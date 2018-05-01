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Она спасла Романа Соколова. Архангельский областной онкодиспансер пытается списать свой непрофессионализм на журналистку Еремину

В распоряжении редакции ИА RUSNORD попало письмо написанное (сфабрикованное?) от имени коллектива Архангельского областного онкодиспансера.

В нем медработники вышеозначенного медучреждения просят приструнить и примерно наказать известную архангельскую журналистку, начальника отдела по связям со СМИ при Администрации Северодвинска Наталью Ерёмину.

Её обвиняют в дискредитации всей государственной системы здравоохранения и отдельно профессионализма врачей онкодиспансера, а также… работе на государство Израиль. А все из-за публикаций в социальной сети «ВКонтакте» и сбора денег на спасение жизни своего коллеги.

Напомним суть. Журналист, сотрудник пресс-службы Архангельской областной администрации Роман Соколов полгода ходил по врачам, прежде чем ему был поставлен правильный диагноз – онкология. В критической стадии он попал на операционный стол, где его разрезали, посмотрели и… зашили. Разведя руками – помочь ничем не можем.

Узнав о случившемся, его бывшая начальница Наталья Еремина инициировала сбор средств на поездку и консультацию в Израиль, страну, славящуюся своими онкологами. После чего Роман, пройдя курс специальной химиотерапии, пошел на поправку и даже приступил к работе.

Естественно, что на своей странице «Контакте» Наталья описывала злоключения Романа. Добрых слов в адрес сотрудников областного онкодиспансера у нее не нашлось.

Как полагают наблюдатели, обращение от коллектива ГБУ АД «Архангельский областной онкологический диспансер» является защитной реакций вот на этот запрос, опубликованный на сайте rusnord.ru 19 февраля сего года - Редакция ИА RUSNORD просит считать данную публикацию официальным запросом в областной Минздрав на проведение служебной проверки по факту болезни Романа Соколова в вышеуказанных лечебных учреждениях.

В свою очередь коллектив редакции обращается к авторам приведённого выше письма, больше напоминающего донос в органы государственной безопасности – а не помолчать бы вам в тряпочку, неумехи?!

(на фото: Роман… живой благодаря Наташе)

 

28 май 17:02 | : Скандалы

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