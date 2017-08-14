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Карелия захватывает по частям территорию Архангельской области

На туристическом сайте http://karelian.ru/ появилась реклама туров на Остров Кий, официально входящий в состав Архангельской области.

Впрочем, это не первый случай подобной экспансии

Вот как описывает казус блогер Сергей Яковлев на страницах 7х7-journal:

Некоторые части Архангельской области работники туристической сферы… да и простые граждане неофициально относят к Республике Карелия. Часто это связано напрямую с транспортными проблемами - на Соловки или в Водлозерский национальный парк попасть гораздо проще через Республику Карелию.

В этом году произошел весьма показательный случай, когда карельские дачники, имеющие дома в поморской онежской деревне Ворзогоры, сумели повернуть на 180 градусов решение о приеме Ворзогор в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Увы, но пока получается, что дачники из соседнего региона имеют большее влияние, чем администрация Онежского района и, страшно подумать, правительство Архангельской области.

18 сентябрь 09:57 | : Скандалы

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