещал инструкции об убийствах безнадзорных и домашних животных
(в том числе с помощью пневматического и огнестрельного оружия, лекарственных препаратов; Елена Соколова (интересно, член контрольно-ревизионной комиссии «Живой России» Е.Н. Соколова полная тезка или..?)
«Можете выдвинуть меня в президенты от партии догхантеров. Все получите стволы на выбор в свободную продажу и возможность валить шавок и ворон без ограничений»;
«Уничтожение опекунских собак является одной из основных задач догхантеров. Собаке собачья смерть!»
Антон Елфимов.
ГДЕ, В КАКОЙ СТРАНЕ КУЧКА ФАШИСТВУЮЩЕГО ОТРЕБЬЯ МОЖЕТ ТАК ОТКРЫТО ПРИДТИ НА СУД И ГЛУМИТЬСЯ НАД ГОСУДАРСТВОМ, ПРАВОМ, СУДОМ И ЗАКОНОМ?
Примечание: Не умаляя других городов, скажу: Санкт-Петербург – особый город.
Для любого человека на земле это город высочайшей духовной культуры, эталон нравственности, стойкости и победы человеческого духа.
Это город всегда был немного впереди всех городов: и в том числе по отношению к тем, кто нуждается в защите.
В 2017 году здесь была подписана Концепция отношения к безнадзорным животным, целью которой было создание систем учреждений и форм работы с безнадзорными животными, при которых исключалась эвтаназия.
В ее рамках было предложено проводить возвратный отлов бездомных животных с последующей вакцинацией, кастрацией, чипированием и возвращением в среду привычного обитания.
В декабре 2018 года в Смольном была подписана Декларация обращения с животными в Санкт-Петербурге.
В Уставе Санкт-Петербурга есть статья, которая предписывает бережное отношение к животным.
Санкт-Петербург – наверное, единственный город, в Законе «Об административных правонарушениях» которого имеются статьи, предусматривающие ответственность как за жестокое отношение к животным, так и за публичные призывы и публичное оправдание жестокого отношения с животными».
В Государственном Эрмитаже регулярно проводится День эрмитажного кота, «легенды эрмитажной жизни и её неотъемлемой частью» (Б. Пиотровский).
«Допрыгались. Теперь я буду добиваться эвтаназии»
С.Б. Антонова, после победы на суде.
Из социальных сетей
Что случилось с тобой, Питер?!!
Мария Липецкая, специально для ИА RUSNORD