Поезд "Котлас-Архангельск" не убежал от внимания ОНФ и прокуратуры

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области в июле этого года обратились жители областного центра, которые совершили поездку из административного центра Поморья в Котлас и обратно поездом. Граждане пожаловались на неудовлетворительные условия проезда в поезде «Котлас – Архангельск».
«С трудом дождались, когда поезд совершит конечную остановку в Архангельске, так как условия в поезде были невыносимы. Система вентиляции и кондиционирования не работает, форточки открыты чуть-чуть, туалеты старые, в них грязно и страшно заходить. Людей едет очень много, в том числе детей разного возраста. Кому-то из пассажиров даже стало плохо. Поезд курсирует ежедневно и находится в пути 20 часов. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию», – написали граждане.
После обращения архангельских активистов ОНФ, котласская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. По результатам проверки прокуратурой в адрес руководителя вагонного участка Котлас северного филиала Федеральной пассажирской компании внесено представление.
«Безусловно, мы надеемся на то, что условия пребывания в поезде данного направления кардинально изменятся. От граждан поступали сигналы и о других поездах, курсирующих до Новороссийска и Адлера. Эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» по окончании сезона перевозок пассажиров по южным направлениям намерены обсудить на совещании с представителями РЖД проблемные моменты, – отметил член регионального штаба ОНФ Станислав Косач.
Активисты ОНФ в Архангельской области намерены в ближайшее время провести опрос пассажиров поезда, курсирующего по маршруту Котлас – Архангельск, и сделать выводы относительно изменения ситуации.