Водяной кошмар в Няндоме

Рассказывает участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода:

Ответ Главного специалиста отдела надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, надзора за земельными ресурсами, особо охраняемыми природными территориями, в сфере охоты и разрешительной деятельности Управления Росприроднадзора по Архангельской области.

Жители МО Мошинского, которые обслуживаются ООО АЖС, …карманной фирмой главы района, пьют техническую воду и, скорее всего, платят прямо …главе района.

По Няндоме тариф на воду не утвержден!

Внимание вопрос: не имея лицензии, ни имея тарифа, на основании чего фирма коррумпированного чинуши выставляет людям счета за воду и стоки, …а самое главное бюджетникам!?

Это же натуральная уголовная статья!!

Тут тебе и неосновательное обогащение, и не законная предпринимательская деятельность…

Почему прокуратура закрывает на это глаза?

Ответ очевиден. Все в доле… Мафия!

Народ уже устал требовать… Уберите от нас действующего главу и его зама!! Они уже столько дел натворили, что не одной комиссии не разобраться. А органы надзора и правоохранители не могут контролировать их работу, …так как в РСО сидит родня.

Мафия!

Эксперты АрхСвободы:

Жители района могут по Закону не платить за воду и стоки. Официально деятельность поставщика услуги ЖКХ не определена законным порядком. Это незаконная предпринимательская деятельность…