Итоги недели с 14 по 20 мая 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Ближневосточные страсти – Дональд Трамп не пожалел собственной дочери, а нечего ей было за еврея выходить;

- Школы на тревожной кнопке – омбудсмен Москалькова защищает права исключительно граждан в форме;

- Пороть нельзя воспитывать – казаков решили вернуть в привычное для них состояние псов режима;

- Почти по Фенимору Куперу – депутаты из Архангельской области делятся на делаваров и команчей.

Международные новости

Израиль: Дым над Газой

До сих пор сомневаюсь – правильно ли этот материал преподносить как израильский, а не американский. Ладно, будем считать, что на первом месте география...

«До встречи в Иерусалиме». Так говорили друг другу перед долгим расставанием советские евреи, имея ввиду, что ехать по-любому надо. Впрочем, кто-то оказывался в Нью-Йорке или даже в Сиднее… у каждого свой Иерусалим. Но именно сейчас эта расхожая фраза обрела вполне конкретный смысл.

Ещё в конце прошлого года президент Трамп поверг мир в смущение заявлением, что его страна переносит своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим… не менее вечный город, чем тот же Рим. Особенно бурно отреагировал арабский мир и западные леваки. У последних политические взгляды почти всегда сочетаются с оголтелым антисемитизмом.

Спросите и удивитесь – большинство окружающих считают именно Тель-Авив столицей еврейского государства. Ну, помните – куришь, пьёшь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива… но никак не Иерусалима, хотя официально столица именно он. Мне тоже Т.-А. больше нравится - современный, живой, молодой, а не исторически-религиозный. Но самим жителям этой страны виднее. Причём именно евреи в ней хозяева, остальным, будем считать, в ней просто разрешается жить. Справедливо это или нет… такой уклад, вечная тема для споров.

Когда-то мои московские друзья (нееврейских национальностей) докапывались – почему они должны поддерживать именно еврейскую точку зрения. Я им объяснял с высокой степенью доходчивости: – У тебя были амурные отношения с девушкой еврейской национальности, эмигрировавшей в Израиль? – Еще спрашиваешь! – А хоть одна палестинка тебя в щёчку поцеловала? – С ума сошёл?! – Так на чьей стороне ты должен находиться, шлемазл?

Тут фишка в чём. Можно сколько угодно оспаривать тезис, что США являются мировым лидером, но против фактов не попрёшь. Поэтому логично – если Америка перенесла своё посольство в Иерусалим и мир от этого не рухнул, вскорости подтянутся и другие. Не знаю, сколько времени на раскачку уйдёт у России… но не зря же на День Победы израильский премьер ни на шаг не отходил от нашего президента. Уж явно у этих двоих нашлась минутка перетереть не только за Иран, но и за свою столицу. И не в нашей российской традиции отказывать гостям в подобной малости. Позволю напомнить, что в День Победы 1945-го года такого государства, как Израиль, ещё вообще не существовало. Так что приглашение и визит – это всё не просто так. При сегодняшней внешнеполитической конфигурации именно ближневосточное еврейское государство - идеальный посредник на пути замирения России с западным миром. Ну, а долг, как известно, платежом красен.

Судите сами, почти сразу же Кремль отказался от затеи поставлять Сирии ракетный комплекс С-300, который мог угрожать Израилю (якобы у армии Асада и так есть всё, что надо). И это касается оружия, одной из золотых жил российского экспорта. А тут какое-то посольство… даже смешно.

Ну и, конечно, арабская сторона сразу грозить! Лидер террористической организации "Аль-Каида"(запрещённой в России) Айман аль-Завахири (тот, что подхватил знамя террора в 2011 году из вдруг ослабевших рук Усамы бен-Ладена) в связи с решением президента США Дональда Трампа о переводе американского посольства в Иерусалим призвал своих сторонников продолжать джихад против Соединенных Штатов.

Грозить Америке легко, исполнить обещанное гораздо сложнее. Эта страна вынесла правильный урок из трагических событий 11 сентября 2001 года. Зато Израиль… на территории которого проживает и работает немало потенциальных террористов, стоит только мулле их пальчиком поманить.

Конечно, и здесь всё непросто. Опросы показывают, что 73 % израильских арабов чувствуют свою принадлежность к Государству Израиль, а 60 % даже гордятся своим израильским гражданством. Ибо столько, сколько они зарабатывают в еврейском государстве, они никогда не заработают, стань их Палестина независимой. Другое дело, что большая их часть предпочитает не работать, а бросаться камнями и жечь покрышки, что, кстати, тоже неплохо оплачивается всякими левацкими фондами Европы и от нефтяных арабских щедрот. Увы, не одни палестинцы такие.

Как и прогнозировалось, беспорядки начались уже в понедельник. Только 14 мая силы ЦАХАЛа убили 59 мятежников. Что по этому поводу думают израильтяне: - ХАМАСу нет проблем класть по 50 человек или больше в день, если они считают, что это повредит имиджу Израиля. Через несколько дней (я думаю не больше недели) миру это надоест, и они прекратят. Тем более что уже и так многие не на их стороне (прямая цитата из моего израильского друга).

Дальше события вполне предсказуемы. Президент Чечни Рамзан Кадыров, давно присвоивший себе право говорить за всё российское мусульманство, грозит кулаком в сторону Вашингтона… параллельно наблюдая за реакцией Москвы и САМОГО. А оттуда реакция нулевая. Кроме дежурных ай-яй-яй и осуждения как жертв беспорядков, так и беспорядков как таковых. Которые устраивает именно палестинская сторона. Кремль Рамзана в таких случаях не одёргивает, наоборот, холит его растущую самооценку (хоть это денег не просит). Ну, а то, что Грозный никогда не согласится с еврейским статусом всего Иерусалима… это Израиль как-нибудь перенесёт.

Готов Израиль и к новым обвинениям в излишнем применении силы. А как молча стоять под градом камней, подставляться под выстрелы из-за угла, говорить смертникам с «поясами шахида» welcome? Напомню, именно палестинцы прячут взрывчатку в колясках своих детей, благословляют подростков на убийство евреев, отмечают любой совершённый теракт как государственный праздник. И именно еврейская сторона предупреждает по радио об объектах точечных бомбардировок, чтобы оттуда успели уйти непричастные.

Все действия бойцов ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) регламентированы уставом и условиями открытия огня, так что вины за военнослужащими нет.

Ну, а то, что по факту никто другой, как Дональд Трамп открыл этот ближневосточный «ящик Пандоры»… так он отрабатывает роль самого непредсказуемого американского президента. Например, послал собственную дочь (ту, что замужем за евреем, Иванку) на открытие посольства в Иерусалиме, а вдруг бы там всё взорвалось? Не взорвалось - палестинцы тоже соображают, кого можно взрывать, а кого себе дороже.

Продолжаем наблюдать с интересом…

P.S. Пока писались Итоги…

…стихийный протест в Газе угас, как по команде. Потому что команда такая была. Главу ХАМАСа Исмаила Ханию на вертолете срочно доставили в Египет. Начальник египетской разведки предупредил его, что, если беспорядки на границе не прекратятся, Израиль ликвидирует его самого, и египтяне не станут возражать. Одно дело подставлять под пули подчиненную толпу, и другое рисковать собственной головой. Обратите внимание, на каком уровне Египет общается с главой Палестинской автономии… чтобы знал своё место. Но Хания всё понял, и велел своей пастве расходиться по домам. И паства его послушалась – разбрелась по домам в ожидании новых указаний. Стоит поздравить израильскую дипломатию с очередной тактической победой!

Федеральные новости

Образование: Стой, кто идёт?

В наших школах должна появиться новая дисциплина.

Не научная. И не для школьников. Теперь учителей будут учить, как обороняться от террористов. В принципе, такая дисциплина могла бы входить в курс ОБЖ, но решили выделить. Нужно же чем-то омбудсмену Москальковой заниматься.

Офис уполномоченного по правам человека в РФ инициировал разработку системы тренингов, направленной на обучение учителей правилам поведения в случае вооруженных нападений в школах. Об этом рассказала во вторник депутатам "Единой России" омбудсмен Татьяна Москалькова.

Вот те раз. А мы-то считали смутными временами лихие 90-е. Когда рядом со столичными школами (за провинциальные не знаю) паслись мелкие драгдилеры. Безусловно, опасность - как отец лицеиста заявляю. Только те были хитрые, внутрь школы не совались, ждали клиентуру где-нибудь за спортплощадкой. И никакой охранник у дверей им был не страшен. Везло той школе, где учились дети какого-нибудь районного авторитета. Тогда продавца просто предупреждали – сюда не соваться. Если не внял, то закапывали. Полиция? Вы что, «Ментовские войны» не смотрели? Они же в доле! Так что все претензии к кинематографу.

Но сейчас действительно круто, я сам несколько раз писал о школьных инцидентах с применением как холодного, так и горячего оружия. Снесло в одночасье у кого-то крышу, он и пошёл палить. Москалькова упоминает, что раньше были подобные тренинги, но опыт их утрачен. Да он бы и не понадобился! Ибо касался нападения сторонних террористов с политическими целями, по примеру трагедии в Беслане. И совсем другое дело, когда в класс проносит пушку свой же Вася, которому вдруг стало на всё наплевать. Попробуй такого вычислить. А когда он открыл огонь, причём без требований и предупреждения, тут один способ защиты – отобрать оружие и обездвижить преступника. Любым возможным способом, вплоть до вазой по голове. Вазой по голове своего же ученика… не завидую я современным учителям.

Омбудсвумен разговорилась не на пустом месте. Последний похожий инцидент произошёл 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. Там студент-первокурсник пронёс в учебное заведение ружьё и расстрелял однокурсников, после чего застрелился сам. Один студент был ранен, ещё двое пострадали, выпрыгнув из окна. Пока неясно, что стало побудительным фактором – неразделённая любовь, непонимание родителей, общая разочарованность жизнью. Да что бы ни было! Это практически невычисляемо. Читал, что эксцессы в Перми и Улан-Удэ можно было заранее предугадать по постам их исполнителей в соцсетях. Чушь полная! Там такой словесный дурдом, каждому второму впору психиатров на дом вызывать.

Тем более что есть сигналы о настоящей паранойе, связанной с угрозой терактов. Так, в школе посёлка Емецк (Архангельская область) оболтус-девятиклассник принёс в класс пистолет, стреляющий пластмассовыми пульками, и на кого-то там наставил. В итоге полноценная спецоперация… хорошо, парня не пристрелили в горячке. Но на учёт по делам несовершеннолетних попал, тоже ничего хорошего.

Кстати, если уж заговорили о душевном здоровье… я бы и Москалькову на этот счёт проверил. А то странная реакция для защитника прав граждан… не тех защищает.

Я имею в виду инцидент, над которым мило и по-доброму хихикал весь интернет. Стояли несколько нацгвардейцев в столичном метро. К ним подошёл здоровый бугай в штатских шортах, с улыбкой поднял самого мелкого и понёс. Не месть явно… сексуальное надругательство тоже не рассматриваем. Что хотел сказать? Наверное – совсем очумели таких коротышек в гвардию брать?! Так ведь не покалечил, даже не помял, и сам гвардеец особо не трепыхался (впрочем, мог и обделаться с испугу). Короче, повязали парня, стали дело шить.

Так вот, защитница прав и свобод требует посадить силача на полную катушку. А это пять лет, так как другой статьи, кроме как применение насилия к представителю власти ему не предъявишь. И я вообще перестаю что-либо понимать в институте омбудсменства. Хотя… если вглядеться в портрет мадам Москальковой… там с иронией и чувством юмора большие проблемы.

Но вернёмся к первой теме. Госпожа Ольга Васильева, глава почти расформированного Минобрнауки, назвала современные (на её учёный взгляд) вызовы и риски, с которыми сталкивается современная российская молодёжь - агрессивная информационная среда, мультикультурное разнообразие (?!), угроза терроризма и экстремизма и многое другое. Спросил у своего парня, заканчивающего 9-й класс – сталкивался? Он только пальцем у виска покрутил. Надеюсь, это не в мой адрес…

Я уже писал, что в моё время на входе в школу вполне хватало технички и пары старшеклассников в качестве дежурных по гардеробу (они-то частенько и тырили мелочь из карманов). Была спокойней обстановка в обществе? Наверное… а если что-то и происходило, то нам об этом не рассказывали, в неведении жить безопасней.

Но все эти сегодняшние меры… в детском представлении школа становится местом агрессии и недоверия. Когда вы, собираясь в полёт, проходите через периметр металлоискателя, это оправдано и нетравматично для психики, ибо событие в жизни, которое происходит не каждый день, а тут каждый.

Что касается агрессивной информационной среды и странной для меня угрозы в виде мультикультурного разнообразия (всегда считал это достоинством в плане снижения агрессии у подростков). Вы можете представить современный мир без стрелялок, интернета, фильмов, которые можно скачать одним кликом мышки? По большому счёту, это просто современная модификация наших дворовых игр в войнушку. Да ещё и гораздо менее травматичная - мы стреляли в своих противников металлическими пульками и устраивали им допросы в гестапо… как вспомнишь, так вздрогнешь.

Разве что перевести Россию в режим Северной Кореи… но это, пожалуйста, без меня.

Дурдом: Когда казаки плачут

Это событие интернет жарко обсуждал всю вторую половину майских праздников. И ведь было что…

…как будто фильм о революции 1905 года посмотрели. 5 мая по всей стране прокатились акции так называемых навальнят. Под издевательским лозунгом «Он нам не Царь» (кто это ОН, и без объяснений понятно). Суббота, на Первомайские поиздержались… вот и повалила московская школота на Пушкинскую.

А дальше - как по сценарию. Я давно не сомневаюсь в Навальном как в провокационном кремлёвском проекте. Он уже и не скрывает, что делает ставку на молодых… даже юных. Которые в перспективе должны что-то там снести (о том, чтобы что-то построить, говорится мало и крайне невнятно). «Он подставляет под дубинки наших детей!» - этот тезис звучит в Москве не первый год. И всё-таки у взрослых была надежда, что облечённые государственной властью и сдерживаемые уставом люди будут соразмерять свои силы в борьбе с детскими беспорядками. Тем более что по интернету ходят ролики, где иностранные полицейские в подобных ситуациях снимают шлемы и встают на одну сторону с народом. Бывает… смотря, конечно, по какому вопросу бунтуют.

То есть, и у нас граница применения силы есть. Вспомните мордатого «жемчужного прапорщика» из Питера, который треснул по голове недовольного этой властью худосочного интеллигента, да ещё «хорьком» обозвал. С чем его тогда смешали? Мало того, три года навесили, из органов уволили. Потому что при исполнении и по приказу. Родители это учитывают. По себе знаю. Когда нашего старшего прошлой осенью из любопытства понесло на митинг Навального, мы особо не волновались, только посоветовали не лезть в драку первым.

А вот если идут мочить оппозицию от души… Не только по велению сердца, но и по договору с московской мэрией. Как мы в 80-е в народную дружину пьянь ловить… а потом препровождать домой из чувства мосфильмовской солидарности (в районе киностудии одни знакомые попадались). Только для нас это был просто рабочий день (меньше трёх часов) плюс какое-никакое развлечение. И ни грамма идеологии. И уж, конечно, никаких предметов в руках.

На Пушкинской против школоты выпустили ряженых казаков. На многочисленных съёмках очевидцев хорошо видно их основную функцию – затесаться по одному в группу полицейских и из-за их спин наносить самые жестокие удары. А уж если кто рискнёт ответить, тут люди в форме обязательно защитят своего штатского соратника. Берцами по почкам, очень действенно.

Подлость, говорите? Так казачкам не привыкать, это сословие давно используют в подобных целях. В 1905-1907 гг. казаки второй очереди были мобилизованы царским правительством для несения службы по охране общественного порядка, которая заключалась в тот период в разгоне политических манифестаций и забастовок, охране государственных учреждений, предприятий, помещичьих усадеб и других объектов. Именно в этот период среди части населения Российской империи стало формироваться негативное отношение к казакам как к сатрапам царского режима. Впоследствии это отношение вылилось в трагедию казачества в годы Гражданской войны и первые десятилетия советской власти - зажиточные и работящие за белых, лентяи и голытьба за красных… у Шолохова про это подробно написано.

Но то была уже война. А вот из семейной хроники. В указанных выше годах семья бабушки по отцовской линии проживала в Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Местные казачки, поддавшись общему настроению, которое до сих пор присутствует в современной Украине, поднялись на еврейский погром. И… обломались, итоговый счёт потерям оказался не в их пользу, жители еврейской слободы заранее сформировали отряды самообороны. Впрочем, позже, когда в городе бесследно стали пропадать еврейские дети, прадед быстро отправил семью в их одесский дом. Но бабушка, тогда шестилетка, хорошо запомнила – их шли убивать именно казаки. И уже в гражданскую, когда воевала за красных, старалась с ними не общаться.

Кто такие казаки? Ясно, что не национальность и не этнос. Что-то типа наших асфальто-поморов. Нахлобучил папаху, навесил висюлек с полгруди, хлопнул стопку с сабельки - уже хорош, можно на защиту правопорядка. Вот только с нагайкой на интеллигенцию, да посреди либеральной Москвы – это явно перебор и подстава мэра Собянина. Вот уж кто заработал себе ненавистников на пару поколений вперёд. Даже Макс Шевченко осерчал и из СПЧ вышел… кто бы ожидал такого от этого прихвостня.

А дальше начинается самое забавное. Казачьё понимает (а, скорее, ему перед этим вставляют истинные организаторы процесса), что на Пушкинской переборщило. Детей нагайками лупить – это не режиссёру Учителю из Северодвинска грозить. Здесь посмеялись, а там возмутились. Да и президенту нашему совсем не к лицу на четвёртом сроке выглядеть полным отморозком (ведь людей, по факту, стегали, прикрываясь его именем).

Так вот, казаки решили выпороть казаков. Показательно. По-взрослому (то есть, по голой). «Да, мы провели сход. Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», - пояснил произошедшее казачий блогер Ящиков. При этом он же уточнил, что в следующий раз казаки при столкновении со своими политическими оппонентами, оставляют за собой право действовать так же, как на Пушке. Они порют – и их порют… демократия.

Там под это дело подведена целая философская база. Видите ли, порка для казака такой же элемент достоинства как… усы у кавказского мужчины, их даже в советской армии разрешали не брить. А нагайка, соответственно, типа кинжала. И дальше почти по Чехову – если она висит у казака на стене, то хотя бы один раз должна кого-нибудь выпороть.

По всему получается, казаков в случае репрессий будут использовать в их старом качестве «псов режима». У власти появилась отличная отмазка – одна часть общества схлестнулась с другой её частью, мы тут ни при чём. Если первые переборщат, как 5-го на Пушкинской, их посекут для вида. Помните, кто-то заикался по поводу нового непоротого поколения? Так вот, нет его… Олег Палыч, вам повезло, что не дожили.

Собственно, можно расширить правоприменительную практику – выпускать казачков не только в места скопления недовольных, но и точечно выставлять у подъездов известных неодиссидентов. Сейчас наша Госдума менжуется принять закон об ответственности за умышленные действия, способствующие принятию антироссийских санкций. Правозащитники это сравнивают со статьёй за антисоветскую пропаганду, которая имела очень широкую правоприменительность - мог быть анекдот про Брежнева, а могло быть и распространение «Архипелага ГУЛАГ» (надо мной та десяточка висела).

Теперь можно и не принимать. Казаки с нагайкой пострашнее любого вертухая будут - стоит хоть раз получить ею от души по ж…е. Граждане в страхе…

…чего же такими не править?

Региональные новости

Архангельская область: «Единая Россия», игра на раздевание

До предварительного голосования на выборах депутатов осталось ровно две недели.

Как раз в минувшую пятницу в СМИ появились списки тех, кто захотел баллотироваться от партии власти. Выкрали из сейфа в штаб-квартире «Единой России»? Нет, скорее сознательный слив, чтобы 3 июня Поморье не оглушил взрыв гомерического хохота. Там присутствуют такие обмороки, что мама-не-горюй, над их дебатами весь интернет покатывется. Например, Кирюша Кольцов, которого я мочил в 2007-м по заказу той же «Единой Росси», борзый молодец из «Молодой гвардии» лез, куда его не просили. Одиннадцать лет прошло с той поры, а он всё в молодых-начинающих ходит.

Всего в списке 160 человек. Сразу вспоминается анекдот советского периода:

- Почему в СССР однопартийная система?

- Потому что народ может прокормить членов только одной партии.

И даже одной-то с трудом. Это в пионеры-комсомол принимали всех чохом, лишь бы мог назвать дату Великой октябрьской социалистической революции (лично был свидетелем). Но дальше, в КПСС… туда для московского интеллигента-гуманитария был единственный путь – через службу в армии, многие специально за этим шли в рядовые на полтора года. Да и там замполиты больше окучивали пролетарских и крестьянских пареньков. Которые часто не понимали, чего от них хотят и на кой им это надо.

Впрочем, были на гражданке должности, где партийность была непременным условием, этаким залогом лояльности, с ней, например, было архисложно эмигрировать, так до этого ещё попробуй дорасти. Вот тогда для тебя откроются загранкомандировки и разные допуски, за которыми светило благосостояние, начиная с продовольственных заказов через партком и кончая карьерным ростом. Так что над квновским призывом – «Партия, дай порулить!» от души ржала вся страна, до того было актуально.

После бесславной кончины КПСС эта партийная паранойя вроде бы закончилась. Если, конечно, ты не собираешься идти в политику, что, согласитесь, занятие на любителя. Однако, если судить по количеству желающих, эта сфера нашей жизни начинает возвращаться. Что лично для меня удивительно – сейчас купить можно всё, границы открыты, бизнес в законе. Какими бы отморозками не была часть заявившихся на праймериз, должна она осознавать, что их шансы попасть даже в совет родного подъезда – ноль целых хрен десятых.

Вот читаю – легенда архангельского хоккея с мячом Игорь Гапанович заявился на праймериз «Единой России». И тут же комментарий – была у человека репутация порядочного… надо же было изгадить. Коммунист, наверное, писал, или «парнасовец».

Меня же интересует мотивация. Почему я сделал стойку именно на эту новость? Потому что сам впервые попал в Архангельск через хоккей. В 2000-м наш московский Институт прикладных технологий вёл в областное Собрание Владимира Янко. Главного тренера «Водника». Обаятельного красавца и говоруна. На которого буквально молился весь Сульфат, главный болельщицкий район города. Вот только задача стояла убрать в 6-м округе (центр) Александра Иванова, критика тогдашней (да и теперешней) власти. Пролетел наш Вова со свистом. Хотя мотивация его, вроде, была железная – если вы меня изберёте, я гарантированно на четыре года останусь у руля «Водника», и мы будем драть всех в бенди почём зря.

Интересная деталь. Янко не шёл от какой-то конкретной партии, а входил в некое «Содружество кандидатов», в котором состоял и спс-овец Дмитрий Таскаев. Они просто поддерживали действующую исполнительную власть. Хотя фоном «Единство», конечно, угадывалось.

Наверное, Янко хорошо попросили. Возможно, что-то наобещали. И он действительно был нужен области в качестве главного тренера победоносной команды. У Гапы тоже куча заслуг. Но, увы, бывших, в роли тренера он так и не состоялся, да и хоккей с мячом для Поморья уже не имеет того значения. Из него получится отличный законодатель? Без обид, Игорь, я сомневаюсь.

Создаётся впечатление, что это указание центрального политсовета «Единой России» - разбавить плотные партийные ряды бизнесменов и чиновников деятелями культуры и спорта. От культуристов на праймериз двинул театральный администратор Сергей Самодов, по ходу, никого более творческого уломать не удалось. Но у него должность такая – лишь бы родной Драмтеатр цвёл и благоухал, а там хоть в кадку вместо фикуса сажайте.

Ещё одна сенсация нынешнего праймериз, участие в нём заместителя губернатора по социалке Екатерины Прокопьевой. Да-да, той самой, что кремлёвские курсы выживания закончила и с Путиным фотографировалась, сразу же поползли слухи, что это будущая глава региона. Теперь концепция изменилась – это будущий спикер. Мне из какого-то федерального издания позвонили, пытать стали – её Орлов специально ссылает в Облсобрание как главного конкурента… или как? Или, отвечаю, Катерина наша – женщина порядочная, благодарная, её, разве что, попросили на этот пост замахнуться (и не факт, что утвердят, Поморье наше патриархальное, к жОнкам во власти с подозрением относятся). А вот то, что Виктора Новожилова убирают, то очень даже просто. В его родном Вельске политический бардак, плюс передел собственности намечается, как тут не поучаствовать? Да и вообще поговаривают, этот спикер слишком часто стал иметь собственное мнение, а разве его для этого ставили…

То, что «Единая Россия» самая манкая из всего партийного спектра, видно невооружённым глазом. Иначе с чего бы от неё теперь идёт Олег Черненко, которого весь город знает, как лдпровца? Я тут представил, если 3 июня начнётся протестное голосование… вот посмеёмся. Кстати, никто не в курсе – являются ли результаты праймериз обязательными для включения того или иного кандидата в главный партийный список, в каком документе это прописано? А то такого осенью навыбираем…

Спокойно, я не исключаю… даже уверен, что списки кандидатов других политических партий ещё смешнее. Просто они их не афишируют.

Кстати, в разговорах с депутатами часто стала проскакивать мысль, что деловым людям особо нечего делать в Облсобрании (том и сажают значительно чаще), другое дело Горсовет, там с депутатства можно что-то реально поиметь. Вот и получается, что на город у нас пойдут «деловары», а на область дикие «команчи», которые уже себе жизнь сделали, но их ещё развлекает сам процесс. Фенимор Купер какой-то…

Ну что, глотнули моего фирменного яда? А в конце абсолютно серьёзная мотивация от участника праймериз, которого я спросил – на какой ляд тебе это надо. Фамилия необязательна, главное, мысли:

- Начну с того, что каждое политическое объединение перед тем, как включится в избирательную кампанию, решает для себя один важных вопросов - а кого вести, кто будет кандидатом? Часто этот вопрос решается путем переговоров, обсуждением на заседании руководящего органа, короче говоря, кулуарно. Это довольно необъективный, непрозрачный путь с точки зрения потенциального кандидата. Почему выдвинули его, а не меня? Особенно неудобно идти таким путем ведущей партии, в составе которой приличное количество лидеров общественного мнения и потенциальных кандидатов. Предварительное голосование позволяет сравнительно прозрачно, открыто и честно опередить лидера на территории, позволять сравнительно равные условия для включения в борьбу.

Теперь коротко о причинах, которые побудили меня участвовать в праймериз. Во-первых, это возможность присутствовать в информационной повестке за счет повестки, которую ведет в этот период партия. Например, в апреле проводились дискуссионные площадки, результаты работы освещались в СМИ, в мае - круглые столы по обсуждению майского указа президента, далее день голосования, освещение итогов и так далее. Во-вторых, это возможность до избирательной кампании «прощупать» территорию, сформировать актуальную предвыборную программу, наработать сеть сторонников. При этом важно, что в этот период на мои действия не распространяется избирательное законодательство. В-третьих, и главное, я борюсь за право быть выдвинутым от партии, а значит за ее поддержку и ресурсы во время основной избирательной кампании. Устав «Единой России» предусматривает выдвижение только тех, кто участвовал в праймериз. Но в партии действует негласное правило, что выдвигают тех, кто победил на предварительном голосовании.

Вот теперь и думайте, решайте… может, в следующий раз самим попробовать?

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD



















