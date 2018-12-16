Итоги недели с 4 по 10 февраля 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Смешливый сенатор – чем заканчивается неконтролируемая взрослыми игра в живых кукол Барби;
- «Экономика» раздора – патриотизм снова вторгается в систему школьного образования;
- Пришла и говорит – координатор ОНФ обалдела от Холмогор, «Зарусья» и архангельских дворов.
Федеральные новости
Скандалы: Конь в Сенате
Скандал в Совете Федерации, над которым вторую неделю хохочет вся страна, зависающая в интернете. Представителя Республики Карачаево-Черкессии решили брать прямо в зале заседания… а то уйдёт. Он действительно чуть не ушёл, по крайней мере, пытался. Что в моём понимании означает фактическое признание собственной вины, но только без явки с повинной. Ведь если ты уверен в собственной чистоте, то будешь рьяно её доказывать, сам отдашься в руки правосудия. Так, по крайней мере, нас учат хорошие книги и сериалы.
Или нужны особые причины, чтобы на тебя одели наручники на глазах всей страны. О чём и поговорим ниже.
Арест российского сенатора явление, пусть и не частое, но и не из ряда вон… кое-кто и пожизненное отбывает. Развеселило, прежде всего, то, что задержанный в комплект к адвокату попросил ещё и переводчика, мол, «руський мала-мала». Тут-то и пошли фото-жабы на тему шести классов образования. Хотя я лично с таким сталкивался ещё в армии – призывники с национальных окраин бывшего Союза часто очень плохо владели государственным языком своей большой и великой страны, хотя в их военных билетах стояла запись о законченном среднем образовании.
Но это были будущие чабаны и мелиораторы. А кого берут в сенаторы… вернее, их должностные функции? На мой взгляд, кроме голосований-подписаний, это, прежде всего, лоббистика интересов того региона, от которого ты и сидишь в Москве на служебной жилплощади. А как лоббировать, если моя-твоя-не понимай? Бывают такие встречи и такие темы, после которых оставлять в живых толмача – подписывать себе приговор с конфискацией.
Не зря же в первые годы новой капиталистической власти в Совете Федерации заседали сами губернаторы… по крайней мере, это честно. Уже позже сенат стал синекурой для нужных людей. Или за кого хорошо попросили трудоустроить, как было у нас с Рушайло.
При аресте, да и потом на первых допросах, Рауф Арашуков улыбался. Как правильный пацан, которого судьба наконец выбросила на правильный путь – какой джигит под судом не был? Зато верхние слои общества не на шутку разволновались – пошли разговоры о возвращении сталинских чисток. Смешно, ей-богу, как будто при Усатом колхозников не сажали, а только чиновников, политиков и высшее командование.
Мало того, Рауф буквально в одночасье стал самым популярным и узнаваемым членом российского Совфеда, в Сети сразу стали появляться мемы, сравнивающие Арашукова с любимым конем Калигулы Инцитатом, которого озорной император сделал сначала римским гражданином, а затем сенатором. «Сенатор» Инцитат тоже не вполне владел разговорной латынью. Единственное, наш герой любил фотографироваться с очень известными персонами, чем ненароком их подставил – народ теперь задаётся естественным вопросом: «неужели эти матвиенки-канделаки и прочие не понимали, с каким умником имеют дело?!». А если понимали, то почему не подняли шум вокруг того, в какой балаган превращают Верхнюю палату российского парламента.
Немножко о нашем фигуранте.
Перед нами настоящий вундеркинд госуправления. В неполные 18 лет Рауф Арашуков стал депутатом Ставропольской городской думы (не без подчисток в документах, иначе по Конституции не пролезал), в 21 год - министром труда и социального развития Республики Карачаево-Черкессия, а спустя несколько месяцев - помощником президента КЧР Эбзеева. В 22 года он был избран главой Хабезского муниципального района (за него проголосовали 98,7% избирателей – пусть Путин обзавидуется), а ещё спустя два года возглавил федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР».
И в 31 уже сенатор – охренеть! Чуть дёрнули за веревочку люди в синих погонах – и тут же вылез целый мафиозный клан Арашуковых. Теперь сиди гадай, из-за кого весь сыр-бор и аресты – то ли из-за племянника-убийцы, то ли из-за его дяди, который миллиардами у ГАЗПРОМа воровал. Последняя версия вполне реальная, через неё, как говорят, собираются прищучить всю верхушку этого естественного монополиста. Вплоть до Миллера!
Что за сим должно последовать? По моему разумению – полная и тотальная проверка всей Республики Карачаево-Черкессии. На всё – на коррупционность, на профпригодность вплоть до директоров школ и главврачей больниц, если там так легко любые левые дипломы принимаются. Ну, а по результатам, я уверен, дойдёт до введения в регионе прямого президентского правления, до выборной демократии этим людям ещё расти и расти.
А дальше Дагестан, Чечня… что-то я размечтался.
Где только такие рождаются, спрашиваете? Отвечаю – на Кавказе. Например, про сенатора Рауфа шутят, что у него в детстве практически не было игрушек – машины, оружие… всё настоящее, и стодолларовые банкноты вместо конфетных фантиков (историю про живых кукол Барби опускаю из соображений приличия). И то, что он сейчас улыбается в суде, тоже несложно объяснить – он относится к тому, что вокруг него сейчас происходит, как к очередному этапу ИГРЫ. Игры в собственную жизнь.
Однако есть версия, почему именно сейчас поприжали Рауфа и всю его весёлую семейку, которая любого адекватного человека ввергнет в тяжёлую тоску. По ней задержание и раскрутка всего клана кавказских газовиков произошла из-за того, что пацан-сенатор поссорился с президентом Чечни, которого я когда-то называл «премьером в трениках». Готов поверить, Рамзан Кадыров тоже всё время на распальцовке, и с образованием у него вряд ли лучше. Якобы близкие к главе Чечни и сенатору от Кабардино-Балкарии люди поссорились в ходе борьбы за контроль над Управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства, главные боссы за них вписались. Вроде бы они раньше дружили… но чего только не бывает у горячей братвы, в 90-х насмотрелся.
При таком раскладе вы понимаете, кто в нашей стране главный и к кому прислушивается генпрокурор Чайка? Кто там нам песни поёт про тотальную коррупцию на Украине?..
Да, есть ещё одна версия – сенатор типа сам попросился в тюрьму, чтобы скрыться от мести разъярённого Кадырова. Именно этим тогда объясняется его заявление о том, что знал и готов был к аресту. А СИЗО ФСБ в Лефортово – это вам не проходной двор тиа Бутырки, туда наёмного убийцу не пошлёшь. Так что, когда сенатор жалуется, что сидит в двухместной камере вместе с террористом, это типичное для кавказцев его плана кокетство. И сил нет комментировать, но и игнорировать нельзя.
Карачаево-Черкессия много лет была как бы в тени коррупционных скандалов на российском Кавказе. Теперь уж точно она своё наверстает. К слову, когда-то в Госдуму от неё избрался одномандатником Борис Березовский. Понадобилось совсем немного денег и дороссийская премьера первой части «Утомлённых солнцем». Сам Никита Михалков приезжал за БАБа агитировать (знаю это от тогдашнего политтехнолога олигарха, сегодня популярного поэта-матершинника).
Однако лично мне кажется наиболее вероятной такая версия. Рейтинг Путина действительно начал стремительно катиться под гору. В основном по внешнеполитическим причинам, как-то: возможная сдача Курил Японии, миллиарды долларов, канувшие в взбунтовавшейся Венесуэле, наше продолжающееся копошение в сирийской пустыни и пр. Ещё одной маленькой победоносной войной ситуацию не поправишь.
А тут удар по доставшему всех своими ценами ГАЗПРОМу, у которого вдобавок периодически что-то взрывается. Впрочем, я не удивлюсь, если окажется, что за всем этим стоит игра на увольнение внутри самой корпорации с прицелом на увольнение засидевшегося в своём кресле Миллера.
Боже, в какой стране мы с вами живём…
Образование: Экономика от сих до сих
Что вы прочитали, открыв в первом классе новенький букварь, когда печатные значки наконец-то стали складываться в разумные слова?
Я на всю жизнь запомнил – «Наши первые слова: Ленин, Родина, Москва».
Хотите верьте, хотите нет, но уже тогда, семилетний, задумался над подменой понятий – для меня главными словами тогда были: мама, папа, бабушка.
Но это только начало, политической агитацией в советское время были пронизаны все десять лет школьного обучения. Вплоть до уроков физкультуры, там нам в пример ставили спортивные достижения каких-нибудь красноармейцев. Меня же поразил рассказ известного журналиста-международника о звонке американского обывателя в местную телекомпанию:
- Что за дела, чуваки… я смотрел вестерн, а вы вставляете говорящую голову какого-то парня…
- Но это заявление президента США…
- Этот парень – наш президент?! Вот здорово, надо будет послушать…
Подано было с осуждающей интонацией – до чего необразованная и мало чем интересующаяся нация. Я же откровенно завидовал американцам – у них глава государства не говорит из каждого писсуара…
Про высшее образование я вообще молчу – марксизмом-ленинизмом потчевали даже будущих колхозных ветеринаров, как будто от него удои увеличивались.
Но вот пришла перестройка с её продекларированным плюрализмом мнений. Далее конец руководящей и направляющей, разные трактовки исторических событий и фактический запрет на политическую агитацию в стенах любых учебных, а также дошкольных, учреждений. Что, как минимум, сняло напряжение в некоторых семьях – на уроках-лекциях говорят одно, а дома за вечерним чаем совсем другое.
Но кому-то такая постановка вопроса показалось скучной и…
Учебник "Экономика" доктора экономических наук Игоря Липсица для 10-11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия материалов об импортозамещении, будущем экономическом прорыве, а также из-за того, что он "не способствует любви к Родине". В письме издательства к автору рекомендовано включить в учебник "материалы о планах ближайшего экономического прорыва" и "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".
Вроде даже прогресс - уже не идеологический отдел ЦК рекомендует, а якобы независимое частное издательство «Вита-Пресс». Можно, конечно, автору и послать, но тогда хрен, а не гонорар за уже готовый учебник, Обидно, понимаете ли.
Так что же не устроило редколлегию вышеназванного издательства? Оказывается, в школьном учебнике экономики в обязательном порядке должна содержаться положительная оценка происходящего в этой сфере в период путинского правления (ельцинский перебьётся). Иначе чтение оного не будет способствовать любви к Родине. Прямо так и написано, откровенно. И вообще автору стоило бы удержаться от личных оценок происходящего и недавно произошедшего… поумнее авторитеты имеются.
На всё вышесказанное автор учебника заявил, что не намерен вносить в книгу патриотические правки, которые назвал «словоблудием». Тем не менее, он готов внести некоторые исправления, позволяющие школам использовать книгу как пособие, а не как учебник. В итоге узкопрофессиональный, почти корпоративный конфликт вышел в широкое общественно поле. Кто-то вспомнил, как не так давно отец одного из учеников гимназии в Благовещенске обратил внимание на учебник истории, согласно которому в XIX веке «Россия захватила Амурскую область». По мнению благовещенца, таким образом у детей формируется «четкое мнение о том, что мы живём на захваченной территории». После того, как о некорректности формулировки заявили и профессиональные историки, в издательстве «Просвещение» заявили, что в учебник уже внесена необходимая правка.
И правильно, не то мы очень скоро вернёмся к дискуссии – незваный гость хуже татарина… или всё-таки лучше?
Впрочем, история – наука непостоянная, в нашей стране она сколько раз менялась только под насупленным взглядом из Кремль. Но экономика… а чем она лучше?
Вот наш президент делает поистине эпохальное открытие – уничтожение санкционных продуктов, которое население считает настоящим вредительством со стороны действующей власти, на самом деле всем во благо.
«Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. …Да, это может звучать не очень комфортно, однако в конечном итоге данные действия стимулируют рост экономики и дают работу людям». Это спич Путина в рамках форума «Деловой России». В качестве оздоровляющего примера он привёл… бесплатное молоко, поступающее в нашу страну по линии гуманитарной помощи - С одной стороны, люди получают бесплатное молоко. С другой стороны, разоряются местные производители.
Сильный удар по иллюзиям избирателей. Сколько раз читал в соцсетях – Путин не знает, как яблочки-колбаску бульдозерами давят, если бы знал, бошки поотрывал, он же из семьи блокадников! Оказывается, знает и одобряет. Тогда непонятно, зачем было пускать скупую президентскую слезу на торжествах по случаю снятия Ленинградской блокады. Напомнить, сколько там от голода умерло?
Наверное, ожидалось, что куркули-предприниматели встретят этот президентский спич бурей оваций. Однако, как свидетельствуют очевидцы, в зале стояла почти оскорбительная тишина. Наверное, рядовых участников форума, как и автора этого текста, в детстве воспитывали в таком же уважении к молоку, как и хлебу… это вам не пармезан с хамоном. Будем считать, что просто пример выбран неудачный, лучше было бы креветки упомянуть?
Впрочем, в вопросе с непатриотичной экономикой сам Кремль почувствовал некое неудобство и отказался что-либо комментировать, мол, это дела издательские и учительские.
А что бы вы хотели там прочитать? Если не лично, то ваши дети-внуки?
Меня, например, интересуют варианты экономического прорыва (рывка), до постепенного подъёма могу и не дожить. А это, по моему разумению, возможно только при деятельной поддержке стран Запада (примеры Южной Кореи, Сингапура, послевоенные Японии, Германии и Италии). Но уж никак не в условиях война санкций. Как минимум, прекратить пудрить старшеклассникам мозги какими-то оздоровляющими действиями запретов, что всегда негативно сказывалось на рыночной (не мобилизационной!) экономике. Правда об инфляции, с этим связанной, и о реальном (не патриотическом!) росте ВВП.
Но, если честно, я вообще бы убрал из школьной программы предмет «экономика». На мой взгляд, обычной математики вполне достаточно, вкупе с реальными походами за покупками на рынок.
Региональные новости
Архангельск: Под прицелом ОНФ
На прошедшей неделе столицу региона посетила Светлана Калинина. СМИ как-то вяло (за редким исключением) освещали её визит – кому-то было неинтересно, на кого-то цыкнули. Последнее вполне объяснимо, ибо приехал серьёзный проверяющий, имеющий полномочия говорить то, что видит и думает, особо не переживая за самолюбие и карьерное будущее слушающих.
Полностью должность Калининой звучит так - координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда». Мне говорили, что в последние годы в Народном фронте, особенно в его центральном аппарате, появились настоящие опричники, и сам уже не та гигиеническая прокладка (не будем показывать пальцем) между обществом и «Единой Россией», что был в начале. Мочить так мочить, увольнять так увольнять… иначе страна неизвестно куда сползёт, и так народ над властью уже смеётся как в худшие брежневские годы.
Как обычно бывает в таких визитах, самое интересное было не на итоговом заседании, на которое официоз как раз и прислал свои телекамеры, а во время рабочей поездки. Ох, там и наслушались чиновники… не только содержательно, но и интонационно. Мне повезло слушать диктофонную запись, получил удовольствие.
Но расшифровывать лениво. Поэтому своими словами.
В Холмогорах Калининой показали квартиры, которые по закону предоставили сиротам, отправившимся в самостоятельную жизнь. Женщина в шоке… из той серии, когда «дай им, боже, что нам негоже». И это детям-подранкам… и так обделённым по жизни. Им же приходится учиться жить с нуля, ощущать себя полноценными членами общества, а они изначально поставлены на нижнюю ступеньку цивилизации, в таких халупах только и переживать собственную ущербность.
В отповеди проверяющей прозвучало грозное – вы что тут, под суд захотели?! И обещание наслать сюда с проверкой Следственный комитет. Зачем? Чтобы выяснить, на каком из этапов украли деньги на причитающееся сиротам жильё – у части наблюдателей есть мнение, что это произошло не на районном уровне.
А в Архангельске так просто елей на душу автора! Досталось парку «Зарусье», который позиционировали как экологический оазис в центре города. Ещё в позапрошлом году депутат областного Собрания Виктор Заря, курировавший этот проект, обещал, что это будет маленький рай для инвалидов-колясочников и просил меня поддержать его информационного. Я согласился… но с условием, что меня туда привезут и лично проверю. Заря согласился… и всё, с тех пор ни ответа ни привета, хотя под это дело он переизбрался в следующий созыв.
Местный народ уже давно в голос ржёт над таким «оазисом», где деревья будут шуметь, бог даст, для следующего поколения архангелогородцев. Но сил (или желания) не хватило даже на инфраструктуру… Калинина незамыленным глазом верно подметила - нет ни одной точки питания, ни одного туалета… Понятно, что не дело администрации города устанавливать кафе и полагающиеся к ним голубые кабинки задумчивости. Но, если бизнес туда сам не рвётся, например, тот, что управляет стоящим рядом кинокомплексом, значит, место выбрано неудачное. Заря, между прочим, не только депутат и общественник, он бизнесмен, в том числе, его деловые интересы лежат и в сфере обслуживания. Неужели не мог просчитать?! Или по фиг было… не на свои же деньги строил.
(Кстати, от своих слов поехать и проверить «Зарусье» я не отказываюсь, только пусть станет потеплее. Другое дело, кто меня туда первым отвезёт – городская администрация, региональное отделение ОНФ или Заря…).
А потом Светлана Калинина проехалась по архангельским дворам, которые стоят в программе благоустройства. И честно призналась, что… такого убожества она больше нигде не видела. Ни фантазии, ни желания, хотя, по моим сведениям, в Северодвинске есть мастера, режущие целые сказочные городки из дерева. Всё банально закатывается в асфальт, дай бог, если где-то что-то подкрасят. К слову, именно со двора в нашей российской традиции у детей начинается восприятие окружающего мира, настоящая школа коммуникации. У меня, увы, такого не было, до сих пор чувствую себя обделённым. Зато большинство мальчишек моего поколения на коньки вставали именно в дворовых хоккейных коробках… и далее вплоть до олимпийских медалей.
Но это эмоции. А есть и факты. На благоустройство такого безликого двора уходило… 11 миллионов рублей по смете, такая цифра прозвучала из уст проверяющей. Вы хотя бы зрительно представляете эту сумму… пусть и с учётом всех северных надбавок? Мне кажется, дворы в московском Сити и то обошлись дешевле.
Короче, у нас появился шанс проверить полномочия Общероссийского народного фронта в целом. Или вышесказанные разносы останутся личным делом координатора Светланы Калининой, или по кому-то будут сделаны серьёзные оргвыводы. Как минимум - увольнение с должности (или лишение депутатского мандата), как максимум – уголовные дела с их неприятными последствиями.
Но мы же с вами не жаждем чей-то крови, верно? Для нас главное, чтобы город хорошел, сироты жили в человеческих условиях, а бюджет не расхищался.
Не так уж много желаний, если разобраться…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD