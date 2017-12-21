Итоги недели с 15 по 21 января 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Иран на грани фола – «Персидская весна» сорвалась из-за разношёрстности недовольных масс;

- Любовь вне закона – феминистки решили сжить Казанов со свету;

- Тайны генетики - в России начинается паранойя со школьной безопасностью;

- От мусора к литературе – главному редактору журнала «Двина» предложено уйти в частный бизнес.

Международные новости

Иран: Пока мы выпивали

Пока мы с вами отдыхали да обмывали новые года, в Иране чуть не случилась революция.

Именно что чуть. Несколько новостей по телевизору, не сказать, чтобы очень тревожных. Так, локальные вспышки общественного недовольства, что периодически бывает даже в тоталитарных государствах. Обсуждения в интернете… с полярными мнениями. Одни (патриоты) усматривают в этом происки Большого Сатаны (США), который спит и видит, как растерзать ещё один мусульманский режим, уютно сидящий на доходах от нефти. Другие (либералы) увидели в происходящем рост национального самосознания и невозможность жить по-старому.

Так всё-таки, как там развивалось? Народные волнения в десятках иранских городов произошли с 28 декабря по 3 января. По данным иранских властей, участие в них приняли около 15 тысяч человек. У сторонних наблюдателей эта цифра гораздо внушительней, что косвенно подтверждается широкой географией беспорядков. Причём столица этого исламского государства, Тегеран, не являлась центром волнений, однако и там были арестованы 450 человек. Не обошлось и без крови, как минимум 21 человек стали жертвами столкновений народа с полицией и задействованными армейскими частями.

Удивительно? Удивительно, что не рвануло раньше - у народа, много лет находящегося под международными санкциями, нервы всегда на пределе (да-да… намекаю).

Кстати, восемь лет назад, а именно в 2009 году, иранский народ тоже вышел на улицу. Тогда гнев коснулся фальсификации результатов президентских выборов, на которых победу одержал Махмуд Ахмадинежад, выходец из консервативного лагеря, большой сторонник физического уничтожения Израиля и яростный оппонент всему западному. Бунт пытались поднять реформисты, среди которых в основном были представители среднего класса. Как известно, любые санкции, любые барьеры, в том числе и политические, прежде всего бьют по бизнесу, где в основном и занят средний класс.

Однако нынешний протест разительно отличается от предыдущего. Во-первых, волнения охватили, в том числе, небольшие города, ранее достаточно пассивные в проявлениях гражданского неповиновения. Во-вторых, на этот раз основу митингующих составили бедняки, по которым ударили сокращения расходов на социальную сферу. И в-третьих, несмотря на такое изменение структуры протестующих, огромную роль сыграли социальные сети, в прямом смысле слова выводившие народ на улицу. Политологи уже говорят о появлении некоего виртуального вождя, особо опасного для действующей власти именно своей бесплотностью. В мессенджерах популяризировалась информация о протестах, выкладывалось расписание незаконных митингов и даже инструкции, как изготовить «коктейль Молотова» (этот Тelegram-канал набрал 1,4 млн. подписчиков).

Любопытно, что аналитики отмечают большую роль в «Персидской весне» нашего Павла Дурова, чей иранский сегмент Telegrama примерно 40 млн. человек (около половины населения страны).

И всё-таки это внешний, скорее побочный фактор. Что касается внутреннего, то здесь никаких новшеств - Иран платит дорогую цену за великодержавную политику, направленную на противодействие США, Израилю и Саудовской Аравии. Тегеранский режим потратил миллиарды долларов на спасение сирийского правительства Башара Асада, поддержку террористической антиизраильской «Хезболлы» и йеменских повстанцев. Понятно, что далеко не весь народ готов расплачиваться за столь дорогостоящие геополитические игры со слабо прогнозируемым финалом.

Власть недальновидно занялась блокировкой соцсетей, не обращая внимания на первопричину народного недовольства, откликнувшегося на вопиющее нарушение социальной справедливости – повесить расходы как обузу на малоимущие слои. Так чаще всего и бывало в мировой истории, а уж в новейшей сплошь и рядом – экономические требования быстро переходят в политический протест и часто заканчиваются сменой режима. Не всегда, правда, удачной сменой… но это уж как пойдёт.

Сейчас аналитики просматривают кадры иранских волнений. И приходят к выводу, что потенциал был, просто всё сделано наспех. Да, были в толпе клакеры-крикуны, но без нужной в таких случаях силовой поддержки, которая зачнёт бойню с полицией, возьмёт на себя первую кровь.

Увы, или слава богу - для кого как - протестующих было очень мало. Да, выступления прокатились по всей стране, от Мешхеда на востоке до Решта на западе, но в каждом месте было не более 1500 человек, и количество нарушителей спокойствия не превысило 15 000 человек по всей стране. Для Ирана это пыль в пустыне, хотя столько бы могло хватить на дестабилизацию Тегерана.

Единственным реальным лидером, поддержавшим «Персидскую весну» оказался… американский президент Дональд Трамп, и то он это сделал через Twitter. Причём можно смело предположить, что среди вышедших на улицу далеко не все относятся положительно к этому деятелю. А вот свои, способные поднять народ, находятся или в тюрьме, или под домашним арестом. С этим власть исламского государства вовремя подсуетилась.

Ещё обращает внимание слишком пёстрая палитра протестующих – от либералов-интеллектуалов до типичных маргиналов. То есть те, кто при других обстоятельствах друг с другом в одной пустыне … не присядут. Монархисты, пацифисты, сепаратисты (Курдистана), суннитские экстремисты. С такими можно что-то разрушить, но никак не построить.

И главное, у протестующих не было открытых сторонников ни во власти, ни в армии, ни в силовых структурах. Последних наоборот, очень возмутили пацифисты, сводящие к нулю все иранские потери в Сирии.

Как вела себя в этой ситуации Россия? Молча поддерживала действующую иранскую власть. Что вполне объяснимо - без реальной помощи со стороны Тегерана боеспособность сирийской армии быстро упадёт до нуля, а, как мы видим, наземные конфликты на этой территории отнюдь не закончены. Но и явственно помогать президенту Роухани удерживать власть Москве не с руки - с противоположной стороны у нас тоже немало перспективных партнёров, взять хотя бы Израиль.

Пока же представляю довольное лицо Паши Дурова – и как я вас всех сделал!

Франция: Мужчины на грани нервного срыва

Типично новогодняя история. Не самая трогательная… но какая есть.

Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств, которых могло обидеть подписанное ею открытое письмо, в котором она отстаивала право мужчин приставать к женщинам… вернее, право женщин быть желанными в глазах мужчин… и разъяснила свою позицию французской прессе.

Кто не в курсе, речь идет об открытом письме, опубликованном в конце прошлого года в Le Monde и подписанном сотней представительниц творческой интеллигенции. В нём говорилось, что кампания против сексуального насилия и домогательств, развернувшаяся по следам скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, превращается в охоту на ведьм, проповедует пуританство и настраивает общество на публичную травлю галантных мужчин вместо обличения настоящих преступников. Подписавшие письмо женщины выступили за право мужчин оказывать противоположному полу знаки внимания, отметив, что они «достаточно проницательны и опытны, чтобы не путать неловкие ухаживания с сексуальным насилием».

Думаете, ерунда? Достали эти феминистки! Когда я сам был в Америке, ещё ничего, принимали знаки ухаживания благосклонно… или это я в таком свободном кругу общался. Но уже на пороге нового века мой друг, поехав за океан в гости к нашему общему товарищу по «Мосфильму», столкнулся со сложностями при обуздании собственного либидо.

Они в баре зацепили рыжую ирландку. Очень контактную… но в данный момент без денег, поэтому поили её на свои. Продолжить вечер в домашней интимной обстановке не получилось, но она сама настояла, чтобы ей оставили контактный телефон - «чтобы соответствовать». На следующий день друзья укатили в гости в Вашингтон. Вернувшись через три дня, обнаружили автоответчик, забитый звонками этой самой рыжей. Рвётся встретиться и всё тут! То, что надо… Сэм (Семён по-мосфильмовски) как раз сделал перерыв в своих сексуальных поисках (чуть позже узнаете) и в распоряжении двух половозрелых музицирующих самцов был дом аж с тремя спальнями.

И тут опять её звонок. Сёма поднимает трубку… и минут десять отнекивается, чёрти-что придумывает, лишь бы не встречаться.

- Ты что, ориентацию сменил?!

- Тебе хорошо, ты уедешь (если успеешь), а мне разбираться. Ты её масть рыжую видел, кожицу нежную? На такой синяки остаются от любого прикосновения. Мы с ней просто так посидим, а она, выйдя на улицу, сама пару раз схватит себя за ляжку и бегом в полицию… и плати ей потом за домогательства. Думаешь, почему я наших девок сюда вызываю якобы для женитьбы, а потом отбраковываю как не прошедших тест-контроль? Чтобы не загнуться от сперматоксикоза, дешевле билет в два конца оплатить плюс подарки на родину, чем вот так.

Видите, до чего мужика американская действительность довела… а ведь был орёл!

Но вернёмся к письму многоопытной в амурных делах тётушки Денёв (Роже Вадим, Депардье, Мастроянни, Трюффо, Лескуре…). Оно вызвало в основном отрицательную реакцию. Французские феминистки обвинили кинодиву и других подписавшихся в том, что они пытаются оправдать насильников и заново выстроить стену молчания вокруг этой темы. Итальянская актриса Азия Ардженто, ранее обвинившая Вайнштейна в принуждении к оральному сексу, назвала позицию актрисы и её сторонниц «внутренним женоненавистничеством, которое безвозвратно перекроило им мозги».

А по-моему, это у Азии с мозгами не всё в порядке… или бедняжку совсем лесбиянство заело. Кстати, именно оральный секс является штукой труднодоказуемой, тут уж на совести суда – верить или не верить заявительнице.

На что Денёв ответила - Мне не нравится характерная черта нашего времени, когда каждый чувствует за собой право выступать третейским судьей и выносить приговоры. Времени, когда простые обвинения в социальных сетях приводят к наказанию, отставке, а зачастую и к линчеванию в средствах массовой информации.

Именно из-за этой феминистической истерии заявления об изнасиловании становятся наиболее простым способом мести незадачливым любовникам, а обвинения в сексуальных домогательствах самым простым инструментом шантажа. Особенно в мире искусства вообще и кино в частности – общество всегда уверено, что женщины на экран попадают исключительно через постель (для некоторых дарований иное объяснение найти действительно сложно).

Впрочем, почему только в кино? Вряд ли об этом известно широкой общественности, но советская система правосудия широко использовала статью об изнасиловании в своих корыстных целях. Многие преступные авторитеты и воры в законе того исторического периода имели в своей уголовной биографии статью за изнасилование, и часто приговор им выносился по сфабрикованному делу. Советской милиции порой было трудно посадить того или иного авторитета, неважно, какого масштаба - союзного или республиканского. Зацепиться было не за что. Тогда возбуждалось дело на основании показаний некоей потерпевшей. Экспертизы никакие не проводились. Одного заявления было достаточно, чтобы упрятать человека за решётку.

Расчёт был на то, что 117-я статья, называемая в народе «молодёжной», относилась к разряду некозырных, и, по формальной логике правоохранителей, могла любому испортить воровскую биографию. Но в тюрьме все как на ладони, не скроешься. Как гласит поговорка: «В камеру ещё не вошёл, а про тебя уже все всё знают». Для примера, по этой статье в молодости проходил «Отарик» Квантришвили… а уж у него авторитет был – дай бог каждому.

Мой спич отнюдь не в защиту насильников, которых я не могу понять в принципе – вокруг столько прелестниц, которые готовы сами на тебя наброситься. Я против общественного маразма, когда любой флирт заранее объявляется вне закона, когда любое нежное прикосновение может быть расценено как насилие. Что такое «домогательство» и что в нём преступного, мне в принципе непонятно – мы с женщинами созданы разными именно для того, чтобы друг друга вожделеть и домогаться, кто там против зова природы?! Иной стиль поведения расцениваю как отклонение от нормы.

Ещё один важный момент. В моей жизни не раз бывало, что вначале объекты симпатии не проявляли ко мне взаимного интереса, но потом частенько слышал от них упрёк:

- Ну, что же ты… или совсем не нравлюсь?

- А как же… помнишь, в то воскресенье…

- Тогда у меня действительно настроения не было, а сегодня очень даже… так что вперёд!

Вот и Берлускони - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, которая ранее выступила в поддержку права мужчин оказывать знаки внимания женщинам. По словам итальянского политика, "женщины счастливы, когда мужчины за ними ухаживают, это естественно". При этом Берлускони добавил, что сам с такой проблемой никогда не сталкивался, потому что "женщины сами пристают к нему".

Кто-то будет возражать такому авторитету в области науки страсти нежной?

Федеральные новости

Школа: Пойти и не вернуться

А вот тема не в пример грустнее предыдущей. И тоже резонансная…

Всю неделю страна обсуждает громкий инцидент в пермской школе, где двое школьников устроили поножовщину, в результате которой пострадали 15 человек. Большинство пострадавших - дети. Также ранения получила учительница, которую уже записали в героини – она приняла на себя удары, получив больше всего ножевых ранений, не сбежала из класса, хотя имела такую возможность.

Региональная власть уже ходатайствует о её награждении. Вполне, к слову, заслуженному.

А вы думали, такое только в клятой Америке случается? Приходят в школу чокнутые подонки и начинают всех расстреливать? У нас, правда, по-простому, с применением колюще-режущих предметов. Но от этого не менее страшно. Особенно, когда узнаешь, что один из нападавших состоял на учёте… псих, короче.

Ну, а дальше началось предсказуемое.

Власти начали укреплять обороноспособность средних учебных заведений. Ольга Голодец требует, чтобы усилили охрану на входе в школы плюс установили металлодетекторы. Впрочем, у неё есть оппоненты в Госдуме, которые считают, что не следует превращать храм науки в режимный объект.

Но самая жаркая баталия развернулась на тему предпосылок подобных преступлений. Как обычно, виноватых ищут… за океаном. …как минимум один из подростков, участвовавших в поножовщине, ранее проявлял подозрительную активность в соцсетях. Он якобы публиковал фотографии, на которых позировал с оружием. Кроме того, по данным журналистов, юноша увлекался историей о массовом убийстве в американской школе Columbine.

То есть, вся зараза оттуда, дурной пример заразителен? Ещё как заразителен! Параллельно рассматриваемому событию набирает силу скандал в сфере культуры. Российские кинопрокатчики возмущены тем, что им сверху срывают начало показа кассово-привлекательного, но английского «Паддингтона», мотивируя эти действия интересами отечественного кинематографа. В качестве аргумента наши кинопатриоты приводят в пример американскую кинополитику – разве фильм российского производства может пойти там первым экраном?

Нет, твёрдо отвечаю я, не может. Потому что экономически невыгодно, в любом зале будет сидеть пара человек от силы. И всё потому, что американцам просто неинтересна наша жизнь, не привлекательна. Зато на их ленты, отнюдь не самые кассовые у себя дома, и в Советском Союзе стояли толпы. С чего бы вдруг? Ответьте себе сами. Ведь до смешного доходило - какой-нибудь «Мир» заставляли двадцать дней крутить при пустом зале парашу типа «Вкуса хлеба», а на последнюю декаду ради спасения месячного плана давали американского «Трюкача», на котором даже на утренних сеансах был полный аншлаг.

Но вернёмся к сегодняшней кровавой истории. В соцсетях вспоминают, как было безопасно в советское время. Ой ли? А может партия не хотела пугать народ страшилками? Вы, например, читали про тобольских детишек, на совести которых было более 20 убийств с особой жестокостью? Просто так, ради интереса, как выглядит человек изнутри, или сколько проживёт прохожая тётя, если положить ей на голову доску и на ней прыгать. И мы бы не узнали, если бы в 81-м году не снимали там «Срочно. Секретно. Якутскому ГубЧека». Весь город про это тихо гудел и плевал в сторону автозака, возившего маленьких зверят из тюрьмы на следственные мероприятия. Позже слышал, что московский адвокат, приглашённый к тем детишкам защитником, просто двинулся умом от таких подробностей.

Отклонения от нормы были всегда, но многое зависело от уровня открытости информации. Без таких знаний жить спокойнее? Может быть… для кого как.

Действительно, в нашей школе внизу дежурила одна техничка плюс два оболтуса-старшеклассника. И всё-таки однажды случилась большая кража зимней верхней одежды. Я потом случайно услышал, как возмущались прибывшие следователи, составлявшие список похищенного: «Да вам с таким гардеробом учащихся здесь пост вневедомственной охраны ставить нужно!». Всё было… но не везде. Так и сейчас то же самое.

А вот серьёзный звоночек - Родители подростка в прошлом году обращались к уполномоченным органам с жалобами на то, что они не справляются с воспитанием сына, и просили помощи у государственных органов, однако в ответ получили лишь штраф. Молодой человек еще в 2012 году был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако его только перевели на индивидуальное обучение.

Почему только штраф и почему именно родителям? У меня есть одно объяснение – наша педагогическая наука, а вместе с ней правоохранительные органы продолжают пребывать в иллюзии того, что все дети одинаковы, во всём виноваты пробелы в воспитании и недостаток внимания. И не хотят признать очевидного – иногда в приличных семьях рождаются настоящие монстры… одна из тайн науки генетики. Когда я снимал передачи о детских спецприёмниках, где, по идее, должны содержаться выходцы из маргинальной среды, таких историй про профессорско-писательских отпрысков наслушался, что тоже мама не горюй.

И что с такими делать? Выявлять и максимально изолировать на ранних стадиях. Механизм? А вот не знаю, не моя специфика. «Ад может разверзнуться неожиданно, где угодно, когда угодно и под чьими угодно ногами», - не помню, кто сказал, но в точку.

Можно, конечно, запретить интернет, всякие там стрелялки, ограничить информацию из-за бугра, усилить охрану, прессовать учителей и родителей, ввести в школах режим всеобщей подозрительности. Только какой эффект это даст? Как бы не обратный. Те, в чьём мозгу по непонятным законам природы сумасшествие только зарождается, могут неадекватно ответить на любе ограничение или запрет. То же самое, что не садиться в авто после каждого ДТП и изымать из продажи кухонные ножи после каждой бытовой поножовщины. Есть такое понятие, как судьба… что с этим сделаешь.

Закрыть глаза, заткнуть уши, опять слушать по телевизору только про рекордные надои? Наверное, кого-то это устраивает…

И под конец история, вычитанная мной в одной из социальных сетей. До чего можно своими пугалками довести детей, школу, преподавателей:

- Вчера в емецкой школе один из учеников 9-го класса принес в школу детский игрушечный, купленный в магазине пистолет, дети бегали на перемене, и играли им, не имея даже боекомплект в виде пластмассовых пулек, (социальный педагог навряд ли в курсе как дети должны проводить отдых на перемене на основании СанПиН 2.1.3.2630 -10). Вот останавливает она ученика и просит показать игрушку, на что ребенок отказывается и начинается СПЕЦОПЕРАЦИЯ. Вызывает полицию, те после безуспешных поисков, просмотра камер слежения и опроса ученика на предмет где находится игрушка, уговаривают сдать ОРУЖИЕ добровольно. После чего, удивляясь, признают, что, действительно пистолет игрушечный, берут объяснения с учащегося, проводят дополнительные действия по уточнению невозможности применения и использования стрелкового оружия ближнего боя в противоправных действиях, и отпускают ребенка дальше на урок. Вместо того, чтобы пацану учиться, он занимался бредом с сотрудниками ПОЛИЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ школы, после чего социальный педагог обещала поставить его на учет по делам несовершеннолетних, ЗА ЧТО?

А вы говорите – Пермь, Улан-Удэ… вот где настоящая паранойя – в Емецке!

Региональные новости

Архангельская область: Послепраздничное

В этом году небеса миловали Поморье от морозов прошлогодней лютости. Соответственно, народ больше времени проводил на улице. Хорошо это или плохо? Для здоровья гуляющих – однозначно первое. А вот для Архангельска и праздничного настроения…

Младший сын, придя с первоянварской прогулки по центру, захлёбываясь эмоциями, снова рассказывал, какие в его городе живут… свиньи. Те, что втыкают пустые бутылки в новогодние ёлки общей доступности, те, что бросают пивные банки и обёртки в прямо в снег, хотя до мусорной урны метров двадцать пройти.

А ещё в этом городе живут лошади. Такой вывод сделал коллега Азовский, несколько послепраздничных дней наблюдавший за кучей органического происхождения, лежавшей в стратегической близости и от мэрии, и от здания областного правительства. Почему только наблюдал, а не сам убрал? Потому что не наше журналистское это дело, наше как раз выявлять и указывать. А то уберёшь, а потом окажется, что специально положили для съёмок исторического фильма… реквизит, так сказать.

Так кто виноват в этой городской расхлябанности? Да все. Я до сих пор не понимаю, в чём сложность договориться с дворниками, чтобы вышли часам к 12 дня первого числа нового года и почистили хотя бы центр. Если это нарушение трудового законодательства или договора с профсоюзом мусорщиков, то денежная премия, поверьте, заткнёт любые возмущённые глотки.

Впрочем, с моей точки зрения, есть ещё одна причина, с которой непонятно, что делать. Все, наверное, читали восхищенные отзывы о новогодней Москве, в которой в этом году было рекордное число народа – и приехали, и не уехали на рождественские каникулы – люди чуть ли не строем по Тверской передвигались. И весь мусор, оставшийся после толпы, уже ночью убирали московские дворники. Среди которых вы не встретите не только москвичей, но и вообще россиян (сплошная Средняя Азия). До нас они не доезжают - и климат суров, и оплата не та. Давайте смотреть правде в глаза… без таких гастарбайтеров проблему не решить, по крайней мере, до появления дворников-андроидов.

Да и всё познаётся в сравнении. В эти дни один известный архангелогородец с восторгом пишет о свободных от снега улицах Барселоны… где температура под новый год была плюс 17. Моя же семья на рождественские каникулы прокатилась в гости к костромской Снегурочке. Так вот, в путешествии они гордились своим Архангельском, который оказался и нарядней, и презентабельней январской Костромы. В зимний период сразу вылезла общая неухоженность этого патриархального города, бедность фасадов знаний, ещё большая, чем у нас, замусоренность улиц, неубранность мостовых и тротуаров. Всё это супруга примечала своим профессиональным журналистским взглядом.

А Ярославль, претендующий на звание туристической жемчужины в обрамлении Золотого кольца России… вечерний Ярославль оказался темнее ночного Архангельска. И это в постпраздничные дни!

Так-то, господа хорошие…

От мусора переходим к культуре. В этой области у нас меньше скандалов, чем в сфере ЖКХ, а уж литературных тем более. Однако сподобились…

Суть вопроса. Архангельский литератор обвинил губернатора Игоря Орлова в жесткой цензуре. Четвертый номер литературного журнала «Двина» должен был быть полностью посвящен 100-летию революции. Однако по необъяснимым причинам издание не вышло в первоначальном замысле. Свое возмущение по этому поводу публично выразил известный архангельский литератор и одновременно главред журнала Михаил Попов.

Странно. Причём здесь губернатор? Почему бы сразу Путину не отписать? Самое президентское дело - в редакционных дрязгах копаться. Я сильно сомневаюсь, что Орлов в курсе происходящего в журнале «Двина». Который я, к примеру, в глаза не видел (ни одного номера), хотя работаю в близкой профессии… что-то когда-то про него слышал, но давно забыл.

Но это о форме. Поговорим о сути претензий.

Цитата из публикации ИА «Беломорканал» - директор ГАУ «Издательский дом «Двина» Л.Н. Голубева в официальном письме главреду «Двины» писателю Михаилу Попову назвала личутинское эссе «противоправным».

Что такого крамольного написал действительно известный на региональном уровне литератор Владимир Личутин? Эссе посвящено 100-летнему юбилею Октябрьского переворота. Дела, как говорится, давно минувших дней. У большинства читающего населения давно сложилось своё личное отношение к тем событиям и их последствиям. Как правило, оно соотносится с тем, что потеряла или приобрела твоя семья вследствие событий 1917 года. Споры об этом идут и по телевизору, и на самом верху… на том самом верху, кстати, нет единого мнения.

Однако, как следует из выдержек, приведённых директором Издательского дома «Двина», суть публикации быстренько свелась к осуждению событий в новейшей истории России. Вот, полюбуйтесь - «баламут, алкоголик-кукла Ельцин», «лицемер высшего разряда Горбачев», «двурушники и предатели Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе», «возможна ли Божья кара за такие злодеяния… земная, полагаю, возможна», «психопат Ельцин», «Горбачев – меченый бес и подручник сатаны», «ему поноравливал в тайных дьявольских затеях шулер Шеварднадзе».

Имеет автор право на подобный взгляд? Безусловно. Как и директор Государственного автономного учреждения имеет право не пускать в печать текст с подобными выражениями. Ведь, если что, ей придётся отвечать на иски со стороны ныне здравствующего Горбачёва или родственников Ельцина. Ведь официального осуждения их деятельности не было, а приведённые выше выражения имеют явный оскорбительный характер.

Вообще-то, «Двина» - литературный журнал на бюджетном финансировании, а для выплеска эмоций в наше время есть соцсети. Тем более, что в других забракованных материалах содержатся следующие эскапады, уже касающиеся непосредственно настоящего, которое кормит как редактора «Двины», так и авторов журнала - «в нынешней России промышленности практически нет», «сельское хозяйство практически не подает признаков жизни», «власть в нулевые не создала практически ничего, кроме того, что помогала выкачивать сырьевые ресурсы из страны», «все нацпроекты остались нежизнеспособными в условиях тотального обмана и воровства».

Главред Попов в обращении к главе региона апеллирует к тому, что - Журнал «Двина» издаётся на государственные, то есть народные деньги. Строка в областном бюджете – это не деньги губернатора, правительства или областного совета, тем более – Издательского дома «Двина».

А вот тут можно поспорить. Государство, собрав налоги, решает, на какие цели эти средства направить. Хорошо или плохо решает – отдельная тема, но это его безусловное право. Любое издание тогда абсолютно свободно, когда живёт за счёт продажи отпечатанного тиража или рекламных мест на своих страницах. Таких немного, большинство СМИ (и не только толстых журналов) живёт за счёт внешних вливаний. Например, в Москве подобное эссе могли напечатать прохановское «Завтра» или куняевский «Наш современник». А вот на местном архангельском уровне… извините, новиковское КПРФ экономит на всём.

Поэтому к Попову одно предложение – зарегистрировать свой частный литературный журнал (как сделали со своими СМИ участники Ассоциации «Вольное дело») и печатать там всё, что бог (или чёрт) на душу положит. Со всеми вытекающими из данного положения финансовыми рисками, разборками с претензиями, конкурентной борьбой на рынке печатной продукции и прочим сопутствующим геморроем. Но без ожидания своевременной выплаты зарплаты, гарантированной государством.

В остальном я за плюрализм мнений и свободу слова… куда же без неё.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD