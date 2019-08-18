Итоги недели с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Новый виток трампомании – как американский президент выиграет о собственного импичмента;
- Работа и «волки» – четырёхчасовая рабочая неделя придётся по душе пьяницам и люмпенам;
- Кривда от «Правдина» - архангельские коммунисты пристыдили своих политических соперников.
Международные новости
США: Как прищучить Трампа
Америка дуракует. Причём уже третий президентский срок.
Одиннадцать лет назад автор этих строк никак не мог поверить, что эта прекрасная страна вдруг возьмёт и выберет себе темнокожего президента. Можете называть такой взгляд кснофобией, не обижусь, но тот, кто прожил в США хотя бы полгода (именно настолько дают гостевую визу по частному приглашению), знает, какая проблема для экономики и общей картины американской жизни места компактного проживания цветного населения. Не буду углубляться в подробности, сами догадаетесь. Скажу одно – ещё в начале 90-х прогулка по Гарлему для белого была равносильна гусарской рулетке.
За четыре года могли бы и наиграться в политическую толерантность. Но республиканцы, как нарочно, выдвинули против Обамы, рвущегося на третий срок, невнятного Митта Ромни. Мормона, эта секта, прежде всего, не пользуется популярностью у феминистской части (несть им числа) американок. Плюс очень жёсткого в вопросах внешней политики, даже агрессивного. Тут уже струхнули американские мамки, им совсем не хотелось посылать своих детишек куда-то за океан сеять зёрна демократии. В итоге голоса отошли Бараку, успевшему показать свою несостоятельность в вопросах экономики, раздувшему социалку для своих чёрных собратьев до размера мирового финансового кризиса.
Но в третий раз избираться американские законы не велят. Новую предвыборную партию выигрывает у демократов экстравагантный миллиардер-консерватор, такой при иных раскладах не прошёл бы и партийный праймериз. Трамп не стесняется говорить с трибуны то, что зашуганные политкорректностью белые американцы не рискуют громко говорить при собственных детях… вдруг заложат?! Говорит то, что хочет слышать средний наблюдатель Среднего Запада – «парни, вам не кажется, что вы давно превратились в нацменьшинство!». Он строит стену на границе с Мексикой, что по ту её сторону воспринимается как оскорбление – «богатые синьоры отгородились от наших мокрых спин?!». Он встречается с последним красным лидером на планете Ким Чен Ыном на равных, легко заходит за демаркационную линию между двумя Кореями, показывая всю условность такого разделения некогда единого народа, чем выбешивает всех противников коммунизма. Но это одновременно и сигнал одиозным исламским режимам – «а вот с вами я на одном поле не присяду». То есть, полное игнорирование устоев, арабское лобби в этой свободнейшей из стран не принято обижать… если, конечно, они в ближайшую неделю никакой небоскрёб не взорвали.
Полное впечатление, что Трамп проверяет своих недоброжелателей на стойкость нервов. И вот… допроверялся - Сенату, верхней палате Конгресса США, придется поднять вопрос о смещении с должности президента страны Дональда Трампа, если за это проголосуют в палате представителей. Впрочем, начинать радоваться победой над поверженным львом американским левакам-демократам пока рано, республиканцы, контролирующие верхнюю палату, в любом случае такое решение заблокируют.
Зачем тогда нужна эта безнадёжная возня? Считайте её началом новой предвыборной кампании по свержению Трампа с трона, по формальной логике у кандидата в президенты, только что побывшему под угрозой отстранения от должности (суть импичмента), гораздо меньше шансов переизбраться.
А отлучить Трампа хотят за какие-то особые телефонные переговоры с новеньким украинским президентом. Действительно, выглядят они рядом странно, не сказать, комично… как будто шаловливый внучек зашёл через океан проведать вышедшего в тираж клоуна-дедушку. Но, видно, таков новый политический тренд – миру надоели традиционные руководители во фраках да в застёгнутых на все пуговицы френчах. Вот кто-то и бесится, понимая, что внешняя политика мировых сверхдержав часто перетекает в плоскость личных отношений руководителей государства, чего раньше не было и в помине (какие личные отношения могли быть у то й же «ялтинской троицы»?!).
Каков политический расклад в сегодняшней Америке на уровне избирателей (оставим в сторону их сложную систему выборщиков)? Примерно треть населения люто ненавидит Трампа, прежде всего, упёртые демократы и значительная часть… небелых. И примерно столько же за него, кому всё по душе и по приколу. И тех, и других вряд ли чем-то сдвинешь с выбранных позиций, это уже не взгляды, а диагноз. Остаётся борьба за оставшуюся при таком раскладе треть. Треть ленивую и равнодушную, мало чем интересующуюся за пределами своего жилища. Эти люди или вообще ничего не понимают, или наоборот – понимают всё и считают, что прекрасно проживут что при Дональде, что при Хилари.
Последняя треть как раз и есть «золотой миллион» к победе на выборах. Беда в том, что они никому не верят, одинаково презирают и республиканцев, и демократов, а «партии пофигистов» в их стране не существует.
Впрочем, у ряда аналитиков есть мнение, что Трамп специально добивался скандала с импичментом, чтобы использовать его в основной избирательной кампании, выставив противников полными кретинами, да к тому же неудачниками. То есть, он сам мог подставиться с разговором, из-за которого весь сыр-бор, и сыграть собственную партию.
Ибо выдвинутое против него обвинение настолько неуклюже… разборки с молодым Байденом, когда и его отец не самая сильная фигура на той стороне доски. То же касаемо и Украины… не Китай ни разу, чтобы так уж кичиться влиянием на её политику, а то никто про это не догадывался.
Дальше начинаются сплошные политические выгоды. Неудавшаяся попытка импичмента позволяет Трампу спокойно и уверенно досидеть до конца первого президентского срока и с той же уверенностью пойти на второй. Зато у противников-демократов вырисовываются проблемы с предвыборной риторикой – любая поднятая ими проблема в сознании рядового избирателя будет относиться к противостоянию с Трампом… то есть, ничего позитивного, скорее, мстительное.
А ещё подобная диспозиция сплотит вокруг Трампа всех республиканцев, кто сейчас во власти, среди них у него пока много недоброжелателей (тот же упоминавшийся выше неудачник-сенатор Ромни). Пусть кто-нибудь скажет, что это ерунда за год до выборов.
И самое главное… Трамп-шоу набирает новые обороты! С самого начала этот строительный девелопер чётко действовал по известной схеме «хлеба и зрелищ!». В первом моменте он вроде преуспевает, экономика страны на подъёме (для тех, кто действительно работает, а не живёт на пособие). Зато вторая компонента в последнее время стала провисать, Трамп на телеэкране стал обычен и даже предсказуем… а тут такая подпитка интереса, настоящий политический детектив с предсказуемым хеппи-эндом.
Один, но очень важный и пока неясный момент: кого демократы на этот раз выставят против Трампа (по законам политической интриги – молодого аскетичного брюнета)?
Ставки уже принимаются…
Федеральные новости
Экономика: У опасной черты
О том, что с нашей экономикой далеко не всё в порядке вопреки верховным уверениям и показным тратам на необязательные вещи, можно понять по отсутствию былого ажиотажа в магазинах. Даже во время сезонных распродаж, экзальтированные дамы лет пять как не сметают всё им понравившееся, чаще озабоченно лезут в ридикюль за калькулятором.
В продуктовом, кстати, тоже самое.
Записные телепропагандисты объясняют это по-житейски просто… мол, зажрался народец, осетрина в него больше не лезет и дольче им не габана. Но есть приметы, от которых не отмахнёшься. К примеру - На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Это означает, что в 2020-2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек. В первую очередь со службы попросят уйти работающих пенсионеров и молодежь, что может вызвать дисбаланс на рынке труда.
Звучит как сказка. Ибо выбивается из общей государственной политики. Именно госслужбы пока выглядела гарантированным спасением для лиц предпенсионного возраста, которых с такой неохотой берут в коммерческие структуры… а тут «попросят уйти». Да они пошлют просящего по известному адресу, ведь каждый лишний год в трудовой книжке оборачивается ощутимой прибавкой к пенсии. Всё головы ломают, как заинтересовать коммерсанта в возрастных сотрудниках, а тут само государство возьмётся увольнять. Оно, конечно, наглое, но не до такой же степени.
И с молодёжью я бы поосторожничал. В нулевых социологи всплеснули руками – на смену таким престижным в 90-е специальностям, как браток, коммерс, фотомодель, путана, профессиональный спортсмен и т.д. пришёл чиновник, конкурс на факультеты госуправления стал зашкаливать. Вот видите, радостно взвыли официальные источники, молодёжь российская поверила именно в государственную стабильность, а не в посулы разных ходорковских. Да бросьте, скептически хмыкнули источники неофициальные, просто молодые поняли, где безопасней всего воровать и меньше ответственность за невыполненную работу.
А сейчас их просто бросят в руки всяким бизнесменам, в круг которых запросто может затесаться либерал-оппозиционер… не опрометчиво ли?
К чему это всё? К тому, что планируется серьёзнейшая реформа госуправления, которая начнётся с сокращения бюрократического аппарата. Из жизненного опыта мы знаем – такие здравые мысли приходят в голову нашему правительству тогда, когда возникают проблемы в реальном секторе экономики, реально пашущему становится не по силам прокормить двух-трёх бездельников.
Здесь, похоже, та самая мотивация. Для начала Минфин обещает денег, чтобы снять напряжение в чиновничьих рядах - в течении следующих трех лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят почти 5 млрд рублей (примерно по 1,6 млрд рублей в год). Сколько служащих попадут под оптимизацию, там не уточнили, но исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тысячи рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов… Только не спешите завидовать служивым людям, реально существующие федеральные чиновники называли мне цифры в два раза меньше, а это та самая пресловутая средняя температура...
Вы, наверное, думаете, что государство озаботилось сокращением бюджетных бездельников? А вот и нет, государством управляют такие же. Освободившиеся после сокращения штатных расписаний деньги пойдут не в производство, не в агропром и даже не в социалку… а на улучшение качества жизни тех же чиновников. С такой вот мотивацией - федеральные госорганы признаны неконкурентоспособными на рынке труда, квалифицированные служащие в министерствах получают зарплату ниже, чем в крупных корпорациях, хотя требования компетенции намного выше, и система испытывает острый дефицит в специалистах. То есть, ровняются не на какой-нибудь ГАЗ-ВАЗ, а на крупные госкорпорации. Которые часто… да почти всегда являются естественными монополиями. С миллиардными прибылями (ничего удивительного в отсутствии здоровой конкуренции) и соответственными зарплатами-премиями топ-менеджменту.
Ворон ворону глаз не выклюет… а чиновник чиновнику?
Ещё момент, который, наверное, не учитывается этими реформаторами. В чиновники часто попадают не только со специализированных факультетов управления, но и из гуманитарных вузов, куда намного проще поступить, не говоря уже о самой учёбе. Правда, с тем же дипломом историка, если не в науку, где все места плотно заняты на десятилетия вперёд, то в школу на тот ещё оклад. Раньше альтернатива выбора профессии для такого специалиста был райком-обком и далее по всем номенклатурным этажам, сегодня какая-нибудь городская или областная администрация. С повышением же конкуренции на чиновничьем рынке мы получим голодную армию озлобленных гуманитариев, к тому же разбирающихся в технологиях различных революций. А это вам даже не технарь Ходорковский и не юрист Навальный.
Впрочем, бывалые люди успокаивают – когда речь заходит о подобных сокращениях, на выходе чудесным образом всё равно увеличение получается.
Ещё одна модная фишка из той же серии – сокращение рабочей недели до четырёх дней. Мол, народ меньше уставать будет, соответственно, КПД увеличится, на общение с детьми лишний день появится. Я прекрасно помню, как моих родителей в 60-х перевели на пятидневку, а я как раз в год ходил с ними в зоопарк, так и дальше не чаще… Всё от индивидуума зависит, а то получится как в бородатом анекдоте про подорожавшую водку:
- Теперь ты, папа, будешь меньше пить?
- Нет, милый, это ты будешь меньше есть.
Почему так? Элементарно…
Сокращение рабочей недели сможет коснуться только госаппарата (за что им зарплату поднимать?!) и госпроизводств. А вот малый и средний бизнес, который в наших мечтах вот-вот станет локомотивом российской экономики, как жил, так и будет жить по пунктам трудового договора с работодателем. Где всё чаще указывается не фиксированный оклад, а почасовая оплата или сдельщина. Что выгодно обеим сторонам. Как правило, хороший работник замотивирован на большой заработок, ради которого готов работать без выходных и сверхурочно (см. мой летний разговор с сотрудниками Архангельской базы тралового флота). Или как в современном российском кинематографе, где 15-часовая рабочая смена с одним выходным в неделю давно рядовое явление, зато осветители и механики за съёмочный день получают 7-10 тысяч рублей и выше (с бесплатным буфетом на площадке). Да, теперь на съёмках в камервагене не попьёшь, как моё время… но это уж кто что себе выбрал в жизненных приоритетах.
Из чего делаем вывод – четырёхдневкой могут заинтересоваться лишь люмпены, которых любой хозяин через неделю выгонит взашей… а с ними какой зоопарк. Тем более, что, как обещают, выбор рабочего графика остаётся за самим тружеником. Это же как рабочий график нужно хитро составить… бред, да и только.
Зачем тогда эти разговоры? Чтобы народец почувствовал заботу, когда-то и большевики брали власть под лозунг девятичасового рабочего дня и всеобщей трудовой занятости – пусть скудненько, зато всем. Кому-то этот принцип нравится…
А мне лично наплевать. Всю жизнь подбираю себе работу, чтобы не смотреть на часы в ожидании её окончания, а утром вставать с предвкушением чего-то нового.
Тем и счастлив.
Региональные новости
Архангельская область: Больница раздора
На многострадальном теле Архангельской области возникла новая болевая точка, кое-кто хочет превратить Няндому во второй Шиес. По очень похожим лекалам.
Да, согласен, не самый благополучный город региона – там то холодомор, то другие напасти. Что в итоге привело к настоящему политическому перевороту – в сентябре прошлого года на выборах председателя нового состава районного Совета с разгромным счётом – 10 против 5 голосов – побеждает Сергей Старостин (ЛДПР), а его заместителем стала Анна Новрузова из «Справедливой России» (подробности баталии здесь).
Кто от этого пострадал? Конечно, «Единая Россия», потерявшая главенство в районном Совете. Но она как-то смирилась с поражением… по крайней мере, нет никаких сведений, что против Старостина заведено уголовное дело. В конце концов, будут новые выборы, никто и ничто не вечно, не факт, что оппозиционеры смогут вытащить район. И уж тогда партия, потерявшая власть в отдельно взятом МО, от души отыграется ещё во время предвыборной кампании.
Зато коммунисты, которые тоже не попали в руководство, хотя сами себя относят к отчаянным оппозиционерам, серьёзно закусили обиду и не хотят ждать.
…В начале уходящей недели на электронный адрес нашего агентства пришла статья, готовая к публикации. За подписью «Иван Правдин». Как по-вашему, адепт какой идеологии мог выбрать столь неоригинальный псевдоним, таких «иванов правдиных» в соцсетях на рубль пучок. В тексте достаётся на орехи всем партиям, кроме КПРФ, даже гадать нечего.
Тема – третья по горячности в регионе после Шиеса и Нёноксы. Напомню, ещё в августе в социальных сетях были размещены «ужасные картинки» из Няндомской ЦРБ. Сначала иллюстрации, в каких нечеловеческих условиях отдыхают там бригады «скорой помощи». Чуть позже к ним добавились фотографии общей разрухи районной больницы.
А разве мы не знали, что такое бывает? Особенно в российской глубинке, до которой то руки не доходят, то деньги, несмотря на любые «майские указы». Но именно в этом случае у меня появились сомнения. С комнатой отдыха ещё понятно, это место приватное, закрытое, посторонние с мобильными телефонами там не шастают. Но кухня, столовая, больничные коридоры, лестничные пролёты… неужели за столько лет впервые нашлись молодцы, догадавшиеся зафиксировать безобразие и выложить снимки в интернет? Что может сделать буквально любой в любое время суток, а получилось очень синхронно.
В ответ в Сети появилось объяснение главного врача, из которого следовало, что это месть нерадивого водителя «скорой», которого за слив бензина и общее разгильдяйство уволили, и он мстит таким технологичным образом (раньше бы ассенизаторскую машину к окнам кабинета подогнал).
То есть, получается слово начальника против слов подчинённого… естественно, народные симпатии на стороне последнего.
Проверить можно только опытным путём, иначе - журналистским расследованием. Ни для кого не секрет, что СМИ у нас делятся на провластные и оппозиционные, от каждого можно ожидать своё видение. В командировку собирается «Регион 29», относящийся к первым. И выдаёт то, что от него как раз меньше всего ожидали – да, безобразия имеют место быть: С первых же минут пребывания в Няндомской ЦРБ стало ясно — фотографии не врут: состояние комнаты отдыха и пищеблока оставляет желать лучшего. Больнице — 110 лет, капитального ремонта здесь не было уже несколько десятилетий.
Правда, дальше следует попытка разобраться в сложившейся ситуации - В минздраве нам пояснили: с начала 2019 года федеральный Фонд обязательного медицинского страхования изменил правила игры и стал распределять средства в регионы по новой методике, от которой пострадали в первую очередь северные территории. В итоге архангельская медицина денег от федерации получила в разы меньше, чем планировалось изначально.
Чтобы не утомлять читателей цитированием, поясню – в отсутствии нормального финансирования руководству Няндомской районной больницы пришлось выбирать приоритеты. И оно выбрало: в первую очередь создать специальное отделение для жителей района, перенёсших инсульт. Автор этих строк сам перенёс два и хорошо знает, насколько это актуально… протечки можно пережить.
Конечно, такой внешний вид лечебного учреждения – полное безобразие и позор тех, кто за это ответственен. Но разве вы сами, затевая домашний ремонт, не выбираете комнату, с которой нужно начать в первую очередь? Например, с детской, взрослые в спальне поспят и со старыми обоями.
Но над такими житейскими истинами вряд ли задумывался «Иван Правдин». Его и больные по ходу мало волнуют. Главная цель написанного им – разобраться с идеологическими противниками. Со всеми сразу, то есть, из трёх оставшихся парламентских партий.
Первая оплеуха прилетает Ивану Новикову, как председателю регионального политсовета «Единой России» - «…он поддерживает незаконное увольнение работников, незаконное удержание из заработной платы, снижение нормы расхода топлива на машины скорой, в результате чего, они могут не доехать до пациента, использование машин скорой помощи для хозяйственных перевозок, создание проблем для организации места отдыха водителей скорой помощи и фельдшеров мужчин, нарушение условий для сохранности машин скорой помощи, не принятие мер по качественному ремонту машин, поборы за услуги морга». Где поддерживает? Иван написал своё мнение ВКонтакте, его легко найти и убедиться – там не то, что слов поддержки нет, только спокойный анализ ситуации, поборы в морге вообще не упоминаются, чья-то больная фантазия. Пользуясь своим личным знакомством (а как я могу не знать бывшего директора департамента информации… это был бы непрофессионализм обоих), звоню ему на трубу и слышу усталое – «все мои слова и мысли есть в свободном доступе, и больше пока нечего комментировать».
Дальше прилетает тому самому Старостину, в сторону которого исполнительная власть строго смотрит как на главного районного оппозиционера – «больше всех «прогнулся» представитель ЛДПР в Няндомском районе. Старостин Сергей Васильевич, председатель районного Собрания депутатов, избранный от партии ЛДПР».
С ним я тоже связался, и уж он-то не отказал мне в развёрнутом комментарии, который привожу полностью:
- С развитием социальных сетей и различных сетевых средств массовой информации люди получили возможность более оперативного распространения информации, к сожалению, зачастую в ущерб ее качеству. По моему убеждению, именно это произошло с историей про комнату отдыха в Няндомский ЦРБ. При этом, обычному трудовому конфликту в коллективе больницы некоторые охочие до негативных «сенсаций» так называемые блогеры и сетевые СМИ придали политический окрас и раздули едва ли не до краха всей системы здравоохранения в области.
Нельзя не признать, что в сфере здравоохранения, впрочем, равно как и во многих других сферах нашей жизнедеятельности, существует множество нерешенных, а, порой, и десятилетиями не решаемых проблем. У нас существуют гораздо более серьезные проблемы: по причине низкой материальной обеспеченности многим нашим гражданам, особенно детям, пенсионерам и людям предпенсионного возраста, не хватает средств даже на еду, оплату услуг ЖКХ, лекарства, население загнано в кредитное рабство. Но, похоже, информаторов и интернет-СМИ это мало волнует.
Стоит также добавить, что кроме водителей скорой помощи, есть и другой медицинский персонал: медсестры, врачи. Почему в интернете нет информации о том, что в Няндомской ЦРБ работают лучшие хирурги Российской Федерации: Фадеев Сергей Юрьевич, Кисель Александр Тимофеевич! Они делают уникальные операции, стоимость которые в клиниках Германии или Израиля исчисляется сотнями тысяч евро. Кроме того, в этом году в Няндомской ЦРБ выполнены и продолжаются масштабные ремонтные работы, средства на которые поступили из регионального и федерального бюджетов. Но позитивные моменты работы больницы почему-то не отражаются!
Если разобраться в предпосылках конфликта, то получается, что некоторые сотрудники попросту взбунтовались против того, что им запретили спать на рабочем месте! Да, да, именно лишение спальных мест возмутило некоторых работников, которые вместо того, чтобы пойти на нормальный диалог с руководством медицинского учреждения, стали умышленно выкладывать в социальные сети фотографии о своих «ужасающих» условиях труда. Это, конечно, можно воспринимать по-разному, но лично для меня такое поведение неприемлемо.
Недавно побывал в районной больнице, и все происходящее там видел своими глазами. К слову, не так давно в социальных сетях и на определенных интернет-ресурсах размещалась негативная информация по поводу работы главного врача Плесецкой ЦРБ. Возможно, и в нашем случае все происходящее делается с единственной целью – дискредитировать главного врача Няндомской ЦРБ, а заодно и районное руководство. Кому это выгодно? Думаю, тем, кто не смог нагреть руки на бюджетных подрядах и таким вот образом пытается мстить и руководителю учреждения, и руководству района в целом!
Знаете, чем отличается системная оппозиция от несистемной? Вот этим самым… способностью мыслить, разбираться в каждой конкретной ситуации и видеть полутона, а не только чёрное-белое.
И последней досталось «Справедливой России» (вы заметили, коммунистов вроде бы вообще нет в Няндомском р-не… они с крылышками на облачке) – «велика вероятность, что и «Справедливая Россия» «прогнется» под Единороссов». И конкретно указана Ольга Епифанова… вице-спикер Госдумы, как-никак.
Тут «Ивану Правдину» улыбнулась удача, последняя стрелка этого политического дартса попала в цель!
Вице-спикер лично посетила Няндому, прошлась на больницу и… на своей страничке Вконтакте гневно обрушилась на исполнительную власть региона - Как можно было довести районную больницу до такого состояния? Потеряны годы! И даже сейчас, когда начался скандал, никто не приехал, не поговорил с людьми.
Поговорить, конечно, можно, только ремонт делается руками, а не языком. И за деньги. В данном случае региональный Минздрав ссылается на федеральный ФОМС, придумавший новые правила игры, из-за которых в пролёте остались именно северные территории, то есть, мы. Если это наглый наговор, то лучшего повода для снятия с должности опостылевшего многим министра Карпунова придумать сложно, нужно донести и до губернатора, и до Москвы.
Но если это правда… в моём представление депутаты (и сенаторы) в Москве нужны в для того, чтобы лоббировать интересы своих территорий, финансовые в первую очередь. И кому это проще делать, как не вице-спикеру?
А ещё, Ольга Николаевна, голубушка моя, обидно! Ваш гневный пост появился в соцсети 2 октября, когда подмётное письмо тов. «Правдина» уже разошлось по редакциям. Получается, что вы таким образом оправдались перед своими политическими конкурентами в лице безымянного журналюги (в последнем я сильно сомневаюсь, учитывая стилистику написанного).
Как известно, партия КПРФ переживает не лучшие дни. Особенно её архангельское отделение, всё больше превращающееся в подёрнутое ряской «болото им. тов. Новикова». А тут подвернулась такая возможность развести политических конкурентов – смотрите, мол, как они наши директивы выполняют.
Самим-то не обидно?..
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD