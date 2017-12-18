Итоги недели с 29 января по 4 февраля 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Курвы сидят в Сейме – поляки отказываются повиниться за свой военный антисемитизм;

- Русская рулетка – Центр Кудрина решил пополнить российскую экономику лотереей для гастарбайтеров;

- Восемь лет строгого – как губернатор Белых поплатился за хороший английский своего сына;

- Партизанский рейд – КРАО сделала предметом пиара наше военное прошлое.

Международные новости

Польша: Злая память

Сразу приношу извинения, если вы прочтёте в этом материале что-то, что читали у меня уже не раз. Но тема болезненная… не грех и повторить.

То, что поляки ещё те антисемиты, мне стало ясно в мой первый приезд в Польшу летом 72-го. Дело не только в «жидах», как они называют евреев (в конце концов, каждый язык имеет своим особенности, и польский пренебрежительный «хинчик» китайца тоже вряд ли порадует). Хотя меня по ушам резало и непроизвольно кулаки сжимались.

Слово, бог с ним, но проскакивало. Даже в разговорах моих вполне себе толерантных родственников. Они, например, искренне печалились, что их Агнешка встречается с хлопаком, который жиду подобен. Впрочем, мне показалась странной и их реакция на документальный фильм о цыганке, поступившей в Варшавскую консерваторию. Такое несказанное удивление, как будто шимпанзе аттестат о среднем образовании получил. «А как же наш театр «Ромэн»?» - хотел возмутиться я, но мама вовремя наступила мне на ногу под столом. Типа, «в чужой монастырь со своим уставом…».

Но это всё комнатный, бытовой национализм, хотя и очень неприятный. При том, что за полтора месяца пребывания в стране я ни разу не видел цыган. Ни на рынках, ни на вокзалах, ни на улицах, хотя в то время в советской Москве их было вдосталь, а по Подмосковью вообще таборы катались. То же и с евреями - поляки рассказывали, что открыли для них зелёный коридор в Израиль… и сразу стало меньше конкуренции.

Намного хуже и противней антисемитизм действенный, агрессивный. В Америке я недолгое время проработал в польской бригаде, обслуживающей садоводческий центр. Так вот, один взрослый дядька гордо рассказывал, какой его тату классный бизнес придумал во время немецкой оккупации – давать схрон евреям, бежавшим из гетто и концлагерей, и сразу же бежать в гестапо. За каждого награждали двумястами рейхсмарок… и всякий фураж подкидывали. Слушатели понимающе кивали. Ну, разбил я тому уроду лицо, он толком и не понял, за что.

Там же, уже в семье, в которой жил, муж моей троюродной сестры, громко возмущался, прочитав в газете, что в Польше одного поляка судят за надругательство над еврейскими могилами. «Лешек, - урезониваю его, - ты же верующий христианин, а тут такое святотатство». «Да всё понятно, - отвечает, - но как можно поляка за жида судить?!». Съехал от них с облегчением.

Так вот, теперь нельзя на законодательном уровне не только судить, но даже намекать на неблаговидное поведение отдельных поляков в период немецкой оккупации. Это вместо покаяния, на которое так рассчитывали создатели оскароносной «Иды». Только в 2001 начали говорить и вдруг решили, что тема исчерпана. Не правда ли, похоже на то, когда у нас говорят, что хватит каяться за преступления сталинизма – время было такое.

В Польше принят закон, запрещающий утверждения о причастности поляков к Холокосту. Виновные в нарушении закона будут отправляться в Освенцим.

Та ещё шуточка, но по сути верно. Тем более, что страх (даже генетический) легче всего притушить смехом.

В действительности это выглядит так - Поправки к закону об Институте национальной памяти Польши нижняя палата польского парламента приняла 6 января. Они предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов.

Вовремя подсуетились. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (в Архангельске, кстати, тоже). Приурочен к освобождению Освенцима (Аушвиц-Биркенау) советскими войсками. Одна из героических страниц Второй мировой… что здесь страшного для поляков? А то - обязательно кто-то вспомнит или начнёт выяснять, почему именно на территории Польши фашисты понастроили столько концлагерей именно под окончательное решение еврейского вопроса.

Потому что именно в этой стране им было, на кого опереться. В январе прошлого года Институт национальной памяти Польши впервые опубликовал базу данных надзирателей Освенцима. Из собранных сведений следовало, что большую часть персонала концлагеря, в котором погибли около миллиона евреев, составляли немцы, но надзирателями служили и граждане оккупированных нацистами государств, а также стран - союзников Третьего рейха - Румынии, Словакии и Венгрии.

Только в Освенциме, по разным подсчётам, физическому уничтожению подверглись от 1.5 до 4 миллионов узников обоего пола и всех возрастов. Среди них большинство (причём значительное, если не подавляющее) - евреи, которых убивали именно по национальному признаку. Ещё и цыган. Но этот кочевой народ попробуй догони… хотя 500 000 тоже очень страшная цифра.

Писатель-беллетрист Валентин Пикуль в своих книгах, посвященных той войне, часто употреблял оборот «героическая Польша». Никто не умаляет подвиг защитников Вестерплатте. Как и героического экипажа танка «Рудый» (к/ф «Четыре танкиста и собака»). «Армия людова»… «Армия крайова» (к\ф «Пепел и алмаз»)… а в чьей, скажите, истории, всё было гладенько и без вопросов?

Но вот история двух Варшавских восстаний, которые часто путают и смешивают. В 43-м в столице страны восстало еврейское гетто. Восстало без особой надежды на победу (с чего бы, кругом оккупация, до победы далеко), чтобы умереть, сопротивляясь… ну, или кому-то удастся вырваться.

Что делали в это время варшавяне титульной национальности? Из стихотворения Александра Аронова:

Когда горело гетто,

Когда горело гетто,

Варшава изумлялась

Четыре дня подряд.

И было столько треска,

И было столько света,

И люди говорили:

— Клопы горят.

Потом те же поляки обижались (в стихотворении тоже об этом есть), что через год, в следующее восстание, советские войска не пришли им на помощь, выжидали. Жуков вдруг занялся сбережением своих солдат. Конечно, не очень красиво - всё-таки наши шли как освободители мира от коричневой чумы. Но, с другой стороны – бог шельму метит - за бездействие бездействием воздалось.

Грустно от того, что подобные настроения народа, который учинял еврейские погромы даже среди чудом выживших в лагерях, поддерживаются на правительственном уровне. В Варшаве никому и в голову не приходит признать своё историческое негодяйство и покаяться хотя бы перед Израилем, как нашёл мужество сделать венгерский премьер Виктор Орбан. Поляки, по ходу, считают, что вели себя подобающим образом. Значит, могут и повторить…

Параллельно официальная Варшава принимает закон о сносе советских памятников - в рамках декоммунизации. Если всё пойдёт, как планируется, то надругательству подвергнутся до 200 памятников павшим советским воинам. Их при освобождении страны погибло около 600 тысяч. И среди них тоже были евреи…

Ну, не курвы ли сыны, прости господи?!

Федеральные новости

Иммигранты: В очереди за «зелёной картой»

Летом прошлого года президент Трамп ошарашил тех неамериканцев, что мечтали таковыми стать без серьёзных на то оснований. Ведь проникнуть на территорию США не очень и сложно, главное - там зацепиться. Если вы не имеете в этой стране эмигрантов близких родственных связей, не обладаете дефицитной профессией, не являетесь выдающимся специалистом в области науки-культуры-спорта, и на родине вас не притесняют так, что боязно за вашу жизнь (статус политбеженца), остаётся лотерея Green Card.

Чистая фортуна - в анкете на участие не надо указывать подробности биографии и приобретённых за годы жизни навыков, у вас даже не спросят про уровень знания языка. Если выпало, то выпало - вот оно, истинное воплощение Великой Американской Мечты.

Так вот, новый американский президент, которого некоторые обвиняют в управлении огромной страной как своей собственной частной фирмой, решил прикрыть эту лазейку. Президент США Дональд Трамп представил законопроект RAISE (Подъем), ужесточающий правила для иммигрантов. В частности, он предусматривает отказ Вашингтона от визовой лотереи Green Card ("зеленая карта"), по которой мигранты могут получить вид на жительство в США… Вместо этой халявы, которая, если говорить честно, поддерживала достаточно сомнительный баланс расово-этнического разнообразия американского народа, предлагается ввести конкурсную систему отбора, при которой больше шансов получить вид на жительство будет у людей с высоким уровнем образования, знающих английский язык и способных претендовать на высококвалифицированные рабочие места, а также быть финансово независимыми от государства, что позволит снизить нагрузку на американских налогоплательщиков.

По всем понятиям, автор должен протестовать… однако я понимаю старину Дональда, который хочет видеть в своей стране больше одухотворённых лиц, а не бери больше, кидай дальше.

Ну, а чем мы не Америка, задумались в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. Нам тоже своя лотерея нужна! Иначе кидать дальше некому будет, да и вообще демографическая жо… пардон, яма.

Тут я волей-неволей начинаю вспоминать советские времена. Вроде бы единая страна, где звание гражданина Советского Союза должно было перекрывать пятый пункт паспорта (национальность). Особенно, когда открылся олимпийский лимит. Людей на строительство требовалось гораздо больше, чем в милицию. Как туда попасть? Самый простой путь – через армию, а все стройбаты больше чем наполовину были укомплектованы призывниками из Средней Азии.

Но! Ко мне с просьбой написать характеристику подходил наш повар Искандер Исмаилов, который совсем не хотел возвращаться в родной Янгиюль, где его с нетерпением ожидала невеста… скажем так – сомнительных внешних данных. Написал, пошёл за подписью к замполиту. Так он завернул. Вполголоса объяснил, что есть прямое указание не наводнять столицу родного государства нацменами (лицами неславянских национальностей). Добро бы был уникальный штукатур… а так - у нас повара из Воронежа в очередь встают!

Впрочем, не всем давали такой решительный от ворот поворот, на олимпийских стройках звучала и узбекская, и таджикская речь. Но я не могу сказать, что после 1980 года взгляд моего родного города стал более раскосым. Поработали, заработали… и уезжали. Потому что не прижились. Потому что не было таких больших диаспор, как сейчас. Потому что не с кем было дружить и не на ком жениться.

Вал с Кавказа и из Азии начался после распада СССР. Когда стало наглядно ясно, кто кого кормил и подтягивал до своего уровня. Тем, кто захотел политической независимости, приходилось смириться с зависимостью экономической – ряд новообразованных стран живет, в основном, с переводов своих гастарбайтеров. Конечно, их больше в мегаполисах, где крутятся большие деньги. А раз деньги большие, значит коренные жители брезгуют чёрной работой. В Москве, например, работа дворника давно стала национальным таджикским ремеслом (а когда-то была татарским). Кстати, вы знаете хоть одного таджикского кинорежиссёра, временно взявшего в руки метлу и лопату? Я тоже нет.

Так в крупных российских городах стали появляться национальные анклавы по типу Чайна-таунов. Не то чтобы сами отстраивали себе микрорайоны, до этого пока не дошло. Но вот пример дома моей матушки в Орехово-Борисово - он наполовину, если не больше, азербайджанский. Всё потому, что раньше рядом располагался большой вещевой рынок, контролируемый именно этой диаспорой. Вот и скупали (или ещё как) квартиры поближе к месту работы. Кстати, вы встречали азербайджанского генетика, временно торгующего джинсами на рынке? Я таких только в сериалах видел.

Между тем, в докладе Центра Кудрина прописано, что в условиях сокращения трудоспособного населения (общая убыль до 2030 года составит от 11 млн до 13 млн человек) российский рынок труда не сможет обойтись без иностранной трудовой миграции. Естественная убыль населения за 11 месяцев 2017 года составила 122 тыс. человек, следует из последних данных Росстата. По прогнозу ведомства, убыль будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тыс. человек.

То есть, речь идёт всё-таки о компенсации потери населения. Пока с временной экономической точки зрения, но она естественным образом перетечёт в постоянную политическую. Нет, я пока не пророчу, что где-нибудь к 2050 году на президентских выборах в РФ серьёзную конкуренцию кандидату Путину составит кандидат по имени Махмуд. Но в докладе приводится пример российской периферии, которая пустеет на полмиллиона человек в год, и в идеальном варианте эти пустоты должны заполнить трудовые мигранты.

Так вот, никогда этого не будет, что видно по Архангельску. Из-за одной только разницы в доходах всеми конечностями будут цепляться за Москву-Питер-Екатеринбург. Лотерея же по типу американской Green Card откроет им доступ в любой город России. И в Москве туркменский разнорабочий заменит уехавшего на Запад программиста… как вам такое демографическое замещение?

А вот пункт, который меня буквально растрогал своей непосредственностью и прекраснодушием - Для привлечения зарубежных профессионалов нужно облегчить для них вход на российский рынок труда, утверждает заведующая центром качественных исследований социальной политики ВШЭ, соавтор доклада Екатерина Деминцева. Например, следует создать систему рабочих виз, дающих право на временный въезд в страну при наличии приглашения от работодателя, а также рабочих карт, ускоряющих получение разрешения на работу и вида на жительство. Введение лотерейной системы по аналогии с американской Green card и европейской Blue card будет способствовать росту квалифицированной миграции.



Знаете, я еще в школе, наслушавшись от родителей историй и про их отъезжающих коллег, и об оставшихся на Западе после заграничных гастролей, стал задумываться – а почему к нам не бегут их коммунисты? Впрочем, и бежать-то особо не надо, у них там всегда был свободный выезд, это наши могли не пустить. Выходило, уж простите, не в пользу СССР. Доктор Хайдер и тот заехал к нам только отъесться после голодовки. Да и сейчас по телевизору нам лишь изредка рассказывают трогательные, но единичные истории любви американских фермеров к русским пейзанкам.

Увы, экономику на чувствах не построишь…

Никита Белых: Немодный приговор

- Что там с Никитой Белых? - поинтересовалась у меня супруга около месяца назад. - Что-то давно ничего не слышно.

- Сидит, - отвечаю я. - Вот примут волевое решение…

Увы, по таким подсудимым принимаются именно волевые решения, а суд их только транслирует. Попробуйте доказать, что автор не прав.

И вот огласили - Пресненский суд Москвы, признавший бывшего губернатора Кировской области виновным в получении взяток на сумму 400 тыс. евро, приговорил Никиту Белых к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 48,5 млн рублей.



Восемь строгого становится магическим числом для системных либералов, ровно столько и министру Улюкаеву навешали. Но у того дело более прозрачное. В том плане, что это их личностный конфликт с Сечиным на фоне обоюдной неприязни, а уж были два миллиона зеленью в той сумочке или только колбаска из устьянского кабанчика, так это дело третье.

Нет, в истории с Белых гораздо больше вопросов. Начинаю вспоминать. Когда председателя проигравшей главную в стране парламентскую баталию партии СПС вдруг назначили главой региона, сразу пошли разговоры о тайных переговорах Чубайса с Путиным. Мол, президент рассчитывает на поддержку правых либералов, пусть и теряющих популярность у родного избирателя, зато авторитетных на Западе. Вот и возникла комбинация… во-первых, подсластить пилюлю, во-вторых, сохранить весь политический спектр в региональном управлении, в-третьих, просто дать порулить в том месте, в котором, если провалится, то не очень и жалко. А случится, удобно потом носом тыкать – смотрите, что наделали, никуда вас пускать нельзя.

Зачем президенту такие игры с либералами? Да очень просто. Пусть они страшно далеки от народа, но среди них есть личности поистине мирового масштаба и известности. И не всегда количество твоих сторонников важнее качества… далеко не всегда.

Как раз в тот период на День дурака я вывесил на сайте фейковую новость, что тогдашнего главу региона Киселёва вот-вот снимут за скудоумие, а вместо него пришлют… Егора Гайдара. Почему именно к нам? Потому что Поморье в те года со стороны выглядело истинным оазисом российского либерализма, имея вполне приличное представительство в областном Собрании депутатов в лице объединения «Наш дом – Архангельская область» и даже вице-спикера Дмитрия Таскаева. Ну, а Гайдар… долго в тени оставался, надо же было дать политически расти носителю такой звучной фамилии.

Но выбор пал не на нас. Почему? Возможно, побоялись давать в прозападные руки такие важные стратегические объекты, как космодром и «Звёздочку»… а Киров что, лес да лес. Почему не Гайдар, а Белых? Тут-то как раз всё понятно. У Никиты опыт замглавы Пермской области, тогда как Егор чистый теоретик. К тому же, первый - удачливый бизнесмен. Было мнение, что он на свои деньги может СПС из небытия вытащить… если захочет. А вокруг второго только слухи об американских миллионах, полученных им якобы за распродажу России.

Сначала, вроде, эксперимент обещал быть удачным. Помните, как стращали народ в ту пору? Вот вернутся либералы из 90-х, они вам ужо покажут! Но нет, Кировская область продолжала жить, как и любой депрессивный регион России. Разве что с предпринимательством стало полегче. Опять же, у бывших правосильцев свой маленький заповедник появился… где бы ещё Маша Гайдар трудоустроилась в госструктуру? Какие-то проверки, уголовные дела, суды, «Кировлес»… ну, а как без них, где без них обходится.

Да, с рейтингами у Белых было плоховато. Но и не он один такой. Вечный двоечник Шолбан Кара-оол из Тувы какой год на них держится. Плюс в народе вдруг стали забывать, чьих Белых будет… лицо чуть поинтеллигентней, а в остальном единоросс единороссом и шёл на свои последние выборы при поддержке «Единой России».

Помните из Галича: «Ох, не шейте вы, евреи, ливреи». В полной мере касается и Никиты Белых, особенно, если учитывать, что в народном сознании любой либерал хоть немножечко еврей…

При этом, по свидетельствам самих кировчан, Белых изо всех сил старался не быть похожим на коллег по губернаторскому цеху. Не заносился, не понтовался, всё поближе к народу. Кто-то в этом видит плюс, кто-то минус… люди разные. Но, что характерно, когда именно этого главу региона вдруг арестовывают, никто особо не удивляется ни в том, ни в противоположном политическом лагере (коммунисты так просто рукоплещут). Я эти полтора года внимательно прислушивался к народному мнению. Никто, даже явные идейные противники, не настаивают, что Белых брал для себя. Для этого он был слишком умён, богат и осторожен, понимал, что под постоянным прицелом. Злорадствуют по самому факту, что брал… то есть, стал играть по чьим-то правилам, на том и погорел. Ох, не шейте ливреи...!

Есть версия, что брал на лечение больного ребёнка. Можно поверить. Моя сестра, когда случилось несчастье с сыном, взяла деньги у ореховской братвы (рисковала, ведь могли потом обмануть, развести и оставить без квартиры). Одно не вяжется - люди с состоянием Белых обычно сами дают, а не берут у кого-то, для них это не по понятиям.

Я не знаю, обсуждался ли этот эпизод в ходе судебных прений. Возможно, деньги предназначались на какое-то важное дело… помните, как наш губернатор Киселёв брал гораздо меньшую сумму на «оперативные во благо региона расходы»? Или это был занос федеральным структурам, тогда понятно, почему их передача состоялась в Москве. В конце концов, для читателей нашего сайта вряд ли станет откровением информация о том, что у рачительного хозяина (гостиницы, завода, города, региона) должна быть чёрная касса.

Но постараемся отойти от частных моментов (мы-то с вами пока не сидим, тьфу-тьфу-тьфу). Есть ощущение, что Белых – жертва. Жертва некой компании по «естественному отбору» в губернаторском корпусе России. Которая начиналась так жёстко… но потом смилостивились и всё закончилось осенними массовыми отставками.

А ещё возникает вопрос – кто был крышей у губернатора Никиты Белых? Мы же с вами знаем, что такая есть практически у каждого, иногда это сам президент. Так вот, если у кировского губернатора таковым оставался Чубайс, а новой он так и не обзавёлся… то это серьёзный проигрыш Анатолия Борисовича. Туда, где безропотно сдают младших, позже обычно приходят за старшаками.

Ладно, приговор оглашён. Приговор в подтексте назидательный – пусть пример Белых будет всем наукой. Что, вообще не оперировать наличными?! Не принимать гостей, не сопровождать выборы? Такой губернатор очень быстро станет посмешищем среди своих и вызовет недовольство в Москве, что часто равносильно политическому харакири. Когда Следком нас уверяет в корысти Никиты, в его роскошной жизни, приводя как аргумент обучение его сына от предыдущего брака в Британии, становится, как минимум, смешно. Уж мы-то с вами знаем, что такое роскошь…

Короче, не шейте, либералы, ливреи. Не ваш фасон.

Региональные новости

Архангельск: Чем дальше в лес, тем толще КРАО

Чем дальше в лес, тем толще партизаны.

Так себе шуточка для страны, пережившей в прошлом веке оккупацию. В сознании нас, школьников 60-70-х, партизаны Великой Отечественной были вдвойне героями, а их предшественники из 1812 года вообще Наполеона выгнали. Да, были «партизаны» и в советской армии. Так в обиходе называли мужиков, призванных на переподготовку, полупьяных и одетых в обноски со складов вещевого резерва (а не как в к/ф «Парад планет»)… но отнесём это к издержкам социализма.

Короче, «партизан» - слово героическое, почётное, и разбрасываться им не след. Особенно государственной конторе…

На минувшей неделе наше КРАО (Корпорация развития Архангельской области) вывесила на своём сайте прайс-лист сторонних услуг. Поясняю, вообще-то это учреждение должно работать по заданию и на благо областного правительства, за что его и содержат из бюджета. Увы, не всегда так получается. Все мы помним скандал с провокацией от телепередачи «Агенты бизнеса» в Архангельске», когда в столицу области приехал журналист под видом богатого инвестора, мечтающего вложить миллиард (или около того) в экономику Поморья. Его стали чуть ли не отговаривать. Потому что элементарно лень работать… намного проще и эффектней пускать пузыри перед Путиным.

Я тогда, кстати, встал на сторону нашей КРАО - На самом деле, провокация телевизионщиков вычислялась на раз. Никогда человек с большими деньгами и серьёзными намерениями не поедет в регион, где у него нет хороших друзей из прошлой жизни, друзей с устойчивым положением и личными связями во властных структурах. Если, конечно, это не сумасшедший американский миллионер, но, говорят, и они перевелись ещё в первой половине прошлого века. То есть, сразу распознали провокатора и дали ему достойный ответ, переведя ситуацию в фарс. Зря только потом оправдываться начали.

Увы, теперь я понимаю, что тогда всё было по простоте душевной. Только иная простота хуже воровства, особенно если в основе её лежит человеческая глупость. И пусть не обижаются. Лучше так, чем осознанное глумление над святыми понятиями.

КРАО предлагала услуги по информационной раскрутке инвестиционных проектов. Явно этим сегментом рулит непосредственная пресс-секретарь корпорации Елена Ларионова. Ведь именно она рассмешила весь Facebook заявлением «моя суть – пиар» (или что-то похожее). Тут же раздался клич – «атас, мужики»… но Леночка вполне искренне не поняла, что такого, пугающего потенциальных женихов, в её словах. Ну и ладно, лишь бы была счастлива.

Я (и не только) всеми руками за, когда организации, сидящие на бюджетной подпитке, пытаются зарабатывать самостоятельно. Тем более, что в нашем регионе инвесторы, как правило, пришлые, личных связей в местных СМИ и рекламных агентствах не имеющие, а, значит, их там будут выдаивать по полной без зазрения совести. И тут на помощь приходит профильная Корпорация, предлагающая полный пакет услуг. После такой помощи люди, пришедшие облагодетельствовать Архангельскую область, ещё сговорчивей станут в главном вопросе.

Но как же легко любое хорошее дело испохабить. Иногда одним словом. Вот наглядный пример – партизанский маркетинг по цене 60 рублей за комментарий.

Наверное, Леночке Ларионовой (её стилистическая находка, я уверен) прилагательное партизанский показалось очень креативным. Но ведь совсем ни к месту, согласитесь. Тем более, что это типичный интернет-троллинг, совсем недостойный для госучреждения. Ведь мы же с вами не знаем, какие цели будет преследовать тот абстрактный заказчик. Но уже сейчас обращает внимание странная активность анонимных пользователей на форумах при обсуждении сомнительных проектов, где могут быть различные точки зрения. КРАО уже принимает заказы?

Кстати, страничка с расценками довольно быстро исчезла с сайта КРАО (явно кто-то из старших прочитал и покрутил пальцем у виска). Но скан уже пошёл гулять по интернету со всеми вытекающими для Корпорации и её учредителей репутационными последствиями.

Готов принять обвинения в неблагодарности – как же так, Черток, ведь именно КРАО облачила тебя в экзоскелет. Сразу же отвечаю – во-первых, он мне пригодился, что мёртвому припарки, во-вторых… и где сейчас этот чудо-аппарат? Тишина, информационный ажиотаж схлынул. Если бы был какой-то толк, нам бы и рассказывали, и показывали. Похоже, информация, полученная мной из других источников, подтверждается – на мне и таких, как я, военные бесплатно протестировали свою разработку и забрали для собственных нужд. Что ж, поучаствовать в укреплении обороноспособности родной страны тоже немало.

Впрочем, что там Лена Ларионова, когда судья допускает такое - …в январе Исакогорский районный суд Архангельска принял решение оштрафовать местного жителя, который разместил на своей странице в социальной сети известную фотографию с парада Победы 1945 года, — по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Суд счел, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

Судили фотографию с Парада Победы 1945 года, которая преспокойно жила в моих учебниках истории и никому никаких страданий не причиняла. Даже тем, кто прощёл через ад фашистских концлагерей (их дети учились вместе с нами).

Кто-нибудь поставит заслон расползающейся по области (и стране) глупости?

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD