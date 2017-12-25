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Жить и не умереть в Архангельске. История болезни журналиста Романа Соколова

Редакции нашего издания стали известны подробности заболевания Романа Соколова.

Как рассказали близкие известного журналиста, он почувствовал себя плохо еще в марте прошлого года и стал обращаться к архангельским врачам, как в государственные, так и в частные клиники.

НИГДЕ ему не могли поставить точный диагноз, как правило, начинали лечить от геморроя.

Точно известно, что Рома в эти месяцы посещал 1-ю городскую поликлинику, Архангельский онкодиспансер, частную Университетскую клинику при СГМ (известна фамилия лечащего проктолога).

Только в октябре, когда состояние больного стало на глазах ухудшаться, усилиями его родных и коллег по цеху был поставлен точный диагноз.

Напомним, 25 февраля Роман Соколов отбывает на платное лечение в Израиль, деньги собраны неравнодушными людьми. Этих расходов, а также буквально катастрофического состояния больного могло не быть, если бы кое-кто не относился формально к своим служебным обязанностям и Клятве Гиппократа.

Редакция ИА RUSNORD просит считать данную публикацию официальным запросом в областной Минздрав на проведение служебной проверки по факту болезни Романа Соколова в вышеуказанных лечебных учреждениях.

P.S. Как только что стало известно, сегодня на утренней планерке в правительстве области губернатор Игорь Орлов обратился к присутствующим с призывом помочь Роману. Ранее о своей готовности заявили сенаторы от региона – Виктор Павленко и Людмила Кононова.

(на фото: Роман Соколов в больнице после никчемной операции… как он выглядел до болезни, можно посмотреть в более ранних публикациях)

19 февраль 10:42 | : Будни / Скандалы

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